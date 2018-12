Le vertebre toraciche sono vertebre la cui dimensione è una via di mezzo tra quella delle vertebre cervicali e quella delle vertebre lombari; se le si osserva accuratamente, è possibile notare che sono gradatamente più grandi mano a mano che si avvicinano al tratto lombare della colonna vertebrale (in altri termini, a partire dall'alto, divengono progressivamente più grandi). Le vertebre toraciche prendono parte alla costituzione della gabbia toracica , assieme alle 12 paia di costole – le quali emergono ai lati delle stesse vertebre toraciche – e allo sterno .

Le vertebre toraciche appartengono alla particolare categoria di vertebre, che, oltre ai classici processi trasversi e spinoso, presenta anche i due processi articolari superiori e i due processi articolari inferiori. Le vertebre toraciche differiscono tra loro non soltanto a livello dimensionale: come si vedrà più avanti, le vertebre toraciche T1, T9, T10, T11 e T12 ( le cosiddette vertebre toraciche atipiche ) presentano un corpo vertebrale differente dalle vertebre toraciche della sezione T2-T8 (cioè le vertebre toraciche da T2 a T8). Le vertebre toraciche costituiscono il segmento di colonna vertebrale deputato a proteggere la porzione toracica del midollo spinale, sezione dalla quale emergono le 12 paia di nervi spinali toracici.

CORPO VERTEBRALE

Il corpo vertebrale, o semplicemente corpo, delle vertebre toraciche è una formazione ossea che, se osservata dall'alto, ha l'aspetto di un cuore.

Piatto sia sopra che sotto, il corpo vertebrale delle vertebre toraciche è convesso anteriormente e concavo posteriormente.

Analizzando il segmento toracico della colonna vertebrale in direzione cranio-caudale (cioè dall'alto verso il basso), è possibile notare che il diametro dei corpi vertebrali delle vertebre toraciche aumenta progressivamente, arrivando alla sua dimensione maggiore a livello della vertebra toracica T12.

In modo del tutto unico rispetto ai corpi vertebrali delle altre vertebre, ai lati del corpo vertebrale delle vertebre toraciche trovano spazio delle depressioni circolari (faccette) o semi-circolari (semi-faccette), tappezzate di cartilagine, il cui destino è quello di ancorare la testa delle costole (cioè la porzione iniziale delle costole). In particolare: