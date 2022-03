Radiazioni Ionizzanti e Tumori: Quali sono i Rischi?

Come si vedrà in questo articolo, il rischio di tumore connesso alle radiazioni ionizzanti dipende da numerosi fattori, tra cui la dose di esposizione e la durata, il tipo di radiazione ionizzante, la vicinanza alla sorgente radioattiva, le aree del corpo irradiate e l'età del soggetto esposto.

Le radiazioni ionizzanti sono dannose per qualsiasi organo del corpo umano , anche se non in misura uguale per tutti: il midollo osseo e la tiroide sono in assoluto gli organi più suscettibili e quelli che sono più a rischio di tumore.

Esse, infatti, sono in grado di alterare il DNA racchiuso all'interno delle cellule e innescare quei processi, chiamati mutazioni , che sono alla base dello sviluppo dei tumori.

Le radiazioni ionizzanti sono un fattore di rischio riconosciuto per l'insorgenza dei tumori .

Le radiazioni ad alta energia, come quelle ionizzanti, possiedono una bassa lunghezza d'onda e un'alta frequenza; viceversa, quelle a bassa energia possiedono un'elevata lunghezza d'onda e una bassa frequenza.

Sono radiazioni ionizzanti i raggi X , i raggi gamma , le particelle alfa , le particelle beta e una limitata porzione di raggi ultravioletti (nello specifico, quelli con lunghezza d'onda vicina ai raggi X, come i raggi provenienti dal sole per esempio).

Nel concetto di materia ionizzabile sono inclusi anche i tessuti e gli organi del corpo umano ; questo è molto importante quando si parlerà di radiazioni ionizzanti come fattori cancerogeni , cioè che favoriscono lo sviluppo di tumori.

Qualsiasi forma di energia emessa da una fonte prende il nome di radiazione . Tanto per citare alcuni esempi quotidiani, sono radiazioni il calore sviluppato da un forno da cucina, le onde prodotte da un forno a microonde , le onde radio, i raggi X impiegati per una normale radiografia del torace .

Le persone esposte ad alte dosi di radiazioni nucleari, infatti, sviluppano nel breve periodo una condizione molto grave, denominata sindrome acuta da radiazioni , che si caratterizza per danni a midollo osseo, mucose intestinali e sistema nervoso, e si manifesta con:

I tumori non sono le uniche conseguenze dannose per la salute provocate dalle radiazioni ionizzanti.

Indagini condotte negli anni successivi al disastro di Chernobyl hanno registrato circa 4.000 casi di tumore della tiroide nella popolazione reduce dall'evento e non trattata tempestivamente con compresse di ioduro di potassio .

Questo spiega perché in simili circostanze si ricorra alla somministrazione profilattica di compresse allo ioduro di potassio , allo scopo di saturare la tiroide e impedirle di acquisire dall'aria lo iodio radioattivo.

La tiroide è una ghiandola che necessita di iodio per funzionare correttamente (lo iodio serve per una sintesi corretta degli ormoni tiroidei ). Le principali fonti di iodio sono i cibi ; tuttavia, questo oligoelemento si trova anche nell' aria .

Per quanto concerne i tumori solidi, studi relativi alle conseguenze delle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki hanno evidenziato un aumento dell'incidenza di tumori a:

L'associazione tra esposizione alle radiazioni ionizzanti e mieloma multipla è concreta, ma non importante quanto quella con le leucemie.

L'esposizione alle radiazioni ionizzanti favorisce in particolar modo l'insorgenza di linfomi non-Hodgkin .

I linfonodi sono comunemente distinti in Hodgkin e non-Hodgkin .

I linfomi sono neoplasie che si caratterizzano per un comportamento anomalo di linfociti B , linfociti T e loro progenitori, e che possono svilupparsi in diversi organi, tra cui linfonodi , milza , ma anche cute , stomaco e sistema nervoso .

Assieme al cancro della tiroide, le leucemie sono le neoplasie maggiormente riscontrate nelle persone reduci da importanti esposizioni alle radiazioni ionizzanti; in particolare, si segnala la leucemia mieloide acuta , seguita dalla leucemia linfoblastica acuta .

Le leucemie sono comunemente distinte in acute o croniche , in base alla velocità di progressione della malattia, e in mieloidi o linfoidi / linfoblastiche , a seconda che la malattia si sviluppi a partire rispettivamente dalle cellule progenitrici di globuli rossi e piastrine o da quelle progenitrici dei globuli bianchi.

