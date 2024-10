Tumore alla bocca: quali sono i sintomi?

In medicina, il termine tumore identifica una massa di cellule molto attive, capaci di dividersi e accrescersi in maniera incontrollata.

Questa neoplasia è più frequente negli uomini che non nella donna, così come altri tumori similari (es: tumore alla gola , tumore alla lingua ecc.).

È consigliabile contattare il proprio medico, se uno o più dei sintomi sopraccitati persiste per più di due settimane.

Ma cosa scatena le mutazioni del DNA artefici del processo neoplastico? Le cause precise di tali alterazioni genetiche sono al momento ignote; tuttavia, i medici ritengono che, nello sviluppo dei tumori alla bocca, giochino un ruolo chiave:

Tali mutazioni , che in genere interessano una cellula soltanto, sono responsabili del processo incontrollato di divisione e accrescimento che caratterizza un tumore.

Come ogni neoplasia maligna, anche il tumore alla bocca è il risultato di una serie di mutazioni genetiche che colpiscono il DNA delle cellule (in questo caso di quelle che costituiscono i tessuti della cavità orale).

Si ricorre all'endoscopia e alla diagnostica per immagini con l'intento di analizzare le caratteristiche e la gravità del tumore:

Il parametro che descrive la gravità di un tumore come quello della bocca è lo stadio :

Questo esame è fondamentale per confermare la presenza del tumore e per studiarne la gravità .

La biopsia buccale consiste nel prelievo e nell'analisi in laboratorio di un campione di cellule provenienti dalla massa tumorale.

Seguono, quindi, una biopsia buccale , un' endoscopia della gola e degli esami di diagnostica per immagini .

La diagnosi di un tumore alla bocca comincia dall' esame obiettivo e dall' anamnesi : l'esame obiettivo consiste in una valutazione dello stato di salute del cavo orale, mentre l'anamnesi prevede una serie di domande (relative ad abitudini, storia familiare ecc.) che servono a inquadrare il paziente

Come si cura?

Il tipo di terapia da adottare in caso di tumore alla bocca varia a seconda di:

Sede e stadio della neoplasia

e della neoplasia Stato di salute del paziente

In genere, il malato viene sottoposto a un intervento di chirurgia (per rimuovere la massa tumorale), coadiuvato da successivi trattamenti di radioterapia e chemioterapia.

Chirurgia

Per i tumori di stadio I, generalmente l'intervento chirurgico si limita alla rimozione del tumore; se invece la massa neoplastica si è infiltrata nei tessuti del collo (come accade negli stadi tumorali più avanzati), occorre asportare anche i linfonodi.

Inoltre, poiché l'operazione può richiedere l'asportazione di parte della lingua, dei denti, della mandibola ecc., potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico di ricostruzione del viso. A tale scopo, il chirurgo potrebbe effettuare degli innesti di pelle, denti od ossa, non solo a fini e estetici, ma anche per una ragione funzionale: può capitare, infatti, che i pazienti operati non riescano a parlare, masticare, nutrirsi adeguatamente ecc, a causa dell'ampia resezione dei tessuti della bocca.

Radioterapia

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), che hanno lo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

In genere, viene praticata dopo l'intervento chirurgico e può essere associata a chemioterapia. Qualora compaiano delle recidive, per questioni di sicurezza, la radioterapia può essere ripetuta.

Chemioterapia

La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci in grado di uccidere le cellule in rapida crescita, tra cui anche le cellule tumorali.

Altre terapie

Esistono dei farmaci antitumorali, come il Cetuximab, che agiscono in maniera specifica contro le cellule neoplastiche, in quanto queste presentano delle caratteristiche ben specifiche, diverse da quelle delle cellule sane.

Stile di vita

In caso di tumore alla bocca, i medici consigliano di non fumare e di non bere alcolici; infatti, oltre a predisporre alle neoplasie, queste abitudini rallenterebbero (specie il tabacco) il processo di guarigione.