Virus respiratorio sinciziale cos'è e perché prevenirlo Il virus respiratorio sinciziale (VRS o RSV, dall'inglese Respiratory Syncytial Virus) è il principale responsabile dei patologie polmonari nei bambini, quali bronchiolite e polmonite. Se contratta nella prima infanzia, l'infezione da RSV può essere molto pericolosa e dare origine a difficoltà respiratorie. Nei bambini più grandi e negli adulti, invece, l'infezione tende a manifestarsi in maniera meno grave e a risolversi senza trattamenti specifici; talvolta, può passare perfino inosservata. Tuttavia, è opportuno precisare che la malattia da infezione da RSV può manifestarsi in forma severa anche in pazienti adulti in età avanzata, a maggior ragione se con patologie o condizioni pregresse che li espongono ad un elevato rischio per lo sviluppo di gravi conseguenze. Vista la severità con cui può manifestarsi in alcune categorie di pazienti e, in particolare (anche se non esclusivamente) nei bambini, appare chiaro quanto sia importante la prevenzione. Per approfondire: Virus Respiratorio Sinciziale (RSV): cos'è e quanto dura? Sintomi e cura

Come proteggere i bambini dal virus respiratorio sinciziale? I bambini considerati ad elevato rischio di contrarre l'infezione da virus respiratorio sinciziale possono essere trattati con farmaci specifici al fine di ricevere una protezione contro le complicazioni della malattia nel caso in cui venga contratta e migliorarne la possibilità di trattamento. Nel dettaglio, ad essere utilizzato con questo scopo è un anticorpo monoclonale: il palivizumab. Di recente, inoltre, sono stati approvati due nuovi vaccini contro il virus respiratorio sinciziale, fornendo un importante strumento preventivo, non solo per i bambini, ma anche per i pazienti adulti. Difatti, per quanto utile, il palivizumab non previene l'infezione , ma si limita a ridurre la gravità della malattia da essa risultante e l'eventuale periodo di ospedalizzazione necessario. I palivizumab, pertanto, non è da considerarsi come un vaccino.

Vaccini virus respiratorio sinciziale: quali sono? Attualmente, in Italia sono autorizzati e commercializzati due differenti vaccini contro il virus respiratorio sinciziale aventi nome commerciali: Abrysvo ®, indicato per prevenire la malattia polmonare causata da virus respiratorio sinciziale e somministrato a: Donne in gravidanza, per proteggere i loro neonati dalla nascita fino ai 6 mesi di età ( immunizzazione passiva dei neonati ); In individui di età pari o superiore a 60 anni ( immunizzazione attiva ).

®, indicato per prevenire la malattia polmonare causata da virus respiratorio sinciziale e somministrato a: Arexvy ®, indicato per prevenire la malattia del tratto respiratorio causata da virus respiratorio sinciziale in: Adulti di età pari o superiore a 60 anni; Adulti di età compresa tra 50 e 59 anni ad aumentato rischio di malattia da RSV.

®, indicato per prevenire la malattia del tratto respiratorio causata da virus respiratorio sinciziale in:

Come funzionano? Il principio di funzionamento di entrambi i vaccini è lo stesso: grazie alla loro composizione, una volta iniettati, essi stimolano il sistema immunitario a riconoscere e a produrre specifici anticorpi contro il virus respiratorio sinciziale. In questo modo, qualora il patogeno dovesse entrare nell'organismo, le difese immunitarie saprebbero identificarlo innescando una rapida risposta difensiva. Per quel che concerne l'immunizzazione passiva dei neonati, una volta che il vaccino è stato iniettato alla madre, questa produrrà anticorpi che verranno quindi trasmessi al bambino prima della sua nascita attraverso la placenta. In questo modo, il nuovo nato possiederà già gli anticorpi utili per contrastare il virus respiratorio sinciziale nel caso in cui dovesse entrarvi in contatto.

Quando farli? Per quanto riguarda i pazienti adulti, il vaccino verrà somministrato su indicazione del medico curante nel caso in cui lo ritenga opportuno. Lo stesso dicasi per le donne in gravidanza al fine di ottenere l'immunizzazione passiva del neonato che, tuttavia, potranno ricevere la vaccinazione solo con il vaccino Abrysvo® e solamente alla fine del secondo o nel terzo trimestre; più precisamente, nelle settimane da 24 a 36. L'iniezione viene praticata da personale sanitario, generalmente nella parte alta del braccio.