Vaccino Covid-19 Autunno 2023: cosa c'è da sapere

Per questo in autunno è previsto il rilascio di un nuovo vaccino , da fare su base volontaria e consigliato in modo specifico ad alcune categorie di persone, quelle considerate più fragili, che servirà a contrastare le diverse sotto varianti, come quella che sta al momento circolando in Cina.

L'Ema (agenzia europea del farmaco) ha però stabilito che i n un prossimo futuro non sarà più necessario contrastare il virus dal quale tutto è partito , ovvero il ceppo Wuhan, visto che la popolazione mondiale è già coperta e sufficientemente strutturata per affrontarlo perché precedentemente sottoposta alla vaccinazione o per aver contratto l'infezione stessa.

Oggi, infatti, a farli sono meno di 2500 persone a settimana in tutta Italia ma questo non deve spaventare visto che la popolazione ha comunque una copertura molto ampia al virus, grazie proprio alle campagne vaccinali passate.

In attesa del loro arrivo, nel frattempo le vaccinazioni con il vaccino bivalente non sono terminate , anche se il numero di chi vi si sottopone è notevolmente sceso rispetto ai picchi dell'emergenza pandemica , quando il virus correva e i contagi altrettanto.

A chi sarà consogliato

Persone anziane

Fragili

Persone affette da patologie che provocano immunodepressione

Sottoporsi ai vaccino monovalente in autunno non sarà ovviamente obbligatorio ma solo consigliato, in particolare ad alcune categorie di persone considerate più fragili. Si parla soprattutto di anziani e soggetti affetti da patologie che provocano immunodepressione, e quindi espongono a maggiori complicanze in caso di infezione.

Si tratta di fatto delle stesse categorie alle quali in vista di ogni inverno viene consigliato di sottoporsi al vaccino anti influenzale e proprio per questo le campagne saranno con ogni probabilità convergenti e punteranno a spingere le persone in target a sottoporsi a entrambe le vaccinazioni nello stesso momento.

Per il momento le indicazioni note sono queste. Per conoscere ulteriori dettagli sarà necessario aspettare l'effettivo lancio dei vaccini e la conseguente campagna che verrà attivata dal Ministero della Salute, grazie alla quale sarà possibile avere delucidazioni in merito alle tempistiche della somministrazioni ed eventuali ulteriori raccomandazione.

Per accedere alla vaccinazione anti Covid sarà comunque necessario rivolgersi ai servizi vaccinali delle Asl territoriali o al proprio medico di base.