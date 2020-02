Vaccini in Gravidanza: Quali sono? Perché e Quando Farli

Introduzione I vaccini conseguibili oggi in gravidanza rappresentano, per la donna incinta, un'occasione importante per proteggere sé stessa e la salute del proprio bambino. Shutterstock Donna incinta che riceve Vaccino Questi vaccini, infatti, garantiscono una protezione da infezioni che potrebbero avere complicanze durante la gestazione o durante i primi mesi di vita dell'infante.

Per poter contare sull'efficacia dei vaccini eseguibili e raccomandati in gravidanza è bene conseguirli con la giusta tempistica, altrimenti si corre il rischio che siano inefficaci. Cosa sono i Vaccini: un breve ripasso Prima di analizzare nei dettagli i vaccini raccomandati in gravidanza, è doveroso rivedere a grandi linee cos'è un vaccino. Un vaccino è una preparazione farmacologica, somministrabile per via parenterale o per via orale, che permette di creare un'immunizzazione nei confronti di uno o più determinati microrganismi patogeni (N.B: i microrganismi patogeni più comuni sono virus e batteri). I vaccini possono contenere una forma attenuata del patogeno contro cui si vuole ottenere l'immunizzazione, oppure possono contenere proteine o tossine derivanti da questo stesso patogeno. Esistono tre grandi tipologie di vaccini: I vaccini vivi attenuati . Contengono i microrganismi contro cui si vuole ottenere l'immunizzazione in forma viva, ma con un potere patogeno diminuito.

. Contengono i microrganismi contro cui si vuole ottenere l'immunizzazione in forma viva, ma con un potere patogeno diminuito. I vaccini inattivati . Contengono una forma completa ma morta (quindi inattiva) dei microrganismi contro cui si vuole crea l'immunizzazione.

. Contengono una forma completa ma morta (quindi inattiva) dei microrganismi contro cui si vuole crea l'immunizzazione. I vaccini ad antigeni purificati. Contengono, in forma inattivata, proteine, tossine o polisaccaridi del microrganismo contro cui si vuole immunizzare l'individuo ricevente. I vaccini agiscono attivando il sistema immunitario: con la loro somministrazione, infatti, stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi, ossia i veri artefici dell'immunizzazione. I vaccini non hanno effetto immediato: la risposta anticorpale, difatti, richiede un periodo di tempo che va dalle 2 alle 4 settimane.

Quali sono I Vaccini raccomandati in Gravidanza Attualmente, i vaccini effettuabili e raccomandati in gravidanza sono due: il vaccino anti-influenzale e il vaccino anti pertosse.

Mentre il vaccino anti-influenzale è un esempio di vaccino inattivato, il vaccino anti pertosse è un esempio di vaccino ad antigeni purificati. È da segnalare, inoltre, che il vaccino anti pertosse è disponibile in commercio in una formula che lo vede sempre combinato con i vaccini anti difterite e anti pertosse, vaccini che non chiaramente in alcun modo pericolosi per la gestante e il feto.

A Cosa Servono A cosa serve il Vaccino Anti-Influenzale? Il vaccino anti-influenzale serve a creare, nel soggetto ricevente, un'immunizzazione contro il virus che causa l'influenza. L'influenza è un'infezione acuta estremamente contagiosa, che colpisce le vie respiratorie superiore e talvolta anche quelle inferiori.

Trasmissibile sia per via diretta (tosse, starnuti ecc.) che per via indiretta (contatto con oggetti contaminati), l'influenza si manifesta tipicamente con sintomi quali febbre, tosse, starnuti, naso che cola, malessere generale e mialgia (dolori muscolari).

A causare l'influenza è un virus della famiglia degli Ortomixovirus molto particolare: tale virus, infatti, muta nel giro di pochi mesi la propria struttura esterna (il cosiddetto capside), risultando così sempre differente; questo singolare comportamento è la principale ragione per cui occorre rinnovare ogni anno la vaccinazione anti-influenzale.

