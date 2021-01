TURP - Resezione Transuretrale della Prostata

Generalità Shutterstock La TURP, o resezione transuretrale della prostata, è l'intervento chirurgico riservato agli uomini con ipertrofia prostatica benigna e problemi urinari associati, per mezzo del quale si provvede alla rimozione di porzioni di prostata.

Richiede una preparazione particolare, a cui il paziente è tenuto ad attenersi scrupolosamente per la buona riuscita della procedura.

La TURP prevede l'impiego del resettoscopio, uno strumento dotato di una fonte luminosa, una telecamera e una sorta di anello tagliente attraverso cui fluisce corrente elettrica; durante l'intervento, il medico operante introduce il resettoscopio in uretra e lo conduce fino alla prostata, dove eseguirà le procedure previste.

La TURP è un'opzione terapeutica potenzialmente molto efficace; tuttavia, come ogni intervento chirurgico, può dar luogo a complicazioni, in alcuni casi anche spiacevoli. Cos’è la Prostata e Quali Funzioni ricopre: un breve ripasso La prostata (o ghiandola prostatica) è la ghiandola esocrina impari dell'apparato genitale maschile, che trova sede nella pelvi, appena sotto la vescica urinaria e davanti all'intestino retto. Simile per forma e dimensioni a una castagna, la prostata circonda l'uretra maschile nel tratto di questa compreso tra il muscolo sfintere uretrale interno e il muscolo sfintere uretrale esterno; il rapporto della prostata con l'uretra maschile, tuttavia, non si limita alla vicinanza: la ghiandola prostatica, infatti, emette dei canali, chiamati dotti prostatici, che si aprono sull'uretra maschile, mettendo così in comunicazione le due strutture anatomiche. La prostata secerne una parte della componente liquida dello sperma; di natura alcalina e di colore biancastro, questa componente liquida ha la funzione di neutralizzare l'ambiente acido della vagina femminile, al fine di proteggere gli spermatozoi (che altrimenti risentirebbero delle condizioni ambientali sopraccitate) e prolungarne la vita all'interno dell'apparato genitale della donna. Per approfondire: Prostata: Anatomia e Funzione

Quando Serve TURP: Quando Si Esegue? I medici ricorrono alla TURP quando l'ipertrofia prostatica benigna determina una compressione ai danni dell'uretra, tale da provocare problemi urinari; tra queste problematiche urinarie, le più comuni sono: Bisogno frequente e urgente di urinare;

Difficoltà nell'iniziare la minzione;

Minzione lenta e prolungata;

Frequente necessità di urinare durante il riposo notturno ( nicturia );

); Minzione intermittente;

Sensazione di mancato svuotamento della vescica;

Incapacità a urinare. Tale condizione può avere una serie di conseguenze, per le quali la TURP risulta preventiva; fra queste conseguenze, rientrano: Infezioni ricorrenti del tratto urinario; Danni alla vescica e/o ai reni; Incontinenza urinaria; Calcoli alla vescica; Presenza di sangue nelle urine.

È importante precisare che urologi e andrologi ricorrono alla TURP solo dopo aver provato a risolvere i disturbi connessi all'ipertrofia prostata benigna con tutti i vari trattamenti conservativi disponibili attualmente per la suddetta condizione; in altre parole, danno precedenza a terapie meno "cruente" e rischiose, e, solo se queste si dimostrano inefficaci, adottano la resezione transuretrale della prostata. La terapia non invasiva per l'ipertrofia prostatica benigna si basa principalmente sulla somministrazione di due tipi di farmaci: gli antiandrogeni e gli alfa-bloccanti.

Preparazione TURP: Cosa Fare prima dell’Intervento? Shutterstock Prima della TURP, è canonicamente prevista una serie di esami e controlli medici finalizzati a stabilire se il paziente è idoneo o meno alla procedura. A questi esami e controlli si aggiunge anche un incontro con il medico che dovrebbe effettuare l'intervento, nel corso del quale lo specialista informa il paziente di cosa prevede la procedura, di eventuali precauzioni da adottare prima della TURP e di come comportarsi nella fase post-operatoria. Un simile approccio pre-operatorio è fondamentale a ridurre i rischi di complicanze. TURP: gli Esami Pre-Operatori Prima della TURP, il paziente deve sottoporsi ad alcuni esami del sangue e a un elettrocardiogramma. Successivamente, il medico che dovrebbe eseguire la procedura lo sottoporrà a uno scrupoloso esame obiettivo e a un'approfondita anamnesi, nel corso della quale chiederà informazioni in merito a eventuali patologie croniche, farmaci o integratori assunti, allergie, abitudini quotidiane particolari (es: se fuma) ecc. Questi controlli servono a stabilire lo stato di salute del paziente e le eventuali precauzioni che quest'ultimo deve adottare in vista della TURP. Conoscere lo stato di salute generale del paziente è importante, in quanto consente di chiarire se il soggetto è nelle condizioni fisiche per affrontare una procedura chirurgica come la TURP. Durante l'anamnesi, il medico vuole sapere soprattutto se: il paziente soffre di malattie della coagulazione; assume farmaci anticoagulanti e/o particolari integratori alimentari; è allergico a sedativi o anestetici; fuma. TURP: Precauzioni Pre-Operatorie Ecco le principali: Nel giorno dell'intervento, presentarsi a digiuno completo da almeno 8 ore . Questo vuol dire che se la procedura è fissata per il mattino, l'ultimo pasto consentito è quello della sera precedente.

