Vaccino Anti COVID-19: le varie Tipologie e Come Funzionano

Questo articolo si propone di analizzare i tipi di vaccino anti-COVID-19 disponibili e quelli per i quali le ricerche sono ancora in corso, descrivendo in modo semplice il meccanismo di funzionamento di ciascuno.

A Febbraio 2022, i vaccini anti-COVD-19 approvati da FDA , EMA e AIFA , e in distribuzione sono cinque , e ce ne sono diversi al vaglio della sperimentazione clinica o in attesa di approvazione.

I vaccini non hanno effetto immediato; la risposta anticorpale , infatti, impiega dalle 2 alle 4 settimane per creare l'immunizzazione desiderata e necessaria a difendere dai patogeni.

Per riuscire nel loro intento, i vaccini devono contenere qualcosa che appartenga al patogeno contro cui si vuole ottenere l'immunizzazione; meglio noto come antigene , questo qualcosa può essere:

I vaccini sono preparati farmacologici, somministrabili per via parenterale od orale, che permettono di creare un' immunizzazione nei confronti di uno o più determinati patogeni infettivi ( virus , batteri ecc.).

Attualmente, sono in corso i trials clinici per almeno altri tre vaccini a mRNA: Imperial della Imperial College London, CVnCoV Vaccine di Curevac e INO-4800 di INOVIO Pharmaceuticals.

Moderna, invece, è per il momento indicato soltanto a partire dai 18 anni (non è quindi utilizzabile in individui più giovani).

Come anticipato, a Febbraio 2022, i vaccini a mRNA anti COVID-19 approvati e in uso sono due: Comirnaty Pfizer/BioNTech e Moderna .

La proteina virale codificata dall'mRNA del vaccino è bioingegnerizzata in modo tale da risultare innocua per chi riceve la vaccinazione (non causa la malattia), ma comunque in grado di innescare una risposta anticorpale utile all'immunizzazione.

Con la somministrazione di questi vaccini, l'mRNA entra nelle cellule del ricevente e, qui, in virtù delle sue caratteristiche, sfrutta l'apparato per la sintesi proteica ( ribosomi ecc.) per codificare la proteina virale per la quale è stato specificatamente progettato.

I vaccini anti COVID-19 a mRNA contengono quote di RNA messaggero (mRNA) di SARS -CoV-2 su cui sono conservate le istruzioni per la codifica di una specifica proteina del virus, nota come spike o proteina S .

Vaccini a Vettore Virale

Come sono Fatti i Vaccini Anti COVID-19 a Vettore Virale?

I vaccini anti COVID-19 a vettore virale sfruttano un virus (di solito un adenovirus), opportunamente reso inoffensivo, per introdurre nelle cellule di chi riceve la vaccinazione la sequenza di SARS-CoV-2 codificante per la già citata proteina spike.

In altre parole, c'è un virus che agisce da tramite per inserire nelle cellule della persona sottoposta a vaccino la sequenza di materiale genetico di SARS-CoV-2 che produce la proteina spike.

Dopo la somministrazione del preparato vaccinale, quello che avviene è simile a quanto osservato per i vaccini a mRNA:

La sequenza di materiale genetico di SARS-CoV-2 interagisce con l'apparato per la sintesi proteica proprio delle cellule della persona vaccinata;

Da questa interazione scaturisce la proteina spike;

La proteina spike rappresenta l'innesco per l'attivazione del sistema immunitario della persona vaccinata e l'avvio della produzione di anticorpi utili a immunizzare da SARS-CoV-2.

Ovviamente, anche in questi vaccini, la sequenza codificante per spike è bioingegnerizzata in modo da non provocare la malattia, ma da stimolare comunque la risposta anticorpale.

Alcune considerazioni

Salvo eccezioni, nella realizzazione dei vaccini a vettore virale i ricercatori tendono a preferire adenovirus non umani (es: di scimpanzé).

La scelta di utilizzare virus non specifici per l'essere umano non è causale: un vaccino a vettore virale che sfrutta come tramite un virus umano rischia di risultare completamente inefficace se il soggetto ricevente, complice un'infezione del passato, possiede gli anticorpi contro quel dato virus vettore (gli anticorpi riconoscono il virus vettore del vaccino e lo neutralizzano, rendendo vana la vaccinazione).

Gli adenovirus umani sono virus molto comuni, pertanto è facile che le persone presentino anticorpi specifici contro di loro.

(es: di scimpanzé). La scelta di utilizzare virus non specifici per l'essere umano non è causale: un vaccino a vettore virale che sfrutta come tramite un virus umano rischia di risultare completamente inefficace se il soggetto ricevente, complice un'infezione del passato, possiede gli anticorpi contro quel dato virus vettore (gli anticorpi riconoscono il virus vettore del vaccino e lo neutralizzano, rendendo vana la vaccinazione). Gli adenovirus umani sono virus molto comuni, pertanto è facile che le persone presentino anticorpi specifici contro di loro. I vaccini a vettore virale devono essere conservati a basse temperature , per evitare che il prodotto si degradi e non sia più efficace.

, per evitare che il prodotto si degradi e non sia più efficace. I ricercatori hanno impiegato la tecnologia dei vaccini a vettore virale per la realizzazione del primo vaccino contro l'ebola.

Vaccini Anti COVID-19 a Vettore Virale Approvati: AstraZeneca/Vaxzevria e Janssen

A Febbraio 2022, i vaccini a vettore virale approvati sono due: AstraZeneca (ribattezzato Vaxzevria dopo un breve periodo di sospensione a scopo puramente precauzionale) e Janssen di Johnson & Johnson.

Somministrato per via intramuscolo, AstraZeneca prevede due dosi, da effettuarsi a distanza di 4-12 settimane l'una dall'altra.

La popolazione di riferimento per questo vaccino è soltanto quella di età superiore ai 60 anni; questo limite è da imputarsi agli effetti avversi osservati in soggetti più giovani durante il primo periodo della campagna vaccinale anti COVID-19 (quando il vaccino era indicato per gli adulti giovani).

Breve dettaglio relativo alla realizzazione biotecnologica di AstraZeneca: in veste di vettore virale, il vaccino sfrutta un adenovirus di scimpinzé.

Anche'esso somministrato per via intramuscolo, Janssen prevede invece una dose soltanto.

Per quanto concerne le indicazioni relativo alla popolazione di riferimento per questo vaccino, il Ministero della Salute ritiene che sia meglio utilizzarlo soltanto negli individui di età superiore ai 60 anni, per gli stessi motivi di AstraZeneca.

Anche per Janssen un breve dettaglio relativo alla realizzazione biotecnologica: in veste di vettore virale, il vaccino sfrutta l'adenovirus umano di tipo 26.

Vaccini Anti COVID-19 a Vettore Virale da approvare o ancora in studio

Al momento, sono in fase di sperimentazione Sputnik V (Gam-COVID-Vac o Gamaleya), di origine russa, e Ad5-nCoV di CanSino Biologics, di origine cinese.