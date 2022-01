Variante Omicron: Perché sembra Meno Grave di Delta

Gli studi analizzati in questo articolo sono recenti: sono datati Dicembre 2021 e Gennaio 2022, e alcuni di essi non sono ancora stati pubblicati (preprint). Di conseguenza, col tempo, potrebbero verificarsi errati o comunque meritevoli di alcuni aggiornamenti.

La nuova variante SARS-CoV-2 Omicron , individuata per la prima volta a Novembre 2021 in Botswana , ha destato da subito grande preoccupazione per via del considerevole numero di mutazioni (più di una cinquantina) che ne hanno influenzato la trasmissibilità e la capacità di eludere la cosiddetta immunità umorale (ossia quella che coinvolge gli anticorpi ).

Perché Omicron sembra essere meno Grave

Variante Omicron e Variante Delta a confronto: Quali i primi Risultati?

Un'associazione di gruppi di ricerca americani e giapponesi ha studiato, su topi e criceti, gli effetti delle varianti di SARS-CoV-2 emerse finora, Omicron compresa.

Il risultato che ne è derivato è che solo gli animali infettati da Omicron avevano sviluppato una forma meno grave di COVID-19; in particolare, il danno polmonare era minore, gli animali perdevano meno peso e, in generale, la mortalità era inferiore.

Ad avere esito simile è stata anche una serie di esperimenti condotti sui criceti siriani, i quali, in studi del passato, con le varianti precedenti di SARS-CoV-2, avevano dimostrato di sviluppare sempre forme molto gravi della malattia da Nuovo Coronavirus.

Uno degli autori di questi studi, il virologo Michael Diamond della Washington University, ha definito le evidenze provenienti dai criceti siriani come qualcosa di davvero sorprendente, considerati gli effetti infausti che avevano sempre avuto le precedenti varianti di SARS-CoV-2.

Omicron preferisce le Vie Aeree Superiori

Prima di entrare nei dettagli della biologia molecolare, si cercherà di fornire una spiegazione semplificata di quanto osservato negli esperimenti sopraccitati e in altri dell'ultimo periodo (Dicembre 2021 e Gennaio 2022).

Sulla base dei dati raccolti durante i vari studi, gli esperti ritengono che la variante Omicron preferisca aggredire l'epitelio che riveste le mucose delle vie aeree superiori, piuttosto che le cellule epiteliali polmonari; un'evidenza, questa, che si contrappone in modo netto a quanto osservato per la variante Delta di SARS-CoV-2 e le precedenti.

È ormai noto da tempo che le varianti di Nuovo Coronavirus precedenti a Omicron hanno un'affinità particolare per le cellule dei polmoni e che, in condizioni a loro favorevoli, una volta raggiunto l'epitelio polmonare, sono in grado di scatenare una risposta immunitaria anomala (la cosiddetta tempesta di citochine) che finisce per infiammare e danneggiare definitivamente l'epitelio polmonare stesso (polmonite interstiziale), complicando drasticamente il quadro clinico del paziente.

Tra l'altro, in queste stesse situazioni, dai polmoni, il virus infettante può trovare via libera per raggiungere il flusso sanguigno e provocare fenomeni coagulativi anomali in altri organi del corpo (cuore, cervello, reni ecc.).

Questa differenza di comportamento tra Omicron e le varianti precedenti di SARS-CoV-2 troverebbe spiegazione in alcune mutazioni del genoma di Omicron che hanno portato quest'ultima a ridurre l'affinità per le cellule epiteliali polmonari.

La minore affinità per i polmoni e la preferenza per le vie aeree superiori sembrerebbero essere i motivi plausibili per cui l'infezione da Omicron sfocerebbero meno spesso in quadri clinici gravi tali da rendere necessaria la terapia intensiva o comunque il ricovero ospedaliero.