È da segnalare, tuttavia, la possibilità di bere acqua fino a qualche ora prima dell'operazione.

A imporre il digiuno è, fondamentalmente, l'anestesia, che può essere generale o spinale.

Il mancato rispetto di tale precauzioni comporta lo slittamento della TURP ad altra data.

. Questo vuol dire che se la procedura è fissata per il mattino, l'ultimo pasto consentito è quello della sera precedente. È da segnalare, tuttavia, la possibilità di bere acqua fino a qualche ora prima dell'operazione. A imporre il digiuno è, fondamentalmente, l'anestesia, che può essere generale o spinale. Il mancato rispetto di tale precauzioni comporta lo slittamento della TURP ad altra data. Se il paziente segue una terapia farmacologica anticoagulante (es: warfarin), deve sospendere momentaneamente tale trattamento , per evitare sanguinamenti eccessivi durante e dopo l'intervento.

(es: warfarin), , per evitare sanguinamenti eccessivi durante e dopo l'intervento. Se il paziente è un fumatore , deve smettere di fumare , almeno temporaneamente. Il fumo aumenta il rischio di varie complicanze, tra cui le infezioni post-operatorie.

, , almeno temporaneamente. Il fumo aumenta il rischio di varie complicanze, tra cui le infezioni post-operatorie. Per il rientro a casa, farsi aiutare da un familiare o un amico. Dopo l'intervento, è altamente probabile che il paziente si senta confuso, poco reattivo, debole e stanco; pertanto, è poco autonomo e necessita di supporto (es: è fortemente sconsigliato che si metta alla guida di un veicolo). Eventuali altre indicazioni pre-operatorie dipendono dal paziente e dalle sue specifiche condizioni di salute.

Procedura TURP: Come Si Esegue Shutterstock Sono sostanzialmente cinque i momenti salienti della TURP; eccoli brevemente in ordine temporale: Breve preparazione del paziente e suo posizionamento nel lettino operatorio;

Anestesia e monitoraggio delle funzioni vitali;

Inserimento del resettoscopio;

Ricerca e rimozione delle porzioni anomale della prostata;

Lavaggio con glicina e rimozione dei frammenti prostatici. Preparazione e Posizionamento del Paziente Per prima cosa, il paziente deve togliersi eventuali gioielli, occhiali, orologio ecc.

Dopodiché, deve svestirsi e indossare un camice appositamente preparato per lui.

A questo punto, lo staff medico lo invita ad accomodarsi sul lettino operatorio, a pancia in su; una volta assunta la posizione adeguata, un membro dello stesso staff medico si occupa di inserire sul suo braccio una linea endovenosa per l'eventuale passaggio di farmaci, sedativi ecc. Anestesia Eseguita da un medico anestesista, l'anestesia permette al paziente di non avvertire dolore nel corso dell'intervento. In occasione della TURP, l'anestesia può essere generale o spinale.

L'anestesia generale prevede che il paziente si addormenti e rimanga incosciente per l'intera procedura; durante l'anestesia spinale, invece, il paziente è cosciente per l'intera procedura, ma è del tutto insensibile dalla vita in giù. Gli anestetici impiegano qualche minuto a fare effetto.

