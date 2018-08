Esempio di genitoplastica, la vaginoplastica può trovare impiego in vari settori della chirurgia, dalla chirurgia terapeutica alla chirurgia estetica, passando per la chirurgia finalizzata al cambio del sesso.

La vaginoplastica richiede una preparazione particolare, che comprende una serie di esami pre-operatorie e alcuni accortezza come, per esempio, la presentazione a digiuno da almeno 8 ore nel giorno destinato all'intervento.

Esistono varie tecniche chirurgiche per eseguire la vaginoplastica; la scelta della tecnica chirurgica dipende dallo scopo dell'intervento, quindi non è frutto del caso.

La vaginoplastica è una procedura sostanzialmente sicura, che solo in rari casi si associa a effetti avversi o complicanze.

Attualmente, grazie ai progressi della chirurgia, la vaginoplastica assicura buoni risultati.

Breve ripasso della Vagina

La vagina è il canale di natura fibro-muscolare che mette in comunicazione l'utero con l'esterno. Per la precisione, è in collegamento con la cervice uterina, la quale rappresenta la porzione inferiore dell'utero.

Dal punto di vista funzionale, la vagina è l'area anatomica deputata a ospitare lo sperma maschile dopo l'eiaculazione, in occasione di un rapporto sessuale.