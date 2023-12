A distanza di diversi anni dall'inizio della pandemia da COVID-19, malattia respiratoria provocata dal virus SARS-CoV-2, i vaccini ad oggi disponibili e autorizzati contro questo patogeno sono diversi. Come si vedrà nel corso di questo breve articolo, i vaccini più recenti - anche noti come "vaccini aggiornati" nel linguaggio comune - sono quelli diretti contro la variante ricombinante XBB.1.5 (soprannominata "variante Kraken"). Shutterstock

Vaccini COVID 2023: le tipologie Con l'aumento della conoscenza di SARS-CoV-2 e delle sue nuove varianti e sottovarianti in continua evoluzione, la ricerca scientifica ha fatto progressi, permettendo di arrivare alla realizzazione di differenti prodotti utili per proteggere dall'insorgenza della COVID-19. Prima di vedere più nel dettaglio quali sono i vaccini autorizzati nel nostro Paese, vediamo quali sono le diverse tipologie di vaccini anti-COVID ad oggi disponibili: Vaccini a RNA : si tratta di RNA geneticamente modificati (nel caso specifico di quelli contro COVID-19, di mRNA) capaci di codificare per proteine ​​che attivano in modo sicuro una risposta immunitaria.

: si tratta di RNA geneticamente modificati (nel caso specifico di quelli contro COVID-19, di mRNA) capaci di codificare per proteine ​​che attivano in modo sicuro una risposta immunitaria. Vaccini a vettore virale : utilizzano un virus sicuro che non può causare malattie ma funge da veicolo per produrre proteine ​​​​di SARS-CoV-2 (in particolare, la proteina Spike) allo scopo di generare, in maniera sicura, una risposta immunitaria.

: utilizzano un virus sicuro che non può causare malattie ma funge da veicolo per produrre proteine ​​​​di SARS-CoV-2 (in particolare, la proteina Spike) allo scopo di generare, in maniera sicura, una risposta immunitaria. Vaccini a base proteica : contengono frammenti proteici innocui che imitano il virus responsabile di COVID-19 - SARS-CoV-2 - allo scopo di generare in sicurezza una risposta immunitaria.

: contengono frammenti proteici innocui che imitano il virus responsabile di COVID-19 - SARS-CoV-2 - allo scopo di generare in sicurezza una risposta immunitaria. Vaccini virali inattivati: utilizzano una versione inattivata del virus che non è in grado di causare la malattia, ma che genera comunque una risposta immunitaria in maniera sicura. Ulteriore classificazione: vaccini monovalenti e vaccini bivalenti Un'ulteriore classificazione dei vaccini contro COVID-19 può essere fatta basandosi sul numero di ceppi o varianti contro cui sono stati sviluppati. In questo senso, pertanto, possiamo distinguere: Vaccini monovalenti (diretti contro un ceppo o una variante specifica di SARS-CoV-2) e Vaccini bivalenti (diretti contro il ceppo originale di SARS-CoV-2 e contro una sua variante).

Vaccini COVID monovalenti I vaccini anti-COVID monovalenti attualmente autorizzati sono: Comirnaty : vaccino a mRNA realizzato da Pfizer e BioNTech, è stato uno dei primi vaccini contro COVID-19 ad essere stato autorizzato. Può essere usato sia in adulti che - agli opportuni dosaggi - in bambini dai 5 agli 11 anni.

: vaccino a mRNA realizzato da Pfizer e BioNTech, è stato uno dei primi vaccini contro COVID-19 ad essere stato autorizzato. Può essere usato sia in adulti che - agli opportuni dosaggi - in bambini dai 5 agli 11 anni. Spikevax : si tratta di un altro vaccino ad mRNA realizzato da Moderna. Può essere utilizzato negli adulti e - ai dosaggi consoni - nei bambini di età pari o superiore ai 6 mesi.

: si tratta di un altro vaccino ad mRNA realizzato da Moderna. Può essere utilizzato negli adulti e - ai dosaggi consoni - nei bambini di età pari o superiore ai 6 mesi. Vaxzevria : è un vaccino a vettore virale ricombinante realizzato da AstraZeneca, può essere somministrato ad adulti di età uguale o superiore ai 18 anni

: è un vaccino a vettore virale ricombinante realizzato da AstraZeneca, può essere somministrato ad adulti di età uguale o superiore ai 18 anni Jcovden : è un altro vaccino a vettore virale, precedentemente noto come COVID-19 Vaccine Janssen (l'azienda produttrice). Anche in questo caso, la somministrazione è prevista dai 18 anni in su.

