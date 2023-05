Tumore al Rene: quali sono i sintomi e in quanto tempo si sviluppa?

Generalità Shutterstock Il tumore al rene è una neoplasia abbastanza comune, che comprende sia forme benigne che maligne. La ricerca scientifica ha individuato vari fattori di rischio, tra cui, tanto per citarne alcuni, l'obesità (e il sovrappeso), il fumo di sigaretta, la presenza di una grave malattia renale, alcune condizioni genetiche ereditarie (come la sindrome di Von Hippel-Lindau), l'esposizione prolungata a inquinanti chimici (come l'asbesto o il cadmio) ecc. Agli esordi, il tumore al rene tende a essere asintomatico; infatti, i sintomi più caratteristici (ematuria, dolore al fianco ecc.) compaiono soltanto a uno stadio più avanzato. Per una diagnosi precisa della gravità di un tumore al rene è fondamentale la biopsia renale. Esistono svariati trattamenti per il tumore al rene; a seconda delle caratteristiche della neoplasia e del paziente, il medico curante può scegliere tra: chirurgia, crioterapia, radioterapia, chemioterapia, terapia mirata, l'ablazione a radiofrequenza e l'embolizzazione arteriosa. Anatomia dei Reni: un breve richiamo I reni sono due e rappresentano i principali organi dell'apparato escretore; insieme alle vie urinarie, costituiscono l'apparato urinario.

I reni risiedono nella cavità addominale, ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime vertebre lombari, sono simmetrici e possiedono una forma che ricorda molto quella di un fagiolo.

Le principali funzioni renali sono: Filtrare le sostanze di rifiuto, dannose ed estranee, presenti nel sangue, e convertirle in urina;

Regolare gli equilibri idro-salini del sangue;

Regolare gli equilibri acido-base del sangue; Il sangue su cui agiscono i reni proviene dall'arteria renale e ritorna al sistema venoso immettendosi nella vena renale, che poi si congiunge alla vena cava.

Il rene è composto da diverse strutture, che il lettore può visionare nella figura sottostante:

Cos'è Tumore al Rene: cosa si intende? Il tumore al rene è una neoplasia abbastanza diffusa, che scaturisce dalla proliferazione anomala di una cellula del tessuto renale. I tumori del rene possono essere sia benigni che maligni; tuttavia, questo articolo si soffermerà maggiormente sulle varianti maligne, poiché più pericolose e temute delle controparti benigne. Cos'è un Tumore In medicina, il termine tumore e il suo sinonimo neoplasia identificano una massa anomala di cellule molto attive, in grado di dividersi e accrescersi in maniera incontrollata. I medici parlano di tumore maligno quando la massa anomala di cellule possiede la capacità di crescere molto velocemente e di diffondersi nei tessuti circostanti e nel resto dell'organismo.

I termini "tumore maligno", "cancro" e "neoplasia maligna" hanno tutti il medesimo significato. Epidemiologia: quanto è diffuso il Tumore del Rene? Il tumore al rene colpisce prevalentemente le persone sopra i 40-50 anni (il picco di incidenza si ha nella popolazione over 75), appartenenti al sesso maschile. Secondo una ricerca statistica relativa al Regno Unito, rappresenterebbe la settima forma più diffusa di tumore maligno nella popolazione adulta, con circa 13.300 diagnosi ogni anno.

Tipi Quali sono le forme di Tumore maligno del Rene? Secondo le evidenze più recenti, esisterebbero più di 200 tipologie diverse di tumore al rene. Il tipo in assoluto più comune – rappresentante oltre l'80% dei casi clinici – è il cosiddetto carcinoma renale; questa neoplasia ha origine dalle cellule che rivestono il tubulo prossimale o distale del nefrone.

Ne esistono vari sottotipi; i principali sono: il carcinoma a cellule chiare, il carcinoma papillare del rene e il carcinoma renale cromofobo. Altre varianti importanti per diffusione sono anche: Il carcinoma a cellule transizionali (del rene); questa forma tumorale si forma a partire dalle cellule costituenti i particolari epiteli di transizione che rivestono la pelvi renale o l'uretere.

(del rene); questa forma tumorale si forma a partire dalle cellule costituenti i particolari epiteli di transizione che rivestono la pelvi renale o l'uretere. Il tumore di Wilms; è una neoplasia che colpisce i bambini. Tumori Benigni del Rene Molto brevemente, ecco i vari tipi di tumore benigno del rene: Adenoma renale;

Oncocitoma renale;

Angiomiolipoma (amartoma renale);

Fibroma renale;

Lipoma renale.

