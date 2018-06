Il più delle volte, l'utero antiverso non è associato ad alcun sintomo o segno , il che lo rende una condizione insospettabile. In quelle rare circostanze in cui l'utero antiverso è sintomatico (cioè responsabile di sintomi ), provoca senso di pressione o vero e proprio dolore a livello della pelvi anteriore ( dolore pelvico ).

Un tempo, sulla base di vecchie conoscenze, i medici ritenevano che l'utero antiverso pregiudicasse la fertilità femminile; in altri termini, credevano che un utero eccessivamente inclinato in avanti riducesse la capacità di concepimento della donna. Oggi, invece, grazie anche ai dati emersi da nuove ricerche, sanno per certo che le credenze del passato erano errate e che l'utero antiverso rappresenta solo in rari casi e solo quando è associato a condizioni mediche importanti un ostacolo alla fertilità della donna.

In un Paese come gli Stati Uniti, le principali cause di infertilità femminile sono i problemi di ovulazione , le anomalie della cervice uterina e delle tube di Falloppio e le presenza dei cosiddetti polipi uterini .

Utero Antiverso e Gravidanza

Quando i medici hanno scoperto che l'utero antiverso non pregiudica di norma la fertilità della donna, hanno appurato anche che l'eccessiva inclinazione in avanti nell'utero non interferisce con l'andamento di un'eventuale gravidanza. In altre parole, la presenza di un utero antiverso non è fonte di pericolo durante la gravidanza, né per la madre né per il feto.

Utero Antiverso e Vita Sessuale

In genere, l'utero antiverso non è causa di dispareunia, cioè dolore durante l'attività sessuale.

Nel caso in cui lo fosse, tuttavia, è bene che la donna interessata contatti il proprio medico e si affidi ai suoi consigli/indicazioni.

Quando rivolgersi al medico?

L'utero antiverso è una condizione da porre alle attenzioni del medico curante, quando è causa di senso di pressione o dolore in zona pelvica o quando, come affermato poc'anzi, è responsabile di dispareunia (molto raro).