: è un altro vaccino a vettore virale, precedentemente noto come COVID-19 Vaccine Janssen (l'azienda produttrice). Anche in questo caso, la somministrazione è prevista dai 18 anni in su. Nuvaxovid : è un vaccino a subunità proteica ricombinante, adiuvato, realizzato da Novavax. La somministrazione può avvenire in adulti e bambini a partire dai 12 anni di età.

: è un vaccino a subunità proteica ricombinante, adiuvato, realizzato da Novavax. La somministrazione può avvenire in adulti e bambini a partire dai 12 anni di età. VidPrevtyn Beta: anche in questo caso si tratta di un vaccino a subunità proteica ricombinante, adiuvato, realizzato da Sanofi Pasteur. È indicato come dose di richiamo in pazienti adulti che hanno precedentemente ricevuto un vaccino anti-COVID-19 a base di mRNA o vettore adenovirale.

Vaccini aggiornati a XBB.1.5 Anche gli ultimi vaccini aggiornati recentemente autorizzati sono vaccini monovalenti, ossia rivolti contro una specifica variante di SARS-CoV-2. Nel dettaglio, stiamo parlando di: Comirnaty Omicron XBB.1.5 Si tratta del nuovo vaccino a mRNA di Pfizer/BioNTech aggiornato contro la variante Kraken, o più precisamente, variante XBB.1.5. È disponibile in differenti formulazioni a concentrazioni diverse adatte a diverse fasce di età, quali: 30 microgrammi/dose (per pazienti a partire dai 12 anni di età);

10 microgrammi/dose (per bambini di età fra i 5 e gli 11 anni compresi);

3 microgrammi/dose (per bambini di età 6 mesi e i 4 anni compresi). Come riportato sul sito ufficiale del Ministero della Salute, "per i bambini di età dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione anti‑COVID‑19 o senza storia di infezione pregressa da SARS‑CoV‑2, invece, si somministrano 3 dosi di Comirnaty XBB 1.5 da 3 microgrammi/dose (di cui la seconda a 3 settimane dalla prima e la terza a 8 settimane dalla seconda)". Nuvaxovid XBB 1.5 Nuvaxovid XBB 1.5 è il più recente vaccino a subunità proteica ricombinante, adiuvato realizzato da Novavax, rivolto anch'esso contro la variante Kraken o XBB.1.5. Il suo uso è stato autorizzato a fine 2023. Questo vaccino - come fa sapere il Ministero della Salute con la pubblicazione della Circolare del 4 dicembre 2023 - può essere utilizzato in alternativa a Comirnaty Omicron XBB.1.5 in pazienti di età pari o superiore ai 12 anni. La somministrazione avviene in dose singola, indipendentemente dal precedente stato vaccinale.

Vaccini COVID bivalenti Fra i vaccini anti-COVID bivalenti autorizzati in Italia, infine, ritroviamo: Comirnaty Original/Omicron BA.1;

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5;

Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1;

Spikevax Original/Omicron BA.4-5. Si tratta di vaccini ad mRNA aggiornati man mano che nel panorama pandemico globale si assisteva alla graduale e crescente prevalenza di Omicron e delle sue sottovarianti.

I vaccini possono causare la COVID? No. Nessun vaccino è in grado di causare la COVID-19. La loro somministrazione, tuttavia, permette al nostro sistema immunitario di identificare e memorizzare determinate porzioni di SARS-CoV-2, di modo che - in caso di ingresso del virus all'interno dell'organismo - questo possa essere rapidamente riconosciuto e neutralizzato dalle difese immunitarie. Va precisato, tuttavia, che i vaccini non garantiscono una protezione totale contro l'infezione. Infatti, anche se ci si vaccina, è comunque possibile contrarre l'infezione da SARS-CoV-2, ma la vaccinazione offre una valida protezione contro lo sviluppo della malattia, in particolare, in forma grave, e contro le conseguenze più severe.