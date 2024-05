Usare lo shampoo due volte a lavaggio fa bene o no?

In tema di lavaggio capelli esistono due fazioni,c'è chi sostiene che insaponarsi solo una volta con lo shampoo sia sufficiente e chi invece compie rigorosamente due insaponature. Ma qual è davvero il metodo giusto? Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Benefici del doppio shampoo Decidere se fare il doppio shampoo sui capelli dipende da diversi fattori, tra i quali il tipo di capelli, la frequenza di lavaggio e le esigenze personali di cura dei capelli. La prima insaponatura sostanzialmente rimuove gli accumuli di cellule morte e i residui di sporco, mentre la seconda pulisce più in profondità il cuoio capelluto. Questa pulizia più profonda è indicata principalmente alle persone con i capelli ricci o crespi, che necessitano di lavaggi meno frequenti, o per chiunque rimanga spesso senza lavarsi i capelli per diversi giorni. Il doppio shampoo potrebbe anche essere utile per le persone con il cuoio capelluto particolarmente grasso, visto che rimuove le impurità in modo più profondo. Lo stesso vale per le persone che compiono allenamenti frequenti e piuttosto intensi, e che quindi dopo l'attività fisica potrebbero avere il cuoio capelluto più sudato della norma.

Quando è meglio evitarlo A fronte di tanti effetti positivi, il doppio shampoo potrebbe causare più danni che benefici per alcune persone. Tale metodo è il migliore per coloro che non si lavano i capelli ogni giorno o a giorni alterni ma l'uso di questa tecnica è sconsigliata per lavaggi giornalieri o molto frequenti perché può rimuovere troppo olio dal cuoio capelluto e dai capelli, rendendoli più spenti, sfibrati o suscettibili alle rotture. Alle persone con cuoio capelluto sensibile, il doppio shampoo potrebbe persino causare secchezza, forfora o desquamazione.

Quale opzione è la migliore Non esiste dunque una risposta definitiva in merito alla questione se sia meglio usare lo shampoo una o due volte, visto che a fare la differenza sono la tipologia di capelli e la frequenza di lavaggio. Per mantenere capelli forti e sani ci sono però alcune accortezze preziose. Per quanto riguarda il numero di lavaggi, in generale le persone con i capelli lisci dovrebbero lavarsi i capelli ogni due o tre giorni, mentre quelle con i capelli ricci, secchi o crespi possono fare lo shampoo ogni 4-7 giorni. Se per lo shampoo le variabili sono diverse, il balsamo in nessun caso è consigliabile usarlo due volte. Mentre il doppio shampoo ha lo scopo di liberare meglio i capelli e il cuoio capelluto da sporcizia e sebo, il doppio balsamo appesantisce i capelli. Per un'azione più incisiva, meglio invece lasciarlo in posa qualche minuto in più prima di sciacquarlo.