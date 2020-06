Generalità

Il varicocele è la dilatazione anomala delle vene situate all’interno dello scroto e deputate a drenare i testicoli dal sangue povero di ossigeno.

Il varicocele è perlopiù una condizione idiopatica, ossia che insorge a causa di fattori non definibili e riconoscibili; in rare circostanze, tuttavia, può essere anche una condizione secondaria a tumori con sede addominale o pelvica. Nella maggior parte dei casi, il varicocele è asintomatico; più raramente, è responsabile di disturbi, quali gonfiore e dolore scrotale, e può sfociare in complicanze, come l’atrofia testicolare e l’infertilità maschile. In genere, per la diagnosi di varicocele, è fondamentale combinare un accurato esame obiettivo a un’ecografia scrotale; quest’ultima indagine è l’esame di conferma diagnostica. Se non causa sintomi e non altera la fertilità del paziente, il varicocele non necessita di alcuna cura specifica; al contrario, se è sintomatico o se è responsabile di infertilità, richiede una terapia apposita, la quale è di tipo chirurgico.

Apparato Genitale Maschile: un breve ripasso

Per capire appieno il varicocele e le sue cause, è doveroso rivedere a grandi linee in cosa consiste l’apparato riproduttivo maschile: