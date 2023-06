Vertigini e nausea sotto la doccia: perché possono verificarsi

Fare la doccia rappresenta quasi sempre e per la maggior parte delle persone un momento rilassante e fonte di benessere, che nelle giornate d'inverno aiuta anche a scaldarsi e in quelle d'estate a rinfrescarsi. Tuttavia, può capitare che questa azione sia turbata da eventi che certamente non si possono definire positivi, come l'insorgenza di un senso di vertigini e di nausea. Questo fenomeno non è così strano o preoccupante come si potrebbe pensare, soprattutto se ci si sottopone a una doccia calda che sprigiona vapori ad alta temperatura, che possono mettere a dura prova l'organismo. Il più delle volte le vertigini o la nausea sotto la doccia non devono destare preoccupazione e si risolvono velocemente mettendo a punto alcune banali azioni. Se così non fosse però, e a capogiri e nausea si accompagnano anche altri sintomi come debolezza di un lato del corpo, difficoltà a parlare, svenimento, dolore toracico, mancanza di respiro, visione offuscata, confusione, disorientamento o convulsioni è bene però contattare un medico o recarsi al pronto soccorso, onde evitare che sfocino in complicazioni più serie.

Cause di vertigini e nausea sotto la doccia Il corpo si sta surriscaldando

Si sta in piedi da troppo tempo

Basso livello di zucchero nel sangue

Il corpo si sta surriscaldando Stare per un po' di tempo sotto una doccia calda e piena di vapore fa aumentare la temperatura. In risposta a questo fenomeno il corpo lavora per riportare la sua temperatura a livelli ottimali, provocando la dilatazione dei vasi sanguigni e il rallentamento della frequenza cardiaca. Questo può causare un calo della pressione sanguigna, che potrebbe far sentire leggermente storditi, provocare capogiri e una sensazione simile allo svenimento. Per evitare tutto ciò è sufficiente fare una doccia leggermente più fresca o più breve, oppure lasciare una finestra o la porta del bagno aperte, così far entrare un po' di aria fresca nella stanza. Se si iniziano ad avvertire le vertigini a causa del troppo caldo è il momento di uscire dalla doccia. Una volta fuori sedersi per un minuto finché le vertigini non si attenuano. Se è presente anche la nausea, respirare profondamente può aiutare ad attenuarla.

Si sta in piedi da troppo tempo Stare in piedi per lunghi periodi, in particolare in ambienti caratterizzati da temperature calde, può scatenare la sincope vasovagale, una reazione innocua caratterizzata da un improvviso calo della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna che può verificarsi quando il corpo è stressato da particolari condizioni. Lunghi periodi in piedi fanno sì che il sangue si accumuli nelle gambe e nei piedi e questo riduce temporaneamente il flusso sanguigno al cervello e potrebbe causare nausea, vertigini o stordimento o causare una visione sfocata o a tunnel. La sincope vasovagale in sé non è pericolosa, e non rappresenta nemmeno la spia di un altro problema di salute, tuttavia può portare a uno svenimento nella doccia e a conseguenti infortuni. A volte muovere le gambe, compiendo movimenti come se si stesse marciando sul posto, può aiutare ad alleviare le vertigini. Se questo non avviene è bene sedersi il prima possibile e mettere la testa tra le ginocchia. Questa operazione porterà più sangue al cervello diminuendo le vertigini e generando progressivamente una sensazione di benessere.