Cause Perché viene il Tumore al Rene? I tumori, compreso il cancro renale, sono il risultato di più mutazioni del DNA che colpiscono, nello specifico, quei tratti di materiale genetico deputati a controllare la crescita e la proliferazione cellulare o i meccanismi di riparazione cellulare.

Questo spiega perché i processi neoplastici si caratterizzino per lo sviluppo e l'accrescimento senza controllo di masse di cellule aberranti. Quali sono le Cause del Tumore al Rene? La causa precisa dei tumori alle ghiandole salivari è ancora ignota. La ricerca, tuttavia, ha individuato una serie di fattori di rischio, ossia circostanze la cui presenza favorisce (chi più, chi meno) la comparsa delle neoplasie in questione. Tra questi fattori di rischio, i più importanti sono: Obesità e sovrappeso. L'obesità e il sovrappeso sono due condizioni che innalzano il livello di estrogeni nel sangue (N.B: gli estrogeni sono ormoni); in base a diverse ricerche scientifiche, un innalzamento oltre il normale del livello di estrogeni rappresenterebbe uno stimolo allo sviluppo e alla crescita delle cellule neoplastiche.

Fumo di sigaretta. In base agli studi più recenti, le persone fumatrici sono due volte più a rischio di tumore al rene, rispetto ai soggetti non fumatori.

Presenza di una grave malattia renale. In genere, una siffatta condizione richiede la dialisi; la dialisi sembrerebbe essere un trattamento che predispone allo sviluppo di neoplasie maligne ai reni.

Presenza di alcune malattie genetiche ereditarie, tra cui la sclerosi tuberosa, la sindrome di Von Hippel-Lindau ecc.

Esposizione prolungata ad alcuni inquinanti chimici, come l'asbesto, il cadmio, il benzene, i solventi organici e certi erbicidi. Altri probabili fattori di rischio per il Tumore al Rene Ipertensione;

Uso prolungato nel tempo di alcuni farmaci antinfiammatori e antidolorifici, come l'ibuprofene (FANS);

Appartenenza al sesso maschile;

Presenza di un linfoma;

Appartenenza alla popolazione Africana. In quanto tempo si sviluppa un Tumore al Rene? Il carcinoma renale - la forma più comune di tumore al rene - è un tumore a rapida crescita. Le ricerche suggeriscono che il cancro renale abbia una crescita annuo pari a 0,3 centimetri. Tuttavia, uno studio del 2015 condotto su 49 pazienti ha evidenziato un tasso di crescita compreso tra 0,2 e 6,5 centimetri all'anno, con una media di 2,13 centimetri.

Gli autori di questo studio hanno notato che i tassi di crescita sono molto variabili e che la neoplasia sembra accrescersi più velocemente nei soggetti giovani e fisicamente in forma.

Diagnosi Come riconoscere un Tumore al Rene? In genere, l'iter diagnostico per l'individuazione di un tumore al rene inizia con un accurato esame obiettivo e un'attenta anamnesi. Dopodiché, prosegue con un test delle urine, un'analisi del sangue e la diagnostica per immagini (ecografia addominale, pielografia endovenosa, uroTAC, risonanza magnetica nucleare addominale, arteriografia renale e cistoscopia). Infine, termina una biopsia renale. La ricerca di eventuali metastasi nelle ossa richiede la realizzazione di una scintigrafia ossea; la ricerca di eventuali metastasi nei polmoni, invece, richiede la realizzazione di una TAC o di una risonanza magnetica nucleare del torace. Lo sapevi che… In base a un'interessante statistica anglosassone, circa la metà delle diagnosi di tumore al rene avviene in maniera del tutto casuale, durante un'ecografia addominale svolta per altri motivi. Biopsia La biopsia renale è l'esame più attendibile e che conferma qualsiasi sospetto di tumore al rene.

Inoltre, permette di stabilire due importanti caratteristiche della condizione neoplastica in atto: la stadiazione e il grado. Stadiazione di un tumore maligno → comprende tutte le informazioni che riguardano la grandezza della massa tumorale, il suo potere infiltrante e le sue capacità metastatizzanti.

Grado di un tumore maligno → comprende tutte i dati che concernono l'entità di trasformazione delle cellule tumorali, rispetto alle controparti sane. Stadi del Tumore del Rene Una classificazione molto diffusa riconosce, per i tumori renali, l'esistenza di 4 stadi neoplastici, indicati con i numeri da 1 a 4. Stadio 1 : è il meno grave; la massa tumorale è confinata dentro il rene e misura, in larghezza, meno di 7 centimetri .

