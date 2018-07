La coagulazione del sangue ha per protagonisti le piastrine e i cosiddetti fattori della coagulazione.

Attuata da figure mediche specializzate, la trombolisi prevede la somministrazione di particolari farmaci, chiamati fibrinolitici (o trombolitici), e di una strumentazione ai raggi X per osservarne l'esito. La trombolisi trova impiego quando occorre dissolvere un trombo o un embolo responsabile di condizioni, quali: la trombosi venosa profonda , l'infarto miocardio con sopraslivellamento del tratto ST, l'ictus ischemico, l' ischemia acuta periferica e l' embolia polmonare . La trombolisi presenta alcuni rischi (tra cui: emorragia, infezione e reazione allergica al farmaco impiegato) e diverse controindicazioni . La trombolisi è efficace in una considerevole parte dei pazienti trattati.

La trombolisi è il trattamento farmacologico che consente di dissolvere un trombo o un embolo, presente in un'arteria o in una vena .

La trombolisi non impone al paziente alcuna preparazione particolare.

Come si Effettua

La trombolisi è un trattamento medico che verte attorno alla somministrazione di particolari farmaci e che prevede l'utilizzo di tecniche radiologiche di imaging (in parole più semplici, strumenti a raggi X) per avere conferma della dissoluzione del trombo o dell'embolo bersaglio. Modalità di somministrazione: quali sono? A seconda delle circostanze, il medico che pratica la trombolisi può scegliere di infondere il preparato farmacologico mediante una semplice iniezione endovenosa oppure direttamente laddove risiede il trombo o l'embolo bersaglio.

Se opta per la semplice iniezione endovenosa, si avvale di un piccolo catetere, che inserisce in un punto di accesso venoso comodo alla manovra iniettiva (es: vena del braccio); se invece opta per l'infusione nel punto esatto dove risiede il trombo o l'embolo bersaglio, fa ricorso a un lungo catetere, che introduce nel sistema vascolare e conduce fino al punto desiderato.

Lo sapevi che… In occasione di condizioni come l'ictus, l'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST e l'embolia polmonare, l'attuazione della trombolisi deve avvenire entro un tot di tempo (in genere, 2-3 ore) dalla compromissione del flusso sanguigno da parte del trombo o dell'embolo, altrimenti la somministrazione farmacologica è priva di effetto.

Farmaci: quali sono? La trombolisi prevede l'uso di farmaci fibrinolitici (o agenti trombolitici).

I fibrinolitici usati più di frequente in occasione di una terapia trombolitici sono: La streptochinasi;

L'anestreplasi;

Il tenecteplasi;

La reteplasi;

L'urochinasi;

Gli attivatori tissutali ricombinanti del plasminogeno (es: alteplasi). COME AGISCONO I FARMACI FIBRINOLITICI? Il processo della coagulazione del sangue, che si innesca per esempio in occasione di una ferita della cute, coinvolge numerose proteine; tra queste, spicca la fibrina, la quale, formando una sorta di rete, ha il compito di intrappolare le piastrine e generare il coagulo che andrà a bloccare la fuoriuscita di sangue.

Durante la normale coagulazione, la fibrina è finemente controllata nella sua azione, nel senso che, a coagulo formato, interviene un sistema che ne blocca la produzione; se così non fosse, si assisterebbe alla formazione di coaguli sanguigni anomali, ossia alla generazione di trombi.

I farmaci fibrinolitici agiscono attraverso l'attivazione del plasminogeno in plasmina, la quale è la proteina deputata specificatamente, in occasione di un processo coagulativo, a degradare la fibrina, quando quest'ultima non è più necessaria.

Semplificando al massimo, i farmaci per la trombolisi agiscono attivando la proteina del corpo umano, che interviene quando bisogna interrompere la coagulazione del sangue.

Il termine "fibrinolitico" deriva dