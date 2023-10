Una piccola ferita sta generando un’infezione? Ecco come scoprirlo

A volte compiendo semplici gesti nel corso della vita quotidiana, capita purtroppo di tagliarsi inavvertitamente e di procurarsi piccole ferite. Nella maggior parte dei casi, se il taglio è superficiale e il sanguinamento contenuto, disinfettando tempestivamente la ferita e proteggendola da agenti esterni con garze e cerotti, non dovrebbero verificarsi ulteriore eventi negativi. A volte però può succedere che da un semplice taglio si generi un'infezione, che può rallentare il processo di recupero e la cui cura può essere lunga, complessa e richiedere cure specifiche. Per questo è bene scongiurare il più possibile un simile epilogo e intervenire tempestivamente in caso di principio di infezione. Farlo è possibile solo se si osserva attentamente la propria ferita e si è in grado di riconoscere i segnali che indicano l'insorgenza di un'infezione.

Fattori di rischio Profondità del taglio

Sporco

Scarsa igiene

Sistema immunitario debole Quando le ferite si estendono in profondità aumenta il rischio di contaminazione batterica in strati non solo superficiali e questo a sua volta può più probabilmente portare alla generazione di infezioni. Se la ferita è stata inferta da un materiale arrugginito o sporco o è avvenuta in un ambiente non pulito la probabilità che batteri, germi o agenti negativi entrino in essa generando un'infezione aumenta. Per questo, la prima cosa da fare di fronte a una ferita è igienizzarla e tenerla pulita. Ad incidere sulla probabilità di contrarre un'infezione dopo un taglio è anche il sistema immunitario debole o compromesso. Potenzialmente ogni taglio rappresenta il primo passo verso un'infezione ma fortunatamente il più delle volte queste non si verificano. Anche se è sempre bene tenere monitorata la ferita che si ha, i fattori appena citati suggeriscono di tenere ancora più alta la guardia.

Spie che indicano una probabile infezione Rossore e gonfiore

Calore localizzato

Pus

Dolore costante o in aumento

Febbre Un po' di rossore intorno alla ferita è comune e non deve destare preoccupazione ma se questo non diminuisce con il passare del tempo ed è accompagnato da gonfiore e sensibilità, potrebbe indicare la presenza di un'infezione o un'infiammazione. La stessa cosa vale se l'area intorno alla ferita al tatto risulta più calda rispetto allo standard o se dalla ferita escono pus o secrezioni giallastre o verdognole, talvolta maleodoranti. Anche il dolore che con il passare dei giorni non se ne va o, peggio, aumenta, è una spia da non sottovalutare, così come l'insorgenza della febbre. L'aumento della temperatura, infatti, è il segnale che indica che il corpo umano sta lavorando per combattere un'infezione. Le infezioni non sono però tutte uguali e non comportano gli stessi segnali rivelatori, che variano a seconda della gravità e di altre condizioni. Per questo è importante non sottovalutare nessun sintomo e rivolgersi ad un medico anche in presenza di uno o di alcuni di questi eventi anomali.