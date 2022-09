Tumore alla Gola: cause, sintomi e sopravvivenza

In medicina, il termine tumore identifica una massa di cellule molto attive, in grado di dividersi e accrescersi in maniera incontrollata.

Per una diagnosi corretta, i medici ricorrono a diversi esami, tra cui indagini endoscopiche, biopsia e diagnostica per immagini.

Le cause precise di tale tumore non sono ancora state riconosciute; tuttavia, medici e scienziati ritengono che, nell'elenco dei principali fattori di rischio, vi siano l'uso del tabacco e l'abuso di bevande alcoliche .

Per tumore alla gola si intende comunemente una neoplasia di tipo maligno che origina in una delle strutture anatomiche che costituiscono la gola, come laringe , faringe e tonsille palatine.

Il tumore alla gola è in genere un cancro poco diffuso, che colpisce prevalentemente le persone dai 60-70 anni in su. Secondo un recente studio statistico riferito al 2014, negli USA, i nuovi casi di tumore alla laringe e alla faringe sarebbero stati, rispettivamente, 12.630 e 14.410. Il tumore alla gola è più frequente fra le persone di sesso maschile: per esempio, per il tumore alla laringe si parla di un rapporto maschi:femmine pari a 4:1.

Le tonsille palatine - alle quali ci si riferisce comunemente col solo termine (seppur impreciso) di tonsille - sono due organi simmetrici linfoghiandolari, con funzione antinfettiva e immunitaria. Situate in fondo al cavo orale (in una posizione nota come istmo delle fauci ), hanno il compito di difendere l'organismo dalle infezioni batteriche e virali tipiche della cavità buccale e di quella nasale.

La faringe è un condotto muscolo-membranoso lungo circa 13 centimetri, ricoperto da una mucosa e situato tra la cavità nasale e l' esofago . La faringe garantisce sia il passaggio dell' aria (è una via aerea superiore), sia il transito del cibo (è anche una via digestiva superiore). Partendo dalla cavità nasale e scendendo verso l'esofago, nella faringe si possono riconoscere tre compartimenti: la rinofaringe (o nasofaringe ), l' orofaringe e l' ipofaringe (o laringofaringe ).

In base alla sede in cui si forma la massa neoplastica, il tumore alla gola assume denominazioni diverse; infatti, esistono:

Le precise cause di questi mutamenti genetici sono spesso poco chiare; tuttavia, nel caso dei tumori alla gola, i medici ritengono che abbiano un ruolo fondamentale nello sviluppo del tumore fattori come:

Se non trattato opportunamente, il tumore alla gola può diffondere alcune cellule maligne nel resto del corpo, andando a intaccare i linfonodi vicini ed estendendosi poi anche ad alcuni organi (come per esempio il fegato ).

Se i sintomi sopraccitati sono particolarmente gravi o perdurano per più di due settimane (senza mostrare alcun miglioramento), è opportuno rivolgersi immediatamente al proprio medico, per approfondire la situazione. Per esempio, la raucedine deve destare dei sospetti quando è in corso da almeno 2-4 settimane.

Diagnosi

Come si fa a sapere se si ha un Tumore alla Gola?

Normalmente, la diagnosi di tumore alla gola comincia dall'esame obiettivo e dall'anamnesi; prosegue, quindi, con indagini strumentali locali, quali endoscopia nasale e laringoscopia; infine, termina con una biopsia.

Eventuali altri esami di diagnostica per immagini, come per esempio TAC, risonanza magnetica, PET, raggi X ed ecografia, trovano impiego a scopo di approfondimento o quando c'è il forte sospetto che il tumore abbia disseminato metastasi in altri organi del corpo.

Esame obiettivo e Anamnesi

Durante l'esame obiettivo, il medico sottopone il paziente a una visita accurata, al fine di valutare la presenza di segni sospetti.

In questa fase, si è proprio agli inizi dell'iter diagnostico.

L'anamnesi, invece, comprende una parte dedicata allo studio critico dei sintomi (il paziente è invitato a descrivere i sintomi per i quali si è rivolto al medico) e un'altra parte rivolta a inquadrare il paziente all'interno di una categoria di rischio, così da capire quali potrebbero essere le cause dei suoi disturbi (es: il paziente è fumatore oppure no? abusa di alcol oppure è astemio? ecc.).

L'inquadramento clinico del paziente permette di stabilire se è realistico oppure no considerare l'ipotesi che sia presente un tumore alla gola.

Endoscopia e Laringoscopia

L'endoscopia è una procedura medica che permette di ispezionare la gola di un individuo per individuare eventuali anomalie.

Lo strumento utilizzato per l'endoscopia è l'endoscopio; l'endoscopio è una specie di sonda fornita di luce e telecamera collegata a un monitor, per la proiezione delle immagini.

In alternativa o in aggiunta all'endoscopia, il medico ricorre talvolta anche alla laringoscopia.

La laringoscopia è l'esplorazione della laringe, eseguita con uno strumento chiamato laringoscopio; il laringoscopio, come l'endoscopio, possiede una telecamera collegata a un monitor, sul quale riproduce ciò che viene ripreso.

Biopsia

La biopsia consiste nel prelievo e nell'analisi in laboratorio di un campione di cellule provenienti dalla massa tumorale.

In genere, il prelievo avviene in occasione dell'endoscopia o della laringoscopia, specie se questi esami evidenziano la presenza di masse anomale nelle zone esplorate.

Grazie all'analisi istologica in laboratorio, la biopsia è l'indagine fondamentale a confermare la presenza del tumore; inoltre, permette anche di stabilire lo stadio della neoplasia.

Diagnostica per immagini

TAC (tomografia assiale computerizzata), risonanza magnetica nucleare (RMN), raggi X e/o PET (tomografia a emissione di positroni) sono esami che mostrano se il tumore si è disseminato nei linfonodi limitrofi e in altri organi del corpo.

Stadi del Tumore alla Gola

Stabilito tramite indagini istologiche, lo stadio di un tumore è un indicatore della grandezza della massa neoplastica e della capacità di questa di diffondere cellule tumorali altrove.

Secondo il sistema di classificazione classico, gli stadi del tumore alla gola sono quattro; dal meno al più grave, sono così chiamati: stadio I, stadio II, stadio III e stadio IV.