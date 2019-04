L'uretra femminile può essere vittima di varie condizioni mediche; tra queste, meritano una segnalazione particolare: la stenosi uretrale, l'uretrite, il tumore dell'uretra e le lesioni uretrali di origine iatrogena

Stenosi Uretrale

"Stenosi uretrale" è l'espressione con cui i medici descrivono il restringimento dell'uretra in un punto qualsiasi della sua estensione,

La presenza di stenosi uretrale costituisce un ostacolo per il passaggio dell'urina, una volta uscita dalla vescica; pertanto, impedisce la normale espulsione dell'urina attraverso il meato urinario.

Tra le cause di stenosi uretrale figurano i calcoli renali, i quali, una volta imboccata la via dell'uretra, potrebbero ostruire quest'ultima per via del loro volume.

Nelle donne, la stenosi uretrale è un'eventualità assai più remota che negli uomini. Ciò è connesso alla scarsa lunghezza dell'uretra femminile, che, in un certo senso, preserva dai fenomeni di restringimento.