Impari e cavo, l' utero è l'organo genitale femminile, che serve ad accogliere la cellula uovo fecondata (cioè il futuro feto ) e a garantirne il corretto sviluppo, durante i 9 mesi di gravidanza . Risiede nella piccola pelvi , precisamente tra vescica (anteriormente), intestino retto (posteriormente), anse intestinali (superiormente) e vagina (inferiormente). Nell'arco della vita, l'utero muta la propria forma; se fino all'età pre- puberale ha un aspetto allungato simile a un dito di guanto, in età adulta assomiglia molto a una pera capovolta (o rovesciata), mentre nella fase post- menopausa riduce gradatamente il proprio volume e si schiaccia. Dal punto di vista macroscopico, i medici suddividono l'utero in due regioni principali ben distinte: una porzione più allargata e voluminosa, chiamata corpo dell'utero (o corpo uterino ), e una porzione più ristretta, denominata collo dell'utero (o cervice uterina ).

Attualmente, le cause dell'utero fibromatoso sono oggetto di studio; tra i fattori sospettati, rientrano: le anomalie ormonali, la familiarità allo sviluppo dei fibromi uterini, l'obesità e un'alterata sensibilità dell'utero ai fattori di crescita. L'utero fibromatoso può essere una condizione sintomatica o asintomatica, a seconda che i fibromi uterini siano di grandi dimensioni o meno. Per la diagnosi di utero fibromatoso, sono fondamentali l'esame pelvico e l' ecografia pelvica . Il trattamento dell'utero fibromatoso varia da paziente e paziente, in base alla severità dei sintomi , allo stato di salute della paziente e alla sua età.

Conosciuti come leiomiomi o miomi uterini , i fibromi uterini sono tumori benigni dell'utero , che si sviluppano generalmente a partire dal miometrio, ossia il caratteristico strato di cellule muscolari dell'utero. I fibromi uterini si presentano come noduli di tessuto prevalentemente fibroso, variabili nelle dimensioni da pochi millimetri ad anche 15-20 centimetri.

Un fibroma uterino di piccole dimensioni non ha un grande impatto sull'organo colpito e non è sufficiente per poter parlare di utero fibromatoso; questa condizione, infatti, si può instaurare soltanto quando i fibromi uterini sono molti e sono tali da ricoprire buona parte della superficie dell'utero .

I medici non ancora chiarito con precisione le cause dell'utero fibromatoso, però hanno notato che esiste una correlazione importante tra la formazione di fibromi uterini e fattori come:

Una donna dovrebbe sempre rivolgersi al proprio medico ginecologo di fiducia, ogniqualvolta soffra di uno o più dei sintomi riportati in precedenza; disturbi come dolore pelvico, mestruazioni abbondanti, perdita di sangue al fuori del periodo delle mestruazioni ecc., infatti, sono tutti segnali di qualcosa di anomalo a carico dell'apparato riproduttivo femminile, utero in particolare.

Le donne affette da una grave forma di utero fibromatoso (dove per grave s'intende che i fibromi uterini sono numerosi e di grandi dimensioni) possono andare incontro a complicanze, quali: riduzione della fertilità e predisposizione all' aborto spontaneo , durante la gravidanza.

Per la diagnosi di utero fibromatoso, sono sufficienti le informazioni provenienti dall' esame pelvico e dall' ecografia pelvica ; tuttavia, molto spesso, i medici prescrivono alle pazienti con la patologia in questioni indagini ulteriori, allo scopo di approfondire la gravità dei fibromi uterini e delle alterazioni anatomiche a carico dell'utero. Tra le indagini ulteriori che una donna con utero fibromatoso potrebbe dover effettuare, figurano:

Attualmente, la scelta terapeutica per chi soffre di utero fibromatoso è ampia e articolata; i trattamenti disponibili oggi per la sopraccitata patologia, infatti, sono numerosi e si adattano alle esigenze della maggior parte delle pazienti. La scelta della terapia contro l'Utero Fibromatoso: come avviene? Prima di esporre le varie terapie a disposizione delle portatrici di utero fibromatoso, è doveroso informare i lettori in merito a come i medici scelgono l'approccio terapeutico.

La scelta di come affrontare una condizione come l'utero fibromatoso si basa, in ordine di importanza, su: presenza e gravità della sintomatologia, stato di salute della paziente e la sua età. Gli Approcci Terapeutici contro l'Utero Fibromatoso La gestione terapeutica dell'utero fibromatoso ha come scopo contrastare i fibromi uterini, arrestandone la crescita o distruggendoli/eliminandoli.