: è il meno grave; la massa tumorale è confinata dentro il rene e misura, in larghezza, meno di 7 centimetri . Stadio 2 : il tumore supera i 7 centimetri, ma è ancora confinato dentro l'organo.

: il tumore supera i 7 centimetri, ma è ancora confinato dentro l'organo. Stadio 3 : la massa tumorale ha infiltrato i tessuti circostanti o una vaso venoso di una certa rilevanza; potrebbe anche aver raggiunto i linfonodi vicini; è ancora entro il tessuto connettivo chiamato fascia di Gerota.

: la massa tumorale ha infiltrato i tessuti circostanti o una vaso venoso di una certa rilevanza; potrebbe anche aver raggiunto i linfonodi vicini; è ancora entro il tessuto connettivo chiamato fascia di Gerota. Stadio 4: è il più grave; i tumori renali di stadio 4 possono presentarsi in due modi caratteristici: diffusi nei tessuti circostanti, al di fuori della fascia di Gerota e verso la ghiandola surrenale, con eventuale interessamento dei linfonodi o di altri organi; oppure disseminati, tramite metastasi, in altri organi.

Cure Tumore al Rene: come si cura? La scelta medica della terapia da adottare in presenza di un tumore del rene dipende da svariati fattori, tra cui: sede e dimensioni della massa tumorale, stadiazione e grado della neoplasia maligna (presenza di metastasi, avanzamento della malattia ecc.), stato di salute generale del paziente (età, presenza di altre patologie ecc.). Attualmente, le opzioni terapeutiche a disposizione di un individuo affetto da un cancro renale sono: Rimozione chirurgica di parte o di tutto il rene colpito dal tumore ( nefrectomia );

di parte o di tutto il rene colpito dal tumore ( ); Radioterapia ;

; Chemioterapia ;

; Crioterapia ;

; Ablazione a radiofrequenza ;

; Embolizzazione arteriosa ;

; Terapia mirata (targeted therapy), tramite i cosiddetti farmaci biologici;

(targeted therapy), tramite i cosiddetti farmaci biologici; Immunoterapia. Chirurgia La nefrectomia rappresenta il trattamento di prima linea per i tumori renali confinati nell'organo (stadio 1 e stadio 2) e per le neoplasie di stadio 3 che sono asportabili per intero tramite chirurgia. Potrebbe trovare impiego anche in presenza di tumori allo stadio 4, ma il paziente deve essere in condizioni di salute tali da reggere l'intervento chirurgico. Esistono tre tipologie di nefrectomia: la nefrectomia radicale, la nefrectomia semplice e la nefrectomia parziale. Nel paziente anziano Nel paziente anziano con una massa tumorale inferiore ai 3 centimetri, l'approccio chirurgico lascia spazio a una sorveglianza attiva, questo per via delle condizioni precarie del malato. Si ricorda ai lettori che l'essere umano può condurre una vita normale e sana anche con un rene solo. Cosa fare se il Tumore al Rene non è operabile? Per tumori di stadio 1, 2 e 3 non operabili chirurgicamente, le terapie mediche alternative sono: crioterapia, ablazione a radiofrequenza, radioterapia ed embolizzazione arteriosa; Per i tumori di stadio 4 non operabili, l'elenco di allunga ulteriormente: tra i trattamenti adottabili, trovano spazio anche terapia mirata, immunoterapia e chemioterapia. In entrambe le circostanze, la scelta del piano terapeutico spetta all'oncologo di riferimento e al resto del team di specialisti che ha in cura il paziente. Per approfondire: Farmaci per la Cura del Tumore al Rene

Sopravvivenza La prognosi in caso di tumore al rene dipende da svariati fattori, primo fra tutti la tempestività della diagnosi, seguito dall'aggressività della neoplasia, dallo stato di salute del paziente e dalla sede della massa. Tumore al Rene e aspettative di vita Secondo alcuni studi statistici: Per le persone con un tumore al rene identificato a uno stadio precoce, il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è compreso tra il 65 e il 90%.

Per le persone con tumore al rene individuato a uno stadio medio-avanzato, ma non ancora metastatico, il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è compreso tra il 40 e il 70%.

Per le persone con un tumore al rene identificato a uno stadio avanzato e metastatico, il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 10-12%.