Unghie incarnite: cause e come trattarle

Poggiando i piedi a terra e spingendo sulla parte anteriore, infatti, in caso di unghie incarnite il più delle volte si avverte dolore proprio nella zona attorno all'unghia. In questi casi la pelle può anche essere dolorante, infiammata o gonfia.

Le problematiche, spesso non gravi, che possono colpire le unghie sono diverse. Una delle più note e comuni è quella delle unghie incarnite nei piedi , delle quali solitamente ci si accorge semplicemente camminando.

La conseguenza immediata di questa condizione sono il fastidio e dolore , che se trattati tempestivamente e nel modo corretto scompaiono senza generare preoccupazioni o lasciare strascichi. Tuttavia, se vengono trascurate le unghie incarnite possono portare a complicazioni più gravi come un'infezione.

Nella gran parte dei casi colpisce le unghie dei piedi, e in particolare l'alluce , ma esistono anche casi, benché rari, in cui le unghie incarnite si verifichino nelle dita delle mani .

Altri sintomi frequenti delle unghie incarnite sono: pus che esce dalla zona del rigonfiamento, dolore localizzato, annerimento della pelle attorno al dito interessato dall'evento, sensazione di calore nella zona in cui l'unghia entra nella pelle.

Cause

Tagliarsi le unghie troppo corte

Lasciare le unghie troppo appuntite

Indossare scarpe strette

Lesione all'unghia del piede

Infezioni delle unghie

Forma del piede o curvatura anomala dell'unghia

La causa più comune delle unghia incarnite è collegata alle abitudini di cura improprie. Si generano infatti molto spesso se si tagliano le unghie troppo corte, sia che si usi una comune forbicina, sia un taglia unghie apposito.

Questo avviene perché se la parte di unghia che rimane attaccata è molto corta, è più facile che si trovi di qualche millimetro indietro e in basso rispetto alla fine del dito, e successivamente crescendo in orizzontale finisca per pungere la pelle.

Quando si verifica questo evento la pelle si infiamma, si gonfia e inizia effettivamente a crescere nell'unghia, innescando un processo che, se non si interviene tempestivamente, può diventare ciclico e più complesso da interrompere.

Anche un taglio non preciso delle unghie, che le lasci eccessivamente appuntite o con piccole scheggiature può rendere più probabile che, una volta cresciute, si insinuino nella pelle.

Da non sottovalutare nemmeno le calzature, che se troppo strette possono comprimere dita e unghie fino a farle convergere e a generare unghie incarnite.

Anche contrarre alcuni tipi di infezioni o particolari forme del piede o dell'unghia stessa possono agevolare il fenomeno.