Per raggiungere il suddetto scopo, le pazienti con utero fibromatoso possono contare su: Farmaci ;

; Una procedura medica non-invasiva denominata ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica (nella lingua inglese, è nota con la sigla FUS );

(nella lingua inglese, è nota con la sigla ); Procedure chirurgiche minimamente invasive ;

; Procedure chirurgiche tradizionali. FARMACI I farmaci utilizzabili in presenza di utero fibromatoso non eliminano i fibromi uterini, ma ne arrestano la crescita e, in alcuni casi, ne riducono le dimensioni. Tra i farmaci in questione figurano: Gli agonisti del GnRH . Arrestano la crescita dei fibromi uterini, bloccando la produzione di estrogeni e progesterone.

Le donne che fanno uso di questi medicinali entrano in uno stato di post-menopausa temporaneo, il quale termina con la cessazione delle assunzioni.

. Arrestano la crescita dei fibromi uterini, bloccando la produzione di estrogeni e progesterone. Le donne che fanno uso di questi medicinali entrano in uno stato di post-menopausa temporaneo, il quale termina con la cessazione delle assunzioni. La cosiddetta spirale medicata al progesterone. Consiste in un particolare dispositivo, che, una volta inserito nell'utero, rilascia progesterone, allo scopo di alleviare i sintomi.

La pillola anticoncezionale . Serve per ridurre le perdite di sangue, in tutti quelle pazienti con mestruazioni abbondanti.

. Serve per ridurre le perdite di sangue, in tutti quelle pazienti con mestruazioni abbondanti. L' acido tranexemico . È indicato a ridurre i flussi mestruali più abbondanti e dolorosi. Non è un farmaco ormonale.

. È indicato a ridurre i flussi mestruali più abbondanti e dolorosi. Non è un farmaco ormonale. I FANS. Servono per contrastare i dolori pelvici. ULTRASUONI FOCALIZZATI GUIDATI DALLA RISONANZA MAGNETICA Gli ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica sono una procedura del tutto innovativa, che permette di distruggere i fibromi uterini in maniera non invasiva.

Com'è intuibile dal suo nome, tale procedura prevede l'impiego degli ultrasuoni e l'indirizzamento di questi sull'utero, attraverso un apposito strumento.

Il grosso vantaggio degli ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica è che il loro utilizzo non richiede incisioni chirurgiche.

Cosa vuol dire "guidati dalla risonanza magnetica"? "Guidati dalla risonanza magnetica" significa che il medico curante si avvale della strumentazione per la risonanza magnetica, per individuare il punto preciso dell'utero su cui puntare gli ultrasuoni.

PROCEDURE CHIRURGICHE MINIMAMENTE INVASIVE La chirurgia minimamente invasiva implica: anestesia locale (raramente generale), piccole incisioni chirurgiche, azione mirata sul tumore o sull'anomalia da eliminare e veloce fase di recupero. Indicate alle pazienti in età ancora fertile (quindi che potrebbero aver bisogno di preservare l'utero), le procedure chirurgiche minimamente invasive per il trattamento dell'utero fibromatoso includono: L' embolizzazione dell'arteria uterina . Si basa sul principio di bloccare il rifornimento di sangue diretto ai fibromi uterini, in modo da indurne la morte per assenza di ossigeno e nutrienti.

. Si basa sul principio di bloccare il rifornimento di sangue diretto ai fibromi uterini, in modo da indurne la morte per assenza di ossigeno e nutrienti. La miolisi . Consiste nell'esporre i fibromi uterini a un laser o a un fascio di corrente elettrica, così da causare la distruzione delle masse tumorali benigne e i vasi che le alimentano.

. Consiste nell'esporre i fibromi uterini a un laser o a un fascio di corrente elettrica, così da causare la distruzione delle masse tumorali benigne e i vasi che le alimentano. La miomectomia laparoscopica o robotica. La miomectomia è l'intervento chirurgico di eliminazione dei fibromi uterini, lasciando l'utero in posizione.

Quando è eseguita con la tecnica laparoscopica o robotica, significa che il chirurgo curante esegue tre piccole incisioni sull'addome (con la tecnica robotica, si avvale di un vero e proprio robot per eseguire l'eliminazione dei fibromi uterini).