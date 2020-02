Vaccino MPRV: a Cosa Serve? Quando Farlo? i Benefici

Il vaccino MPRV è a uso prevalentemente pediatrico; tuttavia, può trovare impiego anche tra gli adulti, qualora questi fossero non vaccinati e non avessero ancora contratto una delle suddette infezioni. Appartenente ai vaccini obbligatori dell'età pediatrica, il vaccino MPRV prevede una somministrazione per iniezione, ripartita in due dosaggi; nei bambini, questi due dosaggi sono datati al 14esimo mese, il primo, e a 5-6 anni, il secondo; negli adulti, invece, sono solitamente più ravvicinati (è sufficiente un lasso di tempo di 4 settimane tra una dose e l'altra). Esempio di vaccino vivo attenuato, il vaccino MPRV è un farmaco dai ridotti effetti avversi (quelli più comuni sono disturbi di lieve entità clinica) ed efficace.

Cos'è

Cosa s’intende per Vaccino MPRV

Il vaccino MPRV è un vaccino tetravalente, realizzato tipicamente in età pediatrica, che previene le infezioni virali morbillo, parotite, rosolia e varicella.

Attualmente, la vaccinazione contro morbillo, parotite, rosolia e varicella è soggetta all'obbligo vaccinale sancito nel 2017; di conseguenza, il vaccino MPRV è obbligatorio.

Il vaccino MPRV rappresenta l'alternativa al vaccino MPR combinato al vaccino anti varicella (N.B: il vaccino MPR è il vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia).

Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella

Morbillo, parotite e rosolia sono tre malattie infettive contagiose a origine virale (ossia causate da virus).

Prima dell'avvento delle vaccinazioni di masse nei loro confronti, morbillo, parotite e rosolia rappresentavano tre infezioni tipiche dell'età infantile.

Attualmente, non esiste ancora una terapia specifica per morbillo, parotite e rosolia: chi si ammala, quindi, deve attendere la risoluzione spontanea dell'infezione (la quale avviene in genere nell'arco di 10-14 giorni).

Morbillo

Il morbillo è dovuto a un virus a RNA a singolo filamento appartenente al genere Morbillivirus e alla famiglia dei Paramyxovirus.

La trasmissione del morbillo avviene, principalmente, per contatto diretto, tramite la saliva e le goccioline volatili emesse con i colpi di tosse, gli starnuti o quando si parla; tuttavia, è possibile anche una trasmissione per contatto indiretto, cioè toccando oggetti contaminati dall'agente infettivo.

Di norma, il morbillo esordisce con naso che cola, starnuti, febbre, malessere generale, perdita di appetito, tosse e stanchezza; dopodiché, trascorsi 3-4 giorni dalla comparsa dei primi sintomi, provoca delle caratteristiche macchie rosso-brunastre, leggermente in rilievo, su tutto il corpo.

Il morbillo tende ad avere esito positivo; tuttavia, in alcune sfortunate circostanze, può capitare che degeneri e dia luogo a complicanze, quali: epatite, strabismo, encefalite, meningite e/o neurite ottica.

Prima della vaccinazione di massa nei suoi confronti, il morbillo colpiva in prevalenza soggetti di età compresa tra 1 e i 4 anni.

Parotite

Comunemente nota come orecchioni, la parotite è dovuta a un virus a RNA a singolo filamento appartenente al genere Rubulavirus e alla famiglia dei Paramyxovirus.

La parotite si trasmette principalmente per contatto diretto, tramite saliva e le goccioline volatili emesse in occasione di colpi di tosse, starnuti o quando si parla; tuttavia, è possibile anche una sua trasmissione per contatto indiretto, ossia toccando oggetti contaminati dall'agente infettivo.

La parotite si caratterizza per l'infiammazione di due importanti ghiandole salivari: le ghiandole parotidi.

Generalmente, l'individuo che contrae la parotite lamenta dolore vicino alle orecchie (esacerbato peraltro dalla masticazione e dalla deglutizione), febbre, malessere, cefalea e dolori muscolari diffusi.

Di norma, la parotite si risolve positivamente; tuttavia, in alcune rare circostanze, può degenerare e dare luogo a complicanze, quali: epididimite nell'uomo, ooforite nella donna, encefalite, meningite, pancreatite e/o danni all'udito.

Prima della vaccinazione di massa nei suoi confronti, la parotite colpiva in prevalenza soggetti di età compresa tra i 5 e i 9 anni.

Rosolia

La rosolia è dovuta al Rubella virus, un virus a RNA a singolo filamento appartenente al genere Rubivirus e alla famiglia dei Togavirus.

Trasmessa principalmente per contatto diretto tramite saliva e le goccioline respiratorie, la rosolia si manifesta con macchie rosse su tutto il corpo (esantema), linfonodi ingrossati e, talvolta, con sintomi simil-influenzali (febbre, mal di gola, naso che cola, stanchezza, perdita di appetito ecc.) e artralgia (dolore alle articolazioni).

La rosolia tende ad avere esito positivo; in alcune sfortunate occasioni, tuttavia, può degenerare in complicanze, quali: encefalite, otite e/o piastrinopenia.

La rosolia è una condizione molto pericolosa per le donne in gravidanza: potrebbe causare, infatti, aborto spontaneo o anomalie nello sviluppo fetale.

Prima della vaccinazione di massa nei suoi confronti, la rosolia colpiva in prevalenza soggetti di età compresa tra 1 e i 4 anni.

Varicella

La varicella è dovuta al virus varicella zoster, un virus a DNA a doppio filamento appartenente alla genere Varicellovirus e alla famiglia degli Herpes virus.

La varicella si manifesta con un tipico esantema cutaneo, caratterizzato da chiazzette rosse pruriginose che, col tempo, evolvono in vescicole, poi pustole e infine croste granulari; oltre all'esantema cutaneo, la varicella causa anche febbre, malessere generale e mal di testa.

La trasmissione della varicella avviene solitamente per via diretta, o tramite il contatto con il liquido contenuto nelle vescicole cutanee o tramite la saliva e le goccioline volatili emesse in occasioni di starnuti, colpi di tosse ecc.

Di norma, la varicella ha un decorso benigno; in rare circostanze, tuttavia, può degenerare in complicanze, quali: encefalite, polmonite (soprattutto negli adulti), trombocitopenia, atassia cerebellare e/o glomerulonefrite.

Prima della vaccinazione di massa nei suoi confronti, la varicella colpiva in prevalenza soggetti di età compresa tra i 5 e i 10 anni.