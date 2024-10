Tumore al cervello: quali sono sintomi e cause?

Anche noto come tumore cerebrale , il tumore al cervello è la neoplasia derivante dalla moltiplicazione anomala e senza controllo di una cellula appartenente all' encefalo (cervello, cervelletto , nervi cranici ecc.).

Il suddetto elenco non rappresenta ciò che si osserva regolarmente ogni volta compare un tumore al cervello, ma solo un quadro generale dei possibili sintomi. Infatti, un individuo tende a perdere soprattutto le funzioni cerebrali controllate dall'area di encefalo in cui cresce la massa tumorale.

A causa della stretta vicinanza anatomica tra cervello e cranio , un tumore cerebrale in fase di accrescimento non riesce ad espandersi come potrebbe, di conseguenza si limita a spingere contro le pareti del rivestimento osseo e contro le aree adiacenti.

Decisamente più frequente sono , invece, i tumori al cervello secondari , ovvero che traggono origine da cellule metastatiche provenienti da neoplasia insorte altrove, come per esempio il seno , la cute o il polmone. In questi frangenti, la massa tumorale è costituita da cellule non originarie del sistema nervoso, ma capaci comunque di alternarne il funzionamento e comprometterne la salute.

Come anticipato, i tumori secondari al cervello derivano da tumori insorti altrove nel resto del corpo, sempre a causa di una mutazione genetica. Tale processo di disseminazione è conosciuto anche come metastasi o metastatizzazione .

Le mutazioni genetiche responsabili dei tumori cerebrali possono verificarsi in diversi tipi di cellule dell'encefalo. In base alla sede d'origine, si sviluppano le seguenti neoplasie:

Il terzo fattore è legato alle radiazioni ionizzanti , specie al loro impiego per la cura di un precedente tumore. Infatti, è purtroppo confortato dai dati statistici il fatto che l'esposizione, per motivi terapeutici, alle radiazioni ionizzanti favorisce l'insorgenza di altre neoplasie.

Dopodiché, servono degli esami strumentali , come la risonanza magnetica o la TAC, per capire la sede precisa del tumore e da cosa può essere originato.

Come si cura?

Curare un tumore al cervello è possibile. Per fare ciò, la scelta della terapia più adeguata dipende dai seguenti fattori:

Tipo , sede e grandezza del tumore ;

, e ; Stato di salute del paziente.

I trattamenti possibili consistono nella rimozione chirurgica, nella radioterapia, nella chemioterapia, nella radiochirurgia e nella terapia mirata. Tali interventi non si escludono a vicenda, anzi, molto spesso, per assicurare una guarigione migliore, si opta per una loro associazione (per esempio, la rimozione chirurgica seguita da sedute di radioterapia e/o chemioterapia).

Concluso il trattamento, si passa alla terapia riabilitativa.

Rimozione chirurgica

Quando si può fare?

La rimozione chirurgica è un intervento delicato, praticato solo quando è possibile accedere senza intoppi all'area cerebrale occupata dal tumore. Se sussistono tali condizioni, l'operazione si esegue in anestesia generale.

In cosa consiste l'intervento?

Dopo aver inciso la testa e la scatola cranica del paziente (craniotomia) nel punto corrispondente alla sede della neoplasia, il neurochirurgo rimuove la massa tumorale, avendo cura di non danneggiare le parti di cervello sane. Il successo dell'operazione dipende da quanto grande e infiltrato è il tumore: nei casi più complicati, il risultato è parziale, perciò si rende necessario associarvi uno o più degli altri trattamenti sopraccitati (radioterapia, chemioterapia ecc).

Possibili complicazioni

I rischi dell'operazione consistono in: infezioni, emorragie cerebrali e lesioni delle terminazioni nervose.

Radioterapia

La radioterapia consiste nel sottoporre il paziente a diversi cicli di radiazioni ionizzanti (raggi X ad alta energia), allo scopo di distruggere le cellule del tumore.

La procedura può essere eseguita sia tramite una sorgente di radiazioni esterna, che agisce su un'area estesa della testa, sia tramite una sorgente interna, collocata nelle immediate vicinanze della zona affetta dal tumore (brachiterapia).

In linea generale, si opta per la sorgente esterna in caso di tumori secondari, in quanto, in queste situazioni, la neoplasia è maggiormente diffusa; al contrario, si sceglie una sorgente interna quando il tumore è di tipo primario e localizzato in un'area precisa.

fatica, mal di testa, irritazione e aumentato rischio di sviluppare altri tumori. L'insorgenza di questi dipende, soprattutto, dalle dosi di radiazioni ricevute.

Chemioterapia

La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci in grado di uccidere tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

Questi preparati, la cui scelta dipende solitamente dal tipo di tumore in questione, possono essere assunti per bocca o per via endovenosa.

Il farmaco chemioterapico più utilizzato è il temozolomide.

Gli effetti collaterali dipendono dalle dosi di farmaco assunte e consistono in: nausea, vomito e perdita dei capelli.

Chemioterapia e chirurgia

Durante l'intervento di rimozione chirurgica, è possibile posizionare, vicino a dove si trovava la massa tumorale, una sottile barretta (chiamata con il termine inglese wafer) contenente un farmaco chemiterapico. Nei giorni successivi all'intervento, questo wafer rilascia lentamente il proprio contenuto, agendo direttamente contro le cellule con caratteristiche tumorali che non sono state rimosse con la chirurgia.

Radiochirurgia

La radiochirurgia è un intervento praticato solo in pochi centri ospedalieri e richiede una strumentazione molto sofisticata.

Brevemente, essa consiste nel colpire, con un fascio molto intenso di radiazioni ionizzanti, la zona occupata dal tumore, quando questo è situato in un punto inaccessibile per la rimozione chirurgica.

Il trattamento, solitamente, si svolge in un'unica seduta.

Terapia mirata

Si parla di terapia mirata quando si somministrano dei farmaci in grado di agire esclusivamente contro le cellule tumorali. A differenza della chemioterapia (in cui possono essere distrutte anche alcune cellule sane), il bersaglio della terapia mirata è una molecola o un processo caratteristico della cellula tumorale.

Per esempio, in caso di alcuni gliomi maligni, si somministra il bevacizumab (o Avastin), il quale blocca un meccanismo neoplastico fondamentale, come quello della formazione di nuovi vasi sanguigni.

Terapia riabilitativa

La riabilitazione ha lo scopo di ripristinare le capacità perse in seguito al tumore cerebrale. In base all'area del cervello colpita, possono essere necessarie: