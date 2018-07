Il tronco celiaco è una delle branche maggiori dell' aorta addominale . In altre parole, quindi, il tronco celiaco è un'importante arteria del corpo umano , che nasce dal tratto di aorta situato a livello dell' addome . In ambito anatomico, il tronco celiaco è noto anche con i nomi di arteria celiaca e tripode celiaco .

Aorta: breve ripasso anatomico

L'aorta è l'arteria più grande e significativa del corpo umano.

Con origine nel cuore (per l'esattezza dal ventricolo sinistro del cuore), questo fondamentale vaso arterioso è provvisto, fin da principio, da ramificazioni (chiamate per la precisione branche), attraverso le quali provvede a rifornire di sangue ossigenato ogni distretto del corpo umano, dalla testa agli arti inferiori, passando per gli arti superiori e il tronco.

Osservandola dal cuore, l'aorta è suddivisibile, idealmente, in due grandi sezioni: l'aorta toracica e l'aorta addominale.

A segnare il confine tra aorta toracica e aorta addominale è il diaframma; al superamento di quest'ultimo, infatti, l'aorta toracica diviene aorta addominale.