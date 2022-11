Tumore al polmone: lo screening annuale aumenta la sopravvivenza

Non è una novità che per quanto riguarda i tumori, la prevenzione e la diagnosi precoce in molte circostanze facciano la differenza. Proprio per questo è importante non dimenticarsi di fare controlli periodici, che per diverse tipologie di cancro equivalgono a salvare la vita. È il caso del tumore al polmone, alla cui sopravvivenza la prevenzione, e in particolare sottoporsi a screening annuali, incide in modo importante. A dirlo uno studio internazionale condotto su larga scala da un gruppo di medici e ricercatori del Mount Sinai Health System di New York e presentato al meeting annuale della Radiological Society of North America.

Cosa dice lo studio statunitense A livello globale il tasso medio di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi per i pazienti affetti da tumore al polmone è stimato al 18,6%, ma i numeri cambiano enormemente se si prendono in considerazione i pazienti che si sottopongono a screening annuali regolari e ai quali quindi la malattia viene diagnosticata in fase iniziale. In questo caso lo studio ha rivelato un tasso di sopravvivenza a 20 anni dell'80%. Leggendo la percentuale in altro modo si parla di meno di due su dieci a cinque anni contro otto su dieci a 20 anni. Sottoporsi a controlli regolari è sempre importante ma lo è ancora di più in caso di neoplasie che, come quelle al polmone, non danno alcun sintomo evidente se non in fase avanzata, quando spesso intervenire è molto più complesso. Proprio a causa del lavoro sommerso di questo tumore e della scarsa comunicazione in merito all'assoluta importanza di sottoporsi a screening annuali, attualmente solo il 16% viene diagnosticato in fase iniziale. Ovviamente controlli regolari non impediscono l'insorgenza della malattia ma rendono ogni misura che risulta necessaria più probabile di successo, come sottolineato da Claudia Henschke, prima autrice dello studio, professoressa di radiologia diagnostica, molecolare e interventistica e direttrice del programma di azione precoce per il polmone e il cuore della Icahn School of Medicine del Mount Sinai di New York. «I sintomi avvertibili si manifestano soprattutto nei tumori polmonari in fase avanzata, quindi il modo migliore per individuarne l'eventuale presenza in fase iniziale è aderire a un programma di screening annuale, uno strumento importante per identificare i tumori polmonari alla loro insorgenza e quando possono essere rimossi chirurgicamente». Essendo spesso asintomatici, invece, i noduli polmonari vengono il più delle volte riscontrati casualmente tramite TAC o RX al torace eseguite per altri motivi.

Le fasi dello studio Per arrivare a stabilire in modo concreto quanto la diagnosi precoce dei tumori al polmone faccia la differenza, lo studio americano ha analizzato il tasso di sopravvivenza a 20 anni di 1.285 pazienti sottoposti a screening nell'ambito dell'International Early Lung Cancer Action Program e ai quali era stata diagnosticata questa neoplasia in fase iniziale. L'osservazione ha evidenziato una sopravvivenza complessiva dei partecipanti pari all'80% ma non solo. Suddividendo le persone in base alla tipologia del cancro che li aveva colpiti, la sopravvivenza per i 139 partecipanti con noduli polmonari cancerosi non solidi e per i 155 partecipanti con noduli di consistenza parzialmente solida è risultato addirittura del 100%. Per i 991 pazienti con noduli solidi, invece, il tasso di sopravvivenza è stato del 73%. L'ultimo dato emerso riguarda le persone con tumori allo stadio 1A della grandezza di dieci millimetri o meno, il cui tasso di sopravvivenza a 20 anni è stato del 92%.