Le cellule staminali emopoietiche sono quelle cellule immature destinate a differenziarsi in globuli rossi , globuli bianchi e piastrine .

Gli studi relativi alle conseguenze delle bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki (1945) e del disastro alla centrale nucleare di Chernobyl (1986) hanno permesso di concludere che le radiazioni ionizzanti (in questo caso dette anche radiazioni nucleari ) sono fattori di rischio per qualsiasi tipo di tumore.

I tumori sono una conseguenza di quest'ultima risposta: com'è noto da tempo, infatti, le neoplasie altro non sono che la conseguenza di un accumulo di mutazioni a carico del DNA , avvenute nel corso della vita (questo spiega perché i tumori siano patologie che riguardano più frequentemente le persone di età medio-avanzata).

In simili frangenti, la cellula dell'organismo umano può rispondere in tre modi differenti:

Più nello specifico, sono in grado di rompere i filamenti di DNA e indurre cambiamenti nella sua struttura, modificando di fatto le informazioni in esso contenute.

Non a caso, la natura ha fatto sì che la cellula umana elaborasse dei sistemi biologici finalizzati all' autoriparazione di eventuali danni occorsi alla struttura del DNA.

Il DNA custodito nel nucleo cellulare contiene tutte le informazioni per il corretto funzionamento dell'organismo.

Dose di Esposizione e Tumori

A dosi molto elevate, le radiazioni ionizzanti sono responsabili di effetti definiti deterministici, ossia che si verificheranno sicuramente.

La conseguenza di questi effetti è la già descritta sindrome acuta da radiazioni.

A dosi più basse, invece, sono all'origine di effetti definiti stocastici, cioè che non si verificheranno con assoluta certezza.

La probabilità di osservare tali effetti dipende dalla dose e dalla durata di esposizione (o dal numero di volte).

Non è noto se esiste una soglia minima sotto la quale non si abbiano conseguenze dannose.

Gli effetti stocastici più frequenti sono i tumori.

Fonti di Esposizione

A conclusione di questo articolo, si riportano brevemente le possibili fonti di radiazioni ionizzanti.

Fondo Naturale di Radiazione

In primo luogo, si segnala il cosiddetto fondo naturale di radiazione. Si tratta delle radiazioni provenienti dall'ambiente circostante, nello specifico i raggi cosmici e le radiazioni emesse dal suolo terrestre.

I raggi cosmici sono le radiazioni che provengono dallo spazio, emesse dal sole e dalle altre stelle.

Le radiazioni emesse dalla Terra, invece, sono le radiazioni prodotte dagli elementi radioattivi presenti nel suolo; tra questi, il più diffuso e di maggior rilievo è il radon.

Il fondo naturale di radiazione non si caratterizza per alte dosi di radiazione, ma è costante.

Fonti Umane di Radiazioni Ionizzanti

Ci sono poi le sorgenti di origine umana, che comprendono fonti con scopi medici e fonti con scopi non medici.

Le fonti con scopi medici sono le metodiche di diagnostica per immagini (raggi X e soprattutto TAC), la radioterapia (per esempio per la cura dei tumori) e le tecniche di medicina nucleare (es: PET, scintigrafia ecc.).

Nota bene La dose di radiazioni ionizzanti impiegata nella pratica diagnostica è controllata e limitata, questo allo scopo di minimizzare il livello di rischio per i pazienti.

Inoltre, è importante puntualizzare che i benefici derivanti dall'impiego di procedura di imaging come raggi X e TAC superano ampiamente i rischi connessi alla mancata diagnosi di una malattia.

Le fonti con scopi non medici, invece, sono le centrali nucleari e le armi nucleari.

Le centrali nucleari sono impianti attentamente monitorati e controllati, che disperdono nell'ambiente bassissime quantità di radiazioni ionizzanti; possono diventare estremamente problematiche, però, in caso di malfunzionamenti o incidenti, come avvenne nel 1986 a Chernobyl, in Ucraina, e nel 2011 a Fukushima, in Giappone.

Infine, le armi nucleari: sono risorse belliche che causano vittime nell'immediato, per effetto della deflagrazione degli stessi ordigni, e nel breve-lungo termine, a causa della sindrome acuta da radiazioni e dei tumori.

