Vaccino Anti Epatite B: a Cosa Serve? Quando e Perché Farlo?

Esempio di vaccino ad antigeni purificati, il vaccino anti epatite B è particolarmente raccomandato ai bambini piccoli e agli adulti non vaccinati che, per una qualche ragione, sono a rischio di contrarre quotidianamente il virus dell'epatite B (ossia HBV). Effettuata mediante iniezione intramuscolo , la somministrazione del vaccino anti epatite B si prevede un ciclo di 3 dosaggi per i riceventi di tutte le età. Disponibile in commercio in varie formulazioni, il vaccino anti epatite B è un farmaco dai ridotti effetti avversi (quelli più comuni sono disturbi di lieve entità clinica) ed efficace.

L'epatite B tende ad avere un decorso benigno; tuttavia, in alcune sfortunate situazioni, specie se il paziente è un bambino o un adulto con deficit immunitari, può essere causa di gravi danni al fegato e sfociare in complicanze molto severe.

Indicazioni

A cosa serve il Vaccino Anti Epatite B?

Il vaccino anti epatite B serve a creare, nel soggetto che lo riceve un'immunizzazione nei confronti di HBV (o virus dell'epatite B), così che sia impossibile che quest'ultimo provochi un'infezione.

A Chi Serve?

Il vaccino anti epatite B è indicato a tutti coloro che non presentano anticorpi contro il virus dell'epatite B, in altre parole alle persone non vaccinate e che, in passato, non hanno mai contratto l'epatite B (ammalarsi di epatite B e superare l'infezione produce una memoria immunitaria, simile a quella generata dal vaccino, che protegge in futuro dalle aggressioni da parte di HBV).

Il vaccino anti epatite B è raccomandato ai neonati nati da madri positive al test per l'epatite B, ai bambini e agli adolescenti (in Italia, per le prime due categorie di pazienti è anche obbligatorio); inoltre, è fortemente consigliato a tutti gli adulti mai vaccinati e mai venuti a contatto con HBV che sono a rischio di infezione, ossia coloro che:

Praticano un lavoro tale cui sono esposti al contatto con il sangue e con altri fluidi corporei potenzialmente infettivi (es: medici, infermieri, dentisti, guardie carcerarie, personale di laboratorio ecc.);

Soffrono di una malattia epatica cronica e/o di una malattia renale in fase terminale (es: insufficienza renale);

Necessitano periodicamente di una trasfusione di sangue;

Sono affetti da AIDS;

Conducono un'attività sessuale promiscua;

Sono maschi omosessuali;

Fanno uso di droghe per via endovenosa;

Soffrono di diabete mellito;

Hanno in programma di viaggiare o trasferirsi in un Paese del Mondo in cui l'epatite B è endemica;

Hanno uno o più familiari o il proprio partner affetti da epatite B;

Sono genitori adottivi di bambini provenienti da zone del Mondo in cui l'epatite B è endemica.

Il vaccino anti epatite B è conseguibile anche dagli adulti non immunizzati che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie e che desiderano semplicemente proteggersi da HBV.

Quando si parla di gestanti positive al test per l'epatite B s'intendono donne che hanno contratto l'infezione da HBV nel corso della gravidanza.

Perché Vaccinarsi contro l’Epatite B?

I motivi per cui la comunità medica e il Ministero della Salute raccomanda (e in alcuni rende obbligatorio) il vaccino anti epatite B sono diversi; ecco i principali:

L'epatite B può degenerare e assumere i connotati di un'infezione cronica (durata superiore ai 6 mesi); quando ciò accade, l'epatite B diviene una potenziale causa condizioni molto gravi quali cirrosi epatica, tumore del fegato (carcinoma epatocellulare) e insufficienza epatica.

Il rischio che l'epatite B divenga un'infezione cronica (con tutte conseguenze del caso) è maggiore nei bambini nati da madri positivi all'epatite B, nei bambini di età compresa tra 0 e 5 anni, e negli adulti con deficit immunitari (es: diabetici, malati di AIDS) e/o con insufficienza renale cronica.

L'epatite B ha una probabilità di divenire un'infezione cronica pari a: il 90%, nei bambini entro il primo anno di vita; il 30-50%, nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni; il 20-40%, negli adulti in condizione di salute precarie (es: insufficienza renale, AIDS, diabete).

Circa il 25% delle persone con una forma cronica di epatite B muore prematuramente di cirrosi epatica o tumore del fegato.

Secondo alcune stime, le persone che hanno sviluppato una forma cronica di epatite B sono fino a 300 volte più a rischio di tumore del fegato, rispetto a una persona sana.

Nell'1-2% delle persone colpite, l'epatite B è responsabile di un'infezione così acuta, da causare un'insufficienza epatica fulminante, il cui esisto è fatale (epatite B fulminante).

Vaccino Anti Epatite B in Gravidanza

Shutterstock

Il vaccino anti epatite B è un vaccino eseguibile in gravidanza (in quanto sicuro per il feto), ma non raccomandato di routine.

È raccomandato, infatti, soltanto nelle madri a rischio infezione da HBV (es: madri che lavorano come infermieri e come medici; madri che viaggiano in un Paese del Mondo in cui l'epatite B è endemica).

Quando non serve il Vaccino Anti Epatite B?

Non necessitano del vaccino anti epatite B gli individui già vaccinati e tutti coloro che hanno contratto, in passato, l'epatite B.

Il vaccino anti epatite B non costituisce una necessità nemmeno per gli adulti non vaccinati che non rientrano in alcuna categoria di rischio; tuttavia, considerato che si tratta di un vaccino sicuro ed efficace, gli esperti ritengono che, in questa specifica situazione, valga comunque la pena conseguirlo.