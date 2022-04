Varianti Coronavirus SARS-CoV-2: le Mutazioni del Virus

Le fonti consultate per la stesura di questo contenuto editoriale sono i siti ufficiali dell'OMS e del CDC, e articoli scientifici pubblicati su autervoli siti dedicati alla ricerca scientifica, quali Nature.com e il National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Chiaramente, le varianti che scaturiscono dalla tendenza a mutare non sono sempre funzionali; molto spesso, anzi, il prodotto della mutazione non apporta particolari benefici.

Tutti i virus , specialmente quelli a RNA come SARS -CoV-2, tendono continuamente a mutare il proprio materiale genetico per formare nuove varianti di sé stessi; questo comportamento trova giustificazione nel fatto che variare potrebbe conferire loro caratteristiche tali da migliorarne la sopravvivenza, la patogenicità, la trasmissibilità o la capacità di aggirare l'immunità acquisita (ottenuta da un'infezione precedente o tramite un vaccino ).

Struttura di SARS-CoV-2

Com’è Fatto SARS-CoV-2: Struttura, Genoma e Proteine

Shutterstock

SARS-CoV-2 è un virus a RNA a singolo filamento positivo, dotato di pericapside (o envelope).

Il pericapside è una sorta di involucro posto attorno al capside di alcuni virus; esso è formato da fosfolipidi e glicoproteine.

SARS-CoV-2 possiede un genoma di 29.881 basi azotate, che codifica per 9.860 aminoacidi.

Questo genoma si suddivide in geni per proteine strutturali e geni per proteine non-strutturali.

I geni per le proteine strutturali codificano per la proteina spike (abbreviata in S), la proteina del pericapside (abbreviata in E, da envelope), la proteina di membrana (abbreviata in M) e la proteina del nucleocapside (abbreviata in N).

Come suggerisce il nome, le proteine strutturali concorrono a formare la struttura di SARS-CoV-2.

I geni per le proteine non-strutturali, invece, codificano per proteine, quali per esempio la proteasi simile alla 3-chimotripsina, la proteasi simile alla papaina o la RNA polimerasi RNA-dipendente, le cui funzioni sono regolare e dirigere i processi di replicazione e assemblaggio del virus.

Sebbene tutti gli elementi sopra elencati siano importanti, questo articolo si limita a rivedere le caratteristiche e il funzionamento della proteina spike, in quanto è la vera protagonista del tema in oggetto, ossia le varianti di SARS-CoV-2.

Lo sapevi che… SARS-CoV-2 condivide circa l'82% del suo genoma con i coronavirus SARS-CoV (responsabile di SARS) e MERS-CoV (responsabile della sindrome respiratoria Medio-Orientale).

Per approfondire: