Urografia: cos'è? A cosa serve e come si svolge?

L'urografia è indicata per diagnosticare disturbi che colpiscono l'apparato urinario, come calcolosi , traumi, ostruzioni, difetti congeniti o tumori .

L' urografia è una procedura radiologica che consente di valutare l'apparato urinario dal punto di vista morfologico e funzionale . Questa indagine clinica, nota anche come pielografia endovenosa , utilizza i raggi X ed un mezzo di contrasto per esaminare reni , ureteri , vescica ed uretra .

L'urografia si avvale di un mezzo di contrasto (generalmente una soluzione iodata) che consente di valutare con precisione le strutture dell'apparato urinario. Sulle immagini radiografiche , dopo l'iniezione per via endovenosa , questo " colorante " diventa visibile quasi immediatamente (appare di un colore bianco luminoso).

Un'urografia endovenosa può essere eseguita sia in situazioni di emergenza che di routine:

L'urografia endovenosa, infatti, può essere utilizzata per diagnosticare una serie di condizioni che colpiscono le vie urinarie , come ad esempio:

La sequenza di immagini è approssimativamente raccolta come segue:

Risultati

Durante l'urografia vengono valutati:

Reni : aspetto regolare, contorni lisci, dimensioni, posizione, filtrazione e flusso;

: aspetto regolare, contorni lisci, dimensioni, posizione, filtrazione e flusso; Ureteri : dimensione, aspetto regolare e simmetria;

: dimensione, aspetto regolare e simmetria; Vescica: completo svuotamento, aspetto liscio e regolare.

Un radiologo esamina ed interpreta le immagini radiografiche ottenute durante l'urografia endovenosa ed invia una relazione al medico, con cui il paziente può discutere i risultati.

Dal momento che alcune indagini, come la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica, richiedono meno tempo e forniscono maggiori dettagli sull'anatomia e la funzione delle strutture valutate, l'applicazione clinica dell'urografia endovenosa è diventata meno comune.

Tuttavia, questa può ancora essere uno strumento diagnostico valido, in particolare per: