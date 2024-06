Tumore al Pene: perché viene e quali sono i sintomi?

Per approfondire:

È importante poi segnalare che il tumore al pene può causare, in seguito al suo esordio, fimosi e ingrossamento dei linfonodi inguinali .

La dimensione di anomalia varia da paziente a paziente : in alcuni casi, è contenuta; in altre circostanze, invece, è rilevante.

Il sintomo più rappresentativo del tumore al pene è una protuberanza anomala simile a un nodulo o, in alternativa, una lesione tipo ulcera , in genere con sede sul prepuzio o sul glande o, più raramente, sul corpo .

Nel 2018, negli Stati Uniti, le diagnosi di tumore al pene sono state 2.320 e i decessi per tumore al tumore 380.

A dispetto delle numerose ricerche in merito, i medici non hanno ancora individuato le precise cause delle mutazioni genetiche sopraccitate; tuttavia, sono abbastanza sicuri che all'insorgenza del tumore al pene contribuiscano fattori quali:

Analogamente alle altre neoplasie maligne, anche il tumore al pene è la conseguenza di un lento accumulo di mutazioni genetiche , da parte del DNA di una delle cellule che costituiscono l'organo interessato (il pene, nel caso in questione). Tali mutazioni, infatti, sono responsabili del fenomeno di proliferazione incontrollata che caratterizza la formazione e l' accrescimento dei tumori maligni .

Si ricorda ai lettori che la diffusione di metastasi da parte di un tumore maligno è un processo di rilevante gravità clinica, che spesso risulta fatale per chi ne è vittima.

Come molti tumori maligni, il tumore al pene è una neoplasia capace di infiltrare i tessuti e i linfonodi limitrofi, e diffondere nel circolo sanguigno alcune sue cellule – le cosiddette metastasi o metastasi tumorali – andando così a "contaminare" anche organi lontani rispetto al pene.

Specie quando rientra in una categoria a rischio (es: fumatore con una storia di infezione da HPV oppure anziano affetto da AIDS), un uomo dovrebbe sempre contattare immediatamente il proprio medico o recarsi al più vicino centro ospedaliero, se sviluppa un nodulo o un' ulcera sul pene , nodulo o ulcera a cui si associano sintomi quali: dolore, arrossamento, prurito, bruciore ecc.

È uno stadio di lieve severità. Il tumore ha invaso lo strato di connettivo sottostante la pelle, però non ha contaminato alcun linfonodo od organo limitrofo.

È lo stadio meno grave. Il tumore è limitato alla superficie ed è chiamato anche carcinoma in situ.

La stadiazione di un tumore maligno comprende tutte quelle informazioni, raccolte in corso di biopsia, che concernono la grandezza della massa tumorale, il suo potere infiltrante e le sue capacità metastatizzanti.

Dopo la diagnosi di tumore al pene, gli esami radiologici della zona pelvica servono al medico a verificare se la neoplasia ha o meno invaso gli organi e i tessuti limitrofi . Queste indagini sono particolarmente importanti al cospetto di un tumore al pene in fase medio-avanzata.

Per confermare attraverso biopsia la presenza di un tumore al pene, il medico diagnosta deve far condurre le analisi di laboratorio su un campione di cellule prelevato dal nodulo o dall'ulcera presente sul pene.

Una biopsia tumorale consiste nel prelievo e nella successiva analisi in laboratorio di un campione di cellule appartenenti a un tumore.

Per formulare la diagnosi di tumore al pene, sono fondamentali le informazioni provenienti da: il racconto dei sintomi effettuato dal paziente, l' esame obiettivo , l' anamnesi e la biopsia su un campione di cellule appartenenti al presunto tumore ( biopsia tumorale ). Dopo la diagnosi di tumore al pene, il medico potrebbe voler approfondire la situazione con degli esami radiologici , come la TAC o la risonanza magnetica della zona pelvica.

Come si cura?

Esistono vari approcci terapeutici per la cura del tumore al pene e l'attuazione di uno piuttosto che di un altro oppure la combinazione di alcuni di loro a discapito di altri dipende da precisi fattori, che sono:

La sede del tumore . La sede del tumore corrisponde a dove trae origine il nodulo o l'ulcera di cui si è ampiamente parlato nel capitolo dedicato ai sintomi;

. La sede del tumore corrisponde a dove trae origine il nodulo o l'ulcera di cui si è ampiamente parlato nel capitolo dedicato ai sintomi; Lo stadio di avanzamento del tumore . In linea generale, un tumore al pene ai primi stadi permette al terapeuta di ricorrere a trattamenti poco cruenti, mentre un tumore al pene a uno stadio avanzato lo obbliga all'impiego di cure molto invasive;

. In linea generale, un tumore al pene ai primi stadi permette al terapeuta di ricorrere a trattamenti poco cruenti, mentre un tumore al pene a uno stadio avanzato lo obbliga all'impiego di cure molto invasive; Lo stato di salute generale del paziente. Un paziente in buone condizioni di salute è in grado di sopportare egregiamente anche un trattamento molto invasivo; all'opposto, un paziente in condizioni di salute precarie non è sufficientemente forte per resistere alle terapie più "cruente".

Da ciò ne consegue che, lo stato di salute generale diviene un limite, nel momento in cui non consente l'attuazione di un trattamento vitale a causa dell'eccessiva invasività di quest'ultimo.

Attualmente, tra i possibili approcci terapeutici a disposizione di chi soffre di tumore al pene, figurano:

Laserterapia

Conosciuta anche come ablazione laser, la laserterapia è indicata quando il tumore al pene è un carcinoma a cellule squamose allo stadio 0 (ossia è un carcinoma in situ).

Chirurgia

L'approccio chirurgico comprende vari trattamenti, quali la circoncisione, la criochirurgia, l'escissione e la penectomia.

Circoncisione

La circoncisione è l'intervento chirurgico di rimozione del prepuzio.

In un contesto di tumore al pene, la sua attuazione è indicata quando la neoplasia è limitata al prepuzio e non è in una fase avanzata.

Criochirurgia

La criochirurgia è un trattamento chirurgico particolare, che prevede l'applicazione di azoto liquido direttamente sulla massa tumorale con lo scopo di congelarla e causare la morte delle sue cellule costituenti.

In un contesto di tumore al pene, la sua attuazione è indicata quando la neoplasia è ai primissimi stadi e ha sede sul glande.

Escissione chirurgica

L'escissione chirurgica di un tumore al pene consiste nell'asportazione della massa tumorale e dei tessuti normali limitrofi, eseguita mediante il classico bisturi chirurgico e dopo l'applicazione di un anestetico locale.

L'escissione chirurgica è adottabile quando il tumore è ai primi stadi o ha superato da poco i primi stadi.

Tra le implicazioni dell'escissione chirurgica figurano l'applicazione di alcuni punti di sutura e, nel caso in cui l'asportazione abbia riguardato un'ampia area di tessuto normale, l'innesto di un trapianto di pelle.

Penectomia

La penectomia è l'intervento di asportazione parziale o totale del pene.

In un contesto di tumore al pene, la sua attuazione è riservata ai casi più avanzati, in cui le cellule tumorali hanno contaminato l'organo più o meno diffusamente e sono sul punto di diffondersi altrove.

Chemioterapia

La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci in grado di uccidere le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

In un contesto di tumore al pene, la chemioterapia può essere di carattere topico e rappresentare il trattamento risolutivo, se la neoplasia è ai primissimi stadi, o di carattere sistemico e costituire un terapia di supporto alla chirurgia, se la neoplasia ha una certa estensione.

Radioterapia

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), le quali hanno lo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

In un contesto di tumore al pene, la radioterapia può rappresentare: