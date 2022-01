Perché a volte le unghie puzzano e come rimediare

Capita a volte di annusarsi le unghie e accorgersi che puzzino. Benché nella maggior parte dei casi le spiegazioni siano semplici e non implichino nessuna conseguenza grave, a volte l'odore sgradevole delle unghie potrebbe essere la spia di un problema leggermente più serio come un fungo o una piccola infezione. Ecco quindi le cause principali di puzza alle unghie e come intervenire per farla sparire.

Si è entrati in contatto con qualcosa di puzzolente I bordi delle unghie sono come piccole trappole per lo sporco, soprattutto se si è soliti portarle leggermente lunghe. Spesso, quando un'unghia non è corta, sporco e materiali residui possono rimanere bloccati nella parte sottostante senza che ci se ne renda conto e questo con il passare delle ore può causare odore, soprattutto se non si ha l'abitudine di lavarsele con regolarità nel corso della giornata o dopo aver toccato qualcosa dall'odore particolarmente intenso. A scatenare maggiori problemi da questo punto di vista sono spesso i cibi dal sapore pungente come cipolle o aglio. Anche lavare pavimenti e superfici senza guanti può trasferire l'odore sgradevole di sporco e dei solventi usati alle unghie, così come cambiare il pannolino a un bambini dimenticandosi di lavarsi le mani subito dopo. Per risolvere il problema ed eliminare gli odori sgradevoli dalle unghie, nella maggior parte dei casi è sufficiente lavarsi le mani e le unghie dopo aver toccato una sostanza puzzolente, insaponandole con cura e grattando delicatamente le unghie contro il palmo della mano opposto. Se dopo questa operazione si avverte che l'odore non se ne sia andato del tutto, potrebbe significare che la sostanza con cui si è entrati in contatto necessiti di più tempo per far svanire definitivamente la propria puzza. Nel frattempo, una strategia per mitigarla potrebbe essere stendere sulle mani un po' di crema idratante profumata. Per tenere a bada gli odori è anche utile tenere le unghie corte in modo che sporco e microbi non si insinuino nello spazio tra loro e la pelle delle dita.

Ci si è appena tagliati le unghie Le unghie appena tagliate a volte possono emanare puzza a causa dei composti di zolfo presenti all'interno delle proteine della cheratina che le formano. Questo elemento a volte emana un cattivo odore che, se pur raramente in modo intenso, può provenire dall'estremità appena tagliata. Purtroppo non esistono molte strategie per risolvere il problema, se non quello di velocizzare il più possibile l'operazione di taglio delle unghie e una volta terminata tenerle per alcuni minuti il più possibile lontano dal naso.

Si sta sviluppando un fungo alle unghie L'onicomicosi, o fungo delle unghie, è una condizione abbastanza comune e può far sì che le unghie dei piedi o delle mani abbiano un odore di formaggio o di piede che non si attenua nemmeno dopo essersi lavati le mani. Capire se l'odore alle unghie sia causato da questo problema è semplice perché un fungo simile causa anche altri cambiamenti delle unghie, che in molti casi appaiono dense, gialle o biancastre, fragili e tendenti a spezzarsi e dalla forma distorta in modo più o meno visibile. Per risolvere la situazione è necessario rivolgersi al proprio medico o al farmacista che indirizzi verso l'uso di trattamenti anti fungini da banco, spesso sufficienti per eliminare il fungo. Quando non è così si può ricorrere a farmaci antimicotici topici o orali ma sempre su precisa prescrizione del proprio medico.