L'influenza è generalmente una malattia infettiva a decorso benigno (la guarigione avviene solitamente nell'arco di 6 giorni); tuttavia, nelle persone con malattie croniche e in generale in tutti coloro con difese immunitarie più deboli (quindi bambini e anziani), può rivelarsi un'infezione molto pericolosa, capace anche di provocare bronchiti, polmoniti o broncopolmoniti dalle gravi conseguenze. A cose serve il Vaccino Anti Pertosse? Il vaccino anti pertosse serve a ottenere, nel soggetto ricevente, un'immunizzazione contro l'agente eziologico della pertosse, ossia il batterio Bordetella pertussis. La pertosse (o tosse convulsa) è una malattia infettiva acuta molto contagiosa, che colpisce le vie respiratorie e i polmoni.

Il sintomo tipico della pertosse è una tosse intensa e persistente, che nel soggetto malato causa delle vere e proprie crisi della durata di qualche minuto.

La pertosse è pericolosa soprattutto per i neonati e i bambini; in questi soggetti, infatti, può provocare difficoltà di respiro tali da portare alla morte. Perché Vaccinarsi contro l’Influenza in Gravidanza? Vaccinarsi in gravidanza contro l'influenza presenta diversi vantaggi: Protegge la stessa gestante da un'infezione acuta delle vie respiratorie, quale è l'influenza, che ha maggiori probabilità, rispetto al normale, di sfociare in complicanze quali polmonite e broncopolmonite. Ciò si deve al fatto che la gravidanza comporta un calo delle difese immunitarie della donna (in quanto queste s'impegnano anche nel proteggere il feto) e un'alterazione della capacità di respiro profondo (capacità che è indispensabile per la pulizia delle vie aeree inferiori).

Assicura il corretto sviluppo del futuro nascituro. Secondo alcune evidenze, l'influenza in gravidanza aumenterebbe il rischio di parto prematuro, ritardo di crescita fetale, cardiopatie congenite, labbro leporino e, perfino, difetti del tubo neurale; è doveroso precisare che le evidenze su cardiopatie congenite, labbro leporino e difetti del tubo neurale sono meno consistenti.

Protegge il bambino dall'influenza nei primi mesi di vita. Una madre vaccinata contro l'influenza condivide con il bambino gli anticorpi che proteggono dal virus responsabile dell'infezione; la condivisione inizia durante la vita intrauterina, per mezzo del cordone ombelicale, e prosegue nei primi mesi di vita, grazie al latte materno.

La protezione del neonato dall'influenza garantita dal vaccino materno è un aspetto molto importante, ovviamente, se il bambino nasce in prossimità della stagione invernale, ossia quando il virus responsabile è più diffuso. Il vaccino anti-influenzale effettuato in gravidanza serve a proteggere la madre dalle complicanze dell'infezione e il suo bambino, sia prima che dopo la nascita (prima da problemi di sviluppo e dopo dall'infezione). Perché Vaccinarsi contro la Pertosse in Gravidanza? Il vaccino anti pertosse in gravidanza è raccomandato perché permette alla madre di donare al bambino parte degli anticorpi prodotti così da proteggerlo dall'infezione per tutto quell'arco di tempo che intercorre tra la nascita e la prima vaccinazione neonatale contro la stessa pertosse (conseguibile dal 61° giorno di vita). Questa forma di protezione è molto importante; si pensi soltanto che, secondo le statistiche, 7 decessi di pertosse su 10 riguardano bambini di età inferiore ai 2 mesi di vita, ossia soggetti che non possono ancora conseguire la vaccinazione anti pertosse. È importante precisare che il vaccino anti pertosse è raccomandato anche qualora la madre fosse stata vaccinata da giovane, poiché l'immunizzazione contro l'infezione in questione non è permanente. Il vaccino anti pertosse in gravidanza serve a proteggere il bambino durante quell'arco di tempo che intercorre tra la nascita e la prima vaccinazione neonatale contro la stessa pertosse (in genere i primi 2 mesi di vita).

