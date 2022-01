Vaccino Anti COVID-19: è pericoloso riceverlo da Positivi?

Introduzione Shutterstock La variante Omicron di SARS-CoV-2 si è dimostrata, almeno finora, un virus altamente contagioso che non di rado causa una sintomatologia lieve o addirittura risulta asintomatico. Considerando la stagione invernale in corso (durante la quale è facile contrarre i comuni raffreddori) e il fatto che la maggior parte della popolazione ha completato il primo ciclo vaccinale anti COVID-19 (quindi presenta una barriera contro le forme gravi dell'infezione), la possibilità che Omicron passi inosservata ha indotto molte persone a domandarsi quali potrebbero essere gli effetti di un'eventuale vaccinazione in caso di positività inconsapevole al Nuovo Coronavirus. La domanda è più che lecita, anche alla luce del periodo attuale, in cui è in pieno corso la campagna vaccinale per la cosiddetta terza dose (o dose booster) e il Governo Italiano ha stabilito l'obbligo vaccinale per gli over-50. Questo articolo si occuperà di chiarire, sulla base dei dati presenti in letteratura a oggi, se è effettivamente pericoloso vaccinarsi contro SARS-CoV-2 quando si è positivi al COVID-19.

Quali Rischi Vaccinarsi Contro SARS-CoV-2 in caso di Positività a COVID-19 è pericoloso? Per ora, AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e Ministero della Salute non forniscono informazioni specifiche sull'eventualità che ricevere il vaccino contro SARS-CoV-2 mentre si è positivi al COVID-19 sia pericoloso per la salute. Alcune indicazioni a riguardo, però, possono rinvenirsi sul sito di un'istituzione sanitaria nota a livello internazionale quale il CDC, ossia il Centro di Prevenzione e Controllo delle Malattie presente sul territorio statunitense. Alla domanda "Posso vaccinarmi contro il COVID-19 mentre sono ammalato di COVID-19?" il CDC risponde con un rifiuto, aggiungendo che la persona infetta deve attendere la guarigione dall'infezione per proteggere il personale sanitario del centro vaccinale e le altre persone in attesa del vaccino.

Non c'è quindi alcun riferimento a eventuali rischi o pericoli insiti nella vaccinazione anti SARS-CoV-2 nelle persone positive al COVID-19: l'impossibilità di vaccinarsi è in funzione esclusivamente del contenimento del contagio. Cosa dicono gli Esperti sulla Vaccinazione Anti COVID-19 nelle persone Positive? Ecco cos'hanno dichiarato alcuni esperti in merito alla vaccinazione anti COVID-19 nelle persone positive: Il dottor David Margolius, specialista in Medicina Interna presso MetroHealth di Cleveland, Ohio, ha dichiarato che la vaccinazione è da evitarsi nelle persone positive al COVID-19 al fine di mantenere al sicuro dal contagio gli operatori sanitari e gli altri cittadini che si apprestano a ricevere il vaccino. Il dottor Robin Shattock, responsabile del reparto "Infezioni delle Mucose e Immunità" al Dipartimento di Medicina dell'Imperial College London, ha affermato che non ci sono motivi validi per pensare che il vaccino anti SARS-CoV-2 possa recare danni alla salute nelle persone positive al COVID-19 ma asintomatiche; ha anche aggiunto, tuttavia, che, se ricevuta in piena infezione, la vaccinazione potrebbero risultare meno efficace. Il dottor Thaddeus Stappenbeck, presidente del Cleveland Clinic Lerner Research Institute, ha precisato che un'eventuale vaccinazione in un paziente positivo non peggiorerebbe l'evoluzione dell'infezione stessa, ma nemmeno la migliorerebbe; inoltre, anch'egli ha aggiunto che il vaccino nel malato di COVID-19 potrebbe evocare una risposta anticorpale meno efficace. Al Edwards, professore associato di Tecnologia biomedica presso l'Università di Reading nel Regno Unito, ritiene che non accadrebbe nulla se una persona positiva al COVID-19 ricevesse il vaccino anti SARS-CoV-2, eventualità che, tra l'altro, considera probabile visto che l'infezione può presentarsi in modo asintomatico.

Ha aggiunto, inoltre, che il sistema immunitario umano gode di proprietà eccellenti e a dimostrare questo è la sua capacità di rispondere egregiamente alla somministrazione di 4-5 vaccini per volta.

È doveroso segnalare, infine, che il professor Edwards ha ipotizzato anche che il vaccino in una persona COVID-19 possa evocare una risposta anticorpale ancora più efficiente (discostandosi, quindi, dai pareri di alcuni suoi colleghi).