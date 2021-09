Con il nome Antitetanica si indica il vaccino contro il tetano , una malattia spesso sottovalutata ma piuttosto pericolosa , al punto che dal 1968 in Italia questa vaccinazione è obbligatoria per tutti i nuovi nati.

Il tetano si contrae quando le spore riescono a penetrare nell'organismo umano attraverso una ferita o un taglio, anche di piccole entità. Una volta all'interno dell'organismo umano le spore possono trasformarsi nelle forme vegetative che producono la tossina. Il batterio, quindi, non invade direttamente i tessuti ma la tossina tetanica raggiunge, attraverso il sangue e la linfa , il sistema nervoso centrale .

Solitamente si trova nella polvere e nel terreno sotto forma di spore in grado di sopravvivere anche per molti anni nell'ambiente esterno.

Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa , causata dalla tossina prodotta dal batterio Clostridium tetani .

Come funziona il vaccino

Il fatto che le spore di questa malattia rimangano nell'ambiente per così tanto tempo fa sì che il tetano sia di fatto impossibile da eliminare completamente e questo mette tutti potenzialmente a rischio.

Fortunatamente però esiste un vaccino che offre la copertura di anticorpi sufficiente per difendersi.

Composizione

Il vaccino contro il tetano consiste nell'iniezione dell'anatossina, ovvero la tossina tetanica inattivata alla quale viene tolta la tossicità, pur mantenendone inalterata l'abilità di stimolare il sistema immunitario e, di conseguenza, la sintesi di anticorpi anti-tetanotossoide.

Obbligo e richiami volontari

Nel 1968 nel nostro Paese è stato introdotto l'obbligo di fare l'antitetanica a tutti i nuovi nati. Di volta in volta nel tempo le tempistiche sono leggermente cambiate ma attualmente il calendario vaccinale specifico per questa malattia prevede la somministrazione di tre dosi di vaccino con iniezione intramuscolare al 3°, 5° e 11° mese di età di un bambino. Il vaccino anti-tetano è presente nel vaccino noto come esavalente insieme a difterite, pertosse, poliomielite, epatite B ed Haemophilus influenzae di tipo B.

Successivamente sono necessarie diverse dosi di richiamo esavalente. La prima tra i 5 e i 6 anni di età e la seconda tra i 13 e i 14 anni, sempre in soluzione combinata.

L'efficacia della vaccinazione contro il tetano è molto alta, al punto che quasi il 100% dei vaccinati risulta protetto dalla malattia.

Oltre questo periodo l'obbligo cessa ma resta fermamente consigliato continuare a fare richiami ogni 10 anni, ancor meglio se associati a quelli contro la difterite e la pertosse (dTap).

A confermarlo anche alcuni dati dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) risalenti agli anni 1998-2000, secondo i quali tra le 292 segnalazioni di casi pervenute, il 70% riguardava persone over 65 e non protette dal vaccino.

Questa incidenza sottolinea quindi l'importanza di mantenere costante la propria copertura contro il tetano e di non dimenticare di fare i richiami opportuni, nonostante siano facoltativi.

Anche gli adulti che non si sono mai vaccinati possono iniziare il ciclo, che prevede sempre tre dosi: le prime due somministrate a distanza di almeno 4 settimane l'una dall'altra e la terza 6-12 mesi dopo la seconda.