Quando Vaccinarsi Quando fare i Vaccini raccomandati in Gravidanza? Il momento più appropriato per fare i vaccini raccomandati in gravidanza è: Fine ottobre , per il vaccino anti-influenzale, e

, per il vaccino anti-influenzale, e Tra la 27esima e la 32esima settimana di gravidanza, per il vaccino anti pertosse. È chiaro che la raccomandazione al vaccino anti-influenzale vige qualora la gravidanza copra il periodo più consono alla suddetta vaccinazione. Dopo quanto tempo sono attivi i Vaccini raccomandati in Gravidanza? La produzione anticorpale innescata dai vaccini raccomandati in gravidanza avviene nell'arco di 2-4 settimane; prima che sia trascorso questo lasso di tempo, pertanto, madre e feto non sono ancora protetti contro influenza e pertosse. Considerato il tempo impiegato dal sistema immunitario per produrre gli anticorpi, è consigliabile informarsi sulle modalità di vaccinazione con un certo preavviso.

Somministrazione Modalità di somministrazione dei Vaccini in Gravidanza Shutterstock Somministrazione di un Vaccino in Donna Incinta La somministrazione dei vaccini raccomandati in gravidanza contro influenza e pertosse avviene tramite iniezione intramuscolo a livello del braccio.

Per tale iniezione trova impiego una sorta di siringa. Dosaggio dei Vaccini in Gravidanza La somministrazione dei vaccini raccomandati in gravidanza contro influenza e pertosse prevede un'unica dose per preparato. In termini pratici, questo vuol dire che la gestante riceve una sola dose di vaccino anti-influenzale e una sola dose di vaccino contro la pertosse. Si ricorda che il vaccino anti pertosse è sempre combinato con i vaccini anti tetano e anti difterite.

Rischi I Vaccini raccomandati in Gravidanza sono pericolosi per la Madre? I vaccini contro influenza e pertosse sono farmaci e, in quanto tali, possono avere effetti collaterali, talvolta anche seri (es: reazioni allergiche).

Tuttavia, è doveroso precisare che, il più delle volte, gli effetti collaterali riscontrati sono disturbi di lieve entità clinica e che gli effetti avversi più gravi sono una vera rarità. Effetti collaterali più comuni dei vaccini raccomandati in gravidanza: Dolore, rossore e gonfiore in sede d'iniezione;

Lieve alterazione febbrile;

Malessere generale;

Mialgia. I Vaccini raccomandati in Gravidanza sono pericolosi per il Feto? Nessuno studio condotto fino a oggi ha evidenziato effetti avversi sul feto dovuti alle vaccinazioni contro influenza e pertosse conseguite nel periodo della gravidanza. Alla luce di ciò, i suddetti vaccini sono da considerarsi sicuri per la salute del feto.

Controindicazioni Chi non può Vaccinarsi in Gravidanza? I vaccini raccomandati in gravida sono da considerarsi controindicati per tutti quelle donne che hanno presentato una reazione allergica a uno delle sostanze contenute nel preparato vaccinale (eccipienti compresi) o che hanno manifestato una reazione allergica a una dose precedente di questa stessa vaccinazione. Lo sapevi che… Il vaccino anti-influenzale contiene, in veste di eccipienti, le proteine dell'uovo.

Questo vuol dire che una persona allergica alle uova (nello specifico alla porzione proteica dell'albume) non può conseguire il vaccino contro l'influenza.

Risultati I vaccini raccomandati in gravidanza contro influenza e pertosse hanno l'effetto sperato, quindi sono efficaci.

Chiaramente, per poter contare sui vantaggi di tali vaccinazioni è doveroso effettuarle nel momento appropriato.

Altri Vaccini Quali altri Vaccini si possono fare in Gravidanza? Oltre al vaccino anti-influenzale e al vaccino contro la pertosse, sono eseguibili in gravidanza anche l'anti epatite A, l'anti epatite B, l'anti pneumococco, l'anti meningococco ACWY, l'anti meningococco B, l'anti poliomielite inattivo e l'anti colera.

Sebbene eseguibili, questi vaccini non sono raccomandati in gravidanza, salvo situazioni molto particolari come, per esempio, un viaggio in una zona del mondo ad alto rischio di infezione, la presenza di una malattia favorente o la presenza di una suscettibilità materna a un dato agente infettivo (tale per cui c'è il rischio che bambino, al momento del parto, contragga l'infezione correlata).