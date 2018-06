I ventricoli laterali presentano un'anatomia davvero singolare: visti lateralmente, assomigliano a una Y con il "ramo" destro leggermente più sviluppato del "ramo" sinistro e distesa in modo che il classico "gambo" sia orientato verso la nuca, mentre i due rami sopraccitati verso la fronte.

I ventricoli laterali stringono rapporti con tutti i lobi del cervello; infatti, continuando a immaginarli simili a Y distesa con il "gambo" verso la nuca:

La loro parte centrale confina con il lobo parietale;

Il loro ramo in posizione superiore si porta verso il lobo frontale;

Il loro ramo in posizione inferiore raggiunge il lobo temporale;

La loro gambo si spinge fino al lobo occipitale.

La parte dei ventricoli cerebrali che confina con il lobo parietale è detta semplicemente parte centrale.

La parte dei ventricoli cerebrali che raggiunge il lobo frontale è detta corno frontale.

La parte dei ventricoli cerebrali che si proietta verso il lobo temporale è chiamata corno temporale.

Infine, la parte dei ventricoli cerebrali che si spinge fino al lobo occipitale prende il nome di corno occipitale.

Il ventricoli laterali comunicano con il terzo ventricolo, ciascuno attraverso un canale conosciuto come forame intraventricolare di Monro.

Terzo Ventricolo

Appartenente all'area diencefalica dell'encefalo, il terzo ventricolo è compreso tra i due ventricoli laterali, in una posizione inferiore alla cosiddetta parte centrale, ma superiore al corno temporale.

Avente per pavimento l'ipotalamo, il terzo ventricolo prende posto, come un tovagliolino in un porta-tovaglioli, nella fessura che divide la porzione di talamo dell'emisfero cerebrale destro dalla porzione di talamo dell'emisfero cerebrale sinistro.

Se osservato lateralmente (punto di vista migliore per apprezzarne le caratteristiche), il terzo ventricolo mostra 4 protrusioni, due anteriori (cioè dalla parte della fronte) e due posteriori (cioè dalla parte della nuca); partendo a elencarle dall'alto, le protrusioni anteriori sono il cosiddetto recesso sopraottico (sopra il chiasma ottico) e il cosiddetto recesso infundibolare (sopra il gambo dell'ipofisi), mentre le protrusioni posteriori sono il cosiddetto recesso soprapineale (sopra l'epifisi) e il cosiddetto processo pineale (in direzione del gambo dell'epifisi).

Inferiormente ai recessi posteriori, il terzo ventricolo ospita il tratto iniziale del condotto che serve a trasporta il liquido cefalorachidiano al quarto ventricolo; tale condotto è noto come acquedotto di Silvio o acquedotto cerebrale.

Quarto Ventricolo

Più basso e posteriore rispetto al terzo ventricolo, il quarto ventricolo si estende tra il tronco encefalico, che gli risiede davanti, e il cervelletto, che gli risiede dietro; per la precisione, rispetto al tronco encefalico, si trova all'altezza della congiunzione tra il ponte di Varolio e il midollo allungato (N.B: sono, rispettivamente, la porzione intermedia e la porzione inferiore del tronco encefalico).