La vena azygos inizia il proprio decorso poco più al di sotto del diaframma, alla stessa altezza della vertebra toracica T12; da qui, imbocca lo iato aortico e comincia a risalire il torace alla destra della colonna vertebrale fino alla vertebra toracica T4, punto in cui curva e si congiunge – come anticipato – alla vena cava superiore.

Fornita di numerose vene tributarie, la vena azygos ha il compito di drenare il sangue deossigenato proveniente dalla parte posteriore del torace e dalla porzione superiore della addome, e scaricarlo nella vena cava superiore (la quale, poi, lo "riverserà" nell'atrio destro del cuore).

Breve ripasso di cos'è una vena

In anatomia umana, rientra nell'elenco delle vene qualsiasi vaso sanguigno preposto al trasporto di sangue dalla periferia (dove per periferia s'intendono i tessuti e gli organi dell'organismo) al cuore.

Contrariamente a ciò che molte persone pensano, nelle vene NON scorre soltanto sangue non ossigenato (cioè privo di ossigeno); a dimostrare quanto appena affermato è l'esistenza delle vene polmonari, ossia i vasi venosi destinati a trasportare il sangue ricco di ossigeno dai polmoni al cuore, affinché quest'ultimo possa poi diffonderlo alla periferia.