Assieme a essi, il medico potrebbe somministrare anche sedativi e antibiotici (quest'ultimi servono a ridurre il rischio di infezioni). Monitoraggio delle Funzioni Vitali Mentre lo specialista pratica l'anestesia, lo staff medico provvede ad applicare sul paziente tutti quei dispositivi e strumenti che servono a monitorare le funzioni vitali, quali battito cardiaco, pressione sanguigna, funzionalità respiratoria, saturazione dell'ossigeno nel sangue ecc. Shutterstock Inserimento del Resettoscopio Una volta che gli anestetici sono entrati in azione, il chirurgo operante (un urologo o un andrologo) si dedica all'inserimento in uretra e alla sua conduzione a livello prostatico di uno strumento chiamato resettoscopio. Il resettoscopio è una sorta di endoscopio realizzato per il passaggio lungo l'uretra e per le operazioni chirurgiche a livello di prostata e vescica urinaria; esso è fornita, all'estremità che l'urologo (o andrologo) inserisce nelle aree sopra indicate, di una fonte luminosa, di una telecamera collegata a un monitor esterno e di un piccolo anello metallico che emette scariche elettriche. Ricerca e Rimozione delle porzioni anomale di Prostata Grazie alla fonte luminosa e alla telecamera del resettoscopio, l'urologo (o andrologo) è in grado di vedere su un monitor esterno quanto presente all'interno di prostata e vescica urinaria, e di identificare le porzioni di tessuto prostatico da eliminare. Per la rimozione delle aree di prostata in eccesso, si serve dell'anello metallico presente sul resettoscopio: infatti, il passaggio di corrente elettrica lungo l'anello metallico rende quest'ultimo una sorta di bisturi capace di incidere e tagliare "a fette" le porzioni di prostata sui cui è applicato. Lavaggio e Rimozione dei frammenti di Prostata Poiché il resettoscopio non permette di aspirare o raccogliere le "fette" di prostata tagliate, il medico operante deve affidarsi al lavaggio con glicina dell'uretra e della vescica urinaria. Per effettuare il lavaggio, si occupa, per prima cosa, di estrarre il resettoscopio; successivamente, provvede a inserire in uretra e a condurre fino alla vescica un catetere vescicale; infine, servendosi del catetere vescicale, inietta una soluzione a base di glicina che raccoglie i frammenti di prostata ed eventuali coaguli sanguigni, e li scarica all'esterno insieme alle urine. L'opera di lavaggio dura fino a quando le urine non sono limpide (in genere, occorrono dalle 24 alle 48 ore). TURP: Quanto Dura la procedura? Un intervento di TURP può durare tra i 45 e i 90 minuti, a seconda delle caratteristiche della prostata. TURP e Analisi di Laboratorio Sebbene ipertrofia prostatica benigna e cancro della prostata siano due condizioni distinte e senza alcuna associazione, capita abbastanza di frequente che il medico operante ritenga opportuno inviare al laboratorio analisi i frammenti prostatici estratti, per una loro valutazione istologica approfondita (biopsia prostatica).

Dopo la Procedura TURP: la Fase Post-Operatoria Dopo le procedure di TURP è tipicamente previsto un periodo di ricovero ospedaliero della durata di 2-3 giorni.

In quest'arco di tempo, il personale medico provvede a monitorare il paziente nei suoi parametri vitali (pressione sanguigna, attività cardiaca ecc.) e a seguirlo nelle prime e più delicate tappe del recupero. Un aspetto molto importante della prima fase post-operatoria è il cateterismo vescicale. TURP e Catetere Vescicale In genere, per almeno i primi 4 giorni che seguono un intervento di TURP, è previsto l'utilizzo di un catetere vescicale per l'eliminazione delle urine e degli eventuali coaguli sanguigni che possono essersi formati a seguito delle incisioni a carico della prostata. L'uso del catetere vescicale trova giustificazione nel fatto che i pazienti reduci dalle procedure di TURP non riescono a urinare autonomamente. Di norma, il catetere vescicale è collegato a una sacca esterna deputata a raccogliere le urine; questa soluzione per la raccolta delle urine permette al paziente una maggiore libertà durante il ricovero. Se, una volta rimosso il catetere vescicale, il paziente presenta ancora qualche difficoltà a urinare, occorre inserire un nuovo catetere e attendere qualche altro giorno per toglierlo definitivamente. TURP: Come Si Sente il paziente dopo la procedura? È frequente che, dopo gli interventi di TURP, i pazienti lamentino: Dolore durante l'eliminazione delle urine;

Bisogno frequente e urgente di urinare;

Presenza di sangue (o meglio di coaguli di sangue) nelle urine (il catetere vescicale serve anche a favorire la loro eliminazione). Questi disturbi sono da considerarsi normali se non si protraggono oltre le 4 settimane. In genere, il miglioramento è graduale. Importante! Se le urine sono completamente rosse, è bene in ogni caso contattare immediatamente il medico. TURP: il Recupero a Casa Dopo i giorni di ricovero in ospedale, il recupero deve continuare a casa. Per i pazienti reduci dall'intervento di TURP, le classiche indicazioni mediche da seguire a casa comprendono: Bere molta acqua in maniera tale da favorire, tramite frequenti minzioni, la pulizia delle vie urinarie (vescica e uretra in particolare), in cui potrebbero permanere dei resti di prostata sezionata o coaguli sanguigni.

in maniera tale da favorire, tramite frequenti minzioni, la pulizia delle vie urinarie (vescica e uretra in particolare), in cui potrebbero permanere dei resti di prostata sezionata o coaguli sanguigni. Non sforzare l'intestino con un'alimentazione sbagliata . È buona norma mangiare cibi ricchi di fibre ed evitare quelli che favoriscono la stitichezza.

