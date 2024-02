Per quel che concerne la prevenzione, oltre ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare le punture di zanzare, è ad oggi disponibile la vaccinazione.

Per il trattamento della malattia non sono disponibili farmaci antivirali specifici, pertanto, la terapia è di supporto e sintomatica.

Quest'ultima - anche nota come "febbre dengue" o " febbre rompiossa " - è una patologia di natura virale, risultato di un'infezione sostenuta da un virus appartenente alla famiglia dei Flaviviridae: il virus dengue (DEN). Sono quattro i sierotipi di questo virus che possono essere responsabili della malattia in questione: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.

Entrambi sono vaccini tetravalenti a virus vivo attenuato . Ciò significa che contengono versioni vive dei quattro sierotipi di virus dengue, ma che sono state attenuate in maniera tale da stimolare una risposta immunitaria senza essere in grado di provocare la malattia.

Il vaccino Dengvaxia® deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea in un braccio da un medico o da un infermiere. Il ciclo vaccinale si compone di tre dosi : la seconda dose dovrà essere somministrata sei mesi dopo la somministrazione della prima, così come la terza dose andrà somministrata sei mesi dopo la seconda.

Meccanismo d'azione

Come funziona il vaccino dengue?

Entrambi i vaccini contro la dengue autorizzati contengono al loro interno i quattro sierotipi di virus dengue vivi e attenuati. Questo significa che, una volta somministrati, i vaccini sono in grado di stimolare risposte immunitarie, sia umorali che cellulari, contro questi quattro sierotipi di virus dengue. È molto importante ricordare che i virus attenuati contenuti nei vaccini non sono in grado di scatenare la patologia nelle persone che li ricevono, ma - replicandosi localmente - possono far sì che il sistema immunitario dell'individuo impari a "riconoscerli" e ad attivare una pronta risposta immunitaria nel caso in cui entrasse in contatto con il virus in questione.