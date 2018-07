Per la diagnosi di utero ingrossato, sono fondamentali le informazioni provenienti dall'esame pelvico e, nel caso in cui quest'ultimo non fosse sufficiente, da un'ecografia pelvica.

Stilata la diagnosi, il passo successivo consiste nel capire la causa della condizione; per individuare il fattore causale all'origine dell'utero ingrossato, il medico potrebbe beneficiare delle indagini sopra indicate oppure potrebbe aver bisogno di ricorrere a ulteriori test più specifici (risonanza magnetica o TAC della pelvi).

La ricerca di cosa causa la condizione di utero ingrossato è indispensabile per la pianificazione del trattamento più adeguato.

Esame pelvico

L'esame pelvico è un esame obiettivo, durante il quale il medico (in genere un ginecologo) esamina manualmente, prima dall'esterno e poi anche dall'interno (grazie a uno speculum), la vagina, l'utero (cervice in particolare), il retto, le ovaie e il bacino. In altre parole, è un'analisi dei principali organi pelvici.

Della durata di pochi minuti, l'esame pelvico permette una valutazione di carattere generale della salute ginecologica di una donna.

In presenza di una condizione come l'utero ingrossato, l'esame pelvico è, di norma, altamente significativo; solo in rare circostanze, infatti, è insufficiente alla diagnosi definitiva.

Ecografia pelvica

L'ecografia pelvica è una semplice ecografia esterna dell'area addominale inferiore.

Del tutto indolore e senza alcuna ripercussione sulla salute dei pazienti (N.B: sfrutta gli ultrasuoni e non le radiazioni ionizzanti), l'ecografia pelvica consente lo studio sufficientemente dettagliato di tutti gli organi pelvici, ossia di: vescica, parte terminale dell'intestino (retto e sigma), il complesso prostata-dotti deferenti-vescichette seminali nell'uomo, e il complesso utero-vagina-tube di Falloppio-cervice-ovaie nella donna.

In un contesto di utero ingrossato, l'ecografia pelvica rappresenta l'esame di conferma diagnostica, che accerta e arricchisce di dettagli i dati emersi durante l'esame pelvico (potrebbe fornire informazioni relativamente alle cause della condizione).