In caso di stipsi, è probabile che il medico prescriva dei lassativi.

. È buona norma mangiare cibi ricchi di fibre ed evitare quelli che favoriscono la stitichezza. In caso di stipsi, è probabile che il medico prescriva dei lassativi. Non praticare attività stancanti , come per esempio alzare pesi.

In genere, questa raccomandazione vale per le prime 4-6 settimane.

, come per esempio alzare pesi. In genere, questa raccomandazione vale per le prime 4-6 settimane. Non riprendere prima di quanto stabilito eventuali terapie farmacologie a base di antiaggreganti e/o anticoagulanti.

eventuali terapie farmacologie a base di antiaggreganti e/o anticoagulanti. Astenersi temporaneamente dall'attività sessuale . In genere, è opportuno attenersi a tale consiglio per almeno 4-6 settimane.

. In genere, è opportuno attenersi a tale consiglio per almeno 4-6 settimane. Assumere un antidolorifico in caso di dolore. La presenza di dolore deve preoccupare solo quando è in atto da lungo tempo; inizialmente, è normale avere dolore.

in caso di dolore. La presenza di dolore deve preoccupare solo quando è in atto da lungo tempo; inizialmente, è normale avere dolore. Non guidare fintanto che il medico curante non lo consente. TURP: Tempi di Recupero Di norma, i pazienti sottoposti a TURP si riprendono dai vari effetti della procedura nel giro di 6 settimane; ovviamente, ci sono uomini che recuperano un po' prima e uomini che recuperano un po' dopo. TURP: Quando Tornare a Lavoro? Se l'attività lavorativa svolta non è pesante, i pazienti reduci dall'intervento di TURP possono tornare a lavoro già dopo 2-3 settimane; in caso contrario, la tempistica si allunga.

Alternative Quali sono le Alternative alla TURP? Le possibili complicazioni della TURP e le circostanze che la rendono controindicata hanno indotto medici e ricercatori a sviluppare degli approcci terapeutici alternativi, altrettanto efficaci. Tra questi approcci terapeutici alternativi, meritano una citazione particolare: la resezione transuretrale bipolare della prostata, l'enucleazione prostatica con laser Holmio, la vaporizzazione prostatica con laser e la prostatectomia a cielo aperto. Resezione Transuretrale Bipolare della Prostata La resezione transuretrale bipolare della prostata potrebbe ricordare molto la TURP, tuttavia è assai diversa per il tipo di corrente elettrica utilizzata e per la composizione della soluzione di lavaggio. Infatti, la corrente elettrica è di tipo bipolare (mentre nella TURP è monopolare) e la soluzione per i lavaggi contiene dei sali (e non la glicina).

L'assenza della glicina nella soluzione per i lavaggi evita il rischio della sindrome da TURP. Enucleazione Prostatica con Laser Holmio L'enucleazione prostatica con laser Holmio prevede lo "sminuzzamento" della prostata ingrossata tramite un raggio laser ad alta energia.

La sorgente di tale raggio laser è collocata all'estremità di un endoscopio, che il medico operante inserisce nell'uretra e conduce fino in sede prostatica, esattamente come fa con il resettoscopio per la TURP (N.B: i due strumenti si assomigliano molto).

Una volta frammentato il tessuto in eccesso, il medico lo spinge in vescica e da qui lo elimina. Rispetto alla TURP, l'enucleazione prostatica con laser Holmio è meno efficace nel migliorare la sintomatologia, ma più veloce nell'ospedalizzazione e nella fase di recupero post-operatoria. Vaporizzazione Prostatica con Laser La vaporizzazione prostatica con laser prevede anch'essa l'impiego di una sorgente laser, ma, contrariamente al caso precedente, la rimozione della prostata in eccesso avviene per bruciatura. Prostatectomia a Cielo Aperto La prostatectomia a cielo aperto è una delicata procedura di chirurgia, che prevede la rimozione della prostata in eccesso attraverso un'incisione sull'addome; quindi, diversamente dalle altre procedure sopraccitate (TURP compresa), si tratta di una metodica alquanto invasiva, che, proprio per questo motivo, i medici riservano ai casi di prostata ingrossata molto gravi.