Unghie incarnite: come evitarle tagliandole correttamente

Le unghie dei piedi non sono comode da tagliare e per questo se non si presta attenzione è molto semplice finire per farlo nel modo sbagliato. Se ciò avviene però il rischio è di procurarsi leggeri taglietti, dolore o di facilitare l'insorgenza delle unghie incarnite, una problematica insidiosa che a sua volta può generare fastidiose infezioni. Per evitarlo esistono aspetti da tenere in considerazione durante la fase di taglio, ma anche prima.

Cosa sono le unghie incarnite Le unghie incarnite si formano quando i bordi e gli angoli delle unghie crescono dentro la pelle, provocando dolore, gonfiore, arrossamenti e dando vita a possibili infezioni. Chiamata in termini medici onicocriptosi, si tratta di una condizione che il più delle volte colpisce l'alluce ma che in realtà può interessare anche altre dita dei piedi. A causarle è spesso il taglio delle unghie fatto in modo impreciso. In particolare, si verificano quando queste sono tagliate troppo corte arrotondandone gli angoli, o quando il taglio avviene in modo da lasciare l'unghia troppo affilata o seghettata. Anche indossare troppo frequentemente scarpe strette può portare le unghie a crescere incarnite. Se si intercettano nelle primissime fasi le unghie incarnite possono essere trattate in autonomia ma il più delle volte è bene rivolgersi a un medico che a seconda dei casi possa stabilire in che modo intervenire per risolvere il problema e debellare l'infezione in caso questa sia sopraggiunta.

Cosa fare prima di tagliarle Le unghie dei piedi sono spesso dure e questo rende più difficoltoso il taglio, che quindi a volte risulta impreciso. Per ammorbidirle, prima di tagliarle può essere molto utile fare un pediluvio, immergendo i piedi in acqua da tiepida a calda, alla quale aggiungere a piacimento sali o oli profumati. In questo modo la parte da tagliare diventa più tenere e mentre si procede con l'operazione è più probabile essere precisi ed evitare tagli eccessivi, strappi dell'unghia o abrasioni. Il tempo di immersione nel pediluvio è soggettivo e dipende da quanto sono dure le proprie unghie. Dopo il pediluvio anche massaggiare le unghie con una crema idratante può aiutare a mantenerle morbide.

Quali strumenti preferire Per tagliare le unghie esistono vari strumenti: taglia unghie, lime o tronchesini. La scelta è soggettiva e dipende da quale strumento si maneggia con maggiore facilità. La cosa fondamentale però, una volta individuato quello che fa il caso proprio, è disinfettarlo con cura prima di iniziare l'operazione. Anche senza accorgersene, infatti, mentre ci si taglia le unghie dei piedi può capitare di procurarsi piccoli taglietti e se lo strumento che si usa non è disinfettato questi potrebbero procurare piccole infezioni. Le persone che soffrono di diabete dovrebbero stare particolarmente attente a questo aspetto, per questo per loro la scelta migliore è usare la lima, ed evitare invece taglia unghie o taglierini, così da scongiurare il più possibile la possibilità di procurarsi una ferita. In caso di dubbio o presenza di altre patologie specifiche meglio chiedere al proprio medico quale opzione scegliere. Per preservare l'igiene, è sempre meglio, inoltre, non condividere con altre persone lo strumento che si usa.