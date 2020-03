Vaccino Anti Pertosse: a Cosa Serve? Quando e Perché Farlo?

Obbligatorio per tutti i nuovi nati, il vaccino anti pertosse è disponibile, in commercio, soltanto in formulazioni vaccinali che comprendono altri vaccini (es: anti difterite , anti tetano , anti poliomielite ecc.); non esiste, quindi, un vaccino anti pertosse in formula singola. Per i nuovi nati, la somministrazione del vaccino anti pertosse prevede 3 dosaggi da effettuarsi a intervalli di tempo ben definiti preferibilmente entro l'anno di vita, seguiti da richiami periodici che continueranno anche in l' età adulta . Esempio di vaccino ad antigeni purificati, il vaccino anti pertosse è un farmaco dai ridotti effetti avversi (quelli più comuni sono disturbi di lieve entità clinica) ed efficace.

Caratterizzata da un periodo di incubazione medio di 9-10 giorni e dopo un esordio dai sintomi blandi, la pertosse causa, per circa 10 settimane, attacchi di tosse intensa e persistente , che possono sfociare in conati di vomito e perfino difficoltà respiratoria . Superata la fase della tosse intensa e persistente, la pertosse può considerarsi in fase di risoluzione.

La pertosse si trasmette esclusivamente per via diretta, tramite la saliva o le goccioline volatili emesse in occasione di starnuti , colpi di tosse ecc.

Prima dell'avvento delle vaccinazioni di massa, la pertosse rappresentava, assieme a morbillo , rosolia , parotite , varicella ecc., un'infezione tipica dell' età infantile ; in particolare, colpiva in prevalenza i soggetti di età inferiore ai 10 anni.

Le donne incinte già vaccinate rappresentano un'eccezione: come si è analizzato in precedenza, in tali frangenti, il vaccino anti pertosse non serve tanto alla madre, quanto al futuro nascituro.

Non necessitano del vaccino anti pertosse gli individui vaccinati da meno di 10 anni e tutti coloro che hanno contratto, in passato, la pertosse.

Per approfondire il tema dei vaccini raccomandati e praticabili in gravidanza, si consiglia la lettura dell'articolo presente qui .

Completamente privo di pericoli per il feto , il vaccino anti pertosse eseguito in gravidanza è una vaccinazione raccomandata ma non obbligatoria (c'è quindi libertà di scelta a riguardo); è importante precisare che la raccomandazione a tale vaccino vige anche qualora la madre si fosse già vaccinata in passato contro la pertosse (una nuova vaccinazione, infatti, rinnova il patrimonio anticorpale destinato al figlio).

Alla luce di ciò, negli ultimi anni, ha preso il via una campagna vaccinale anti pertosse nelle donne in gravidanza , al fine di proteggere i futuri nascituri durante quel breve periodo di tempo in cui quest'ultimi non possono ancora vaccinarsi; la donna incinta che riceve il vaccino anti pertosse, infatti, produce degli anticorpi protettivi nei confronti di Bordetella pertussis che condivide con il proprio bambino tramite il cordone ombelicale , prima della nascita, e tramite il latte materno , dopo la nascita.

Secondo i dati dell'organsimo sanitario statunitense CDC (Centro per il Controllo e Prevenzione delle Malattie), il 70-80% dei decessi per pertosse riguarda neonati ai primissimi mesi di vita; ciò accade principalmente perché, come si vedrà più avanti, la prima dose di vaccino anti pertosse è somministrabile soltanto a partire dal 61° giorno di vita (inizio terzo mese).

Composizione

Cosa contiene il Vaccino Anti Pertosse?

L'attuale vaccino anti pertosse contiene, in veste di ingredienti deputati a creare l'immunizzazione, tre antigeni di Bordetella pertussis in forma purificata; in forma purificata significa che hanno subìto un trattamento in laboratorio, tale per cui non sono pericolosi per l'essere umano.

I tre antigeni purificati in questione sono il tossoide pertossico (PT), l'emoagglutinina filamentosa (FHA) e la pertactina.

Il vaccino anti pertosse in uso oggi è detto anche vaccino anti pertosse acellulare in contrapposizione alla vecchia e ormai non più impiegata formulazione vaccinale nota come vaccino anti pertosse a cellule intere (questa vecchia preparazione conteneva una quota di batterio Bordetella pertussis ucciso tramite calore).

Il vaccino anti pertosse rientra nella categoria dei vaccini ad antigeni purificati.

Questa tipologia di vaccini è costituita da antigeni (proteine, tossine ecc.) inattivate e non pericolose, ma comunque capaci di suscitare una risposta immunitaria.

Tipi di Vaccino Anti Pertosse

Attualmente, il vaccino anti pertosse è disponibile:

Nella formulazione vaccinale trivalente DTPa .

. Nella formulazione vaccinale tetravalente DTPaIPV .

. Nella formulazione vaccinale trivalente dTpa .

. Nella formulazione vaccinale nota come vaccino esavalente.

Il vaccino anti pertosse non è disponibile in formula singola.

Vaccino DTPa

Il vaccino DTPa contiene il vaccino anti difterite, il vaccino anti tetano e il vaccino anti pertosse.

Questa formulazione vaccinale è a uso esclusivamente pediatrico: si tratta, infatti, della versione tipicamente utilizzata fino a prima del 14° anno di vita.

Vaccino DTPaIPV

Il vaccino DTPaIPV è il vaccino DTPa sopra descritto combinato al vaccino anti poliomielite (che è un vaccino inattivato).

Questa formulazione vaccinale è destinata ai richiami in età pediatrica e rappresenta un'alternativa ai vaccini DTPa e IPV (vaccino anti poliomielite) somministrati in formula singola.

Vaccino dTpa

Il vaccino dTpa contiene gli stessi preparati vaccinali del DTPa (cioè anti difterite, anti tetano e anti pertosse), ma in quantità ridotta per quanto riguarda il vaccino anti difterite e il vaccino anti pertosse.

L'uso del vaccino dTpa è riservato agli adolescenti di età pari o superiore ai 14 anni e agli adulti.

Vaccino Esavalente

Il vaccino esavalente raggruppa in unico preparato vaccinale le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B.

Questo vaccino trova impiego soltanto tra i bambini entro i 12 mesi di vita; chiaramente, fino a questa età, rappresenta un'alternativa al vaccino DTPa.