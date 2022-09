Tumori Testa Collo: cause, sintomi e sopravvivenza

Il paziente tipico ha più di 40 anni; è da segnalare, tuttavia, che la diagnosi fra le donne under 40 è in aumento.

Sintomi e Complicanze

Quali sono i Sintomi dei Tumori Testa Collo?

I sintomi tipici dei tumori testa collo sono:

Dolore alla lingua;

Ulcere/macchie rosse in bocca che non guariscono;

Mal di gola;

Raucedine persistente;

Difficoltà a deglutire;

Gonfiore al collo;

Naso chiuso da un lato;

Perdita di sangue dal naso.

Come si può notare, non sono manifestazioni specifiche (tantissime altre condizioni molto meno gravi dei tumori testa collo causano questi disturbi); c'è, tuttavia, una caratteristica che li accomuna e che può far sorgere dubbi legittimi: la persistenza.

In genere, quando connessi a condizioni clinicamente non gravi, i sintomi sopraccitati sono episodici o comunque durano pochi giorni; quando invece sono dovuti a neoplasie cervico-cefaliche, persistono per diverse settimane.

Sintomi dei Tumori del Cavo Orale (Bocca, Lingua ecc.)

Macchie bianche o rosse su gengive, lingua o mucosa interna della bocca;

Massa anomala o gonfiore a livello della mascella, delle labbra o della mucosa interna della bocca;

Sensazione di avere qualcosa di anomalo in bocca;

Sanguinamento insolito e persistente dalla bocca;

Dolore insolito e persistente alla bocca;

Difficoltà di masticazione e deglutizione;

Dolore attorno ai denti.

Sintomi dei Tumori della Faringe (nasofaringeo, orofaringeo, ipofaringeo)

Dolore durante la deglutizione;

Dolore al collo o alla gola persistente;

Dolore o ronzio alle orecchie insolito e persistente;

Problemi di udito insoliti e persistenti.

Sintomi dei Tumori della Laringe

Difficoltà a parlare o a respirare;

Raucedine e abbassamento del tono della voce;

Dolore all'orecchio insolito e persistente;

Dolore durante la deglutizione.

Sintomi dei Tumori delle Cavità Nasali e dei Seni Paranasali

Naso chiuso da un lato;

Congestione nasale;

Infezioni sinusali croniche che non rispondono al trattamento con antibiotici;

Sangue da naso insolito e persistente;

Mal di testa frequente;

Dolore, indolenzimento e/o gonfiore attorno agli occhi;

Problemi di vista;

Dolore all'arcata dentaria superiore;

Dolore e indolenzimento in parti del viso.

Sintomi dei Tumori delle Ghiandole Salivari

Nodulo o gonfiore sotto al mento, sul collo o nei pressi della mascella;

Intorpidimento o paralisi dei muscoli del viso (paralisi facciale);

Dolore al viso, al mento o al collo insolito e persistente;

Problemi di deglutizione;

Difficoltà ad aprire completamente la bocca.

Altri Sintomi dei Tumori Testa Collo

Alcuni tumori della testa e del collo possono provocare anche perdita di peso; questo sintomo è dovuto, in parte, alle problematiche di masticazione e deglutizione e, in parte, alla compromissione dello stato di salute generale indotta dalla neoplasia.

Tumori Testa Collo: quando preoccuparsi

È consigliabile rivolgersi al medico quando anche solo uno dei sintomi più caratteristici dei tumori testa collo persiste per più di 3 settimane.

Tale indicazione è quella che alcuni esperti chiamano regola 1per3: presenza persistente per almeno 3 settimane di anche solo 1 sintomo tra dolore alla lingua, ulcere/macchie sulla mucosa orale, mal di gola ecc.

Va precisato che la regola 1per3 non è un criterio diagnostico; essa, infatti, indica soltanto che 3 settimane costituiscono un lasso di tempo tale da considerare sospetti determinati sintomi.

Saranno il consulto medico e le indagini diagnostiche a dire se la sintomatologia è dovuta effettivamente a un tumore.

Complicanze dei Tumori Testa Collo

In assenza di un trattamento opportuno, i tumori testa collo possono diffondere le proprie cellule maligne in altre sedi: in genere, intaccano i linfonodi vicini (linfonodi del collo); tuttavia, sono possibili casi in cui si estendono anche ad altri organi (es: fegato).

Le cellule che un tumore maligno dissemina vicino e lontano dal luogo d'origine sono le cosiddette metastasi.

Quando c'è disseminazione di metastasi, si parla anche di tumori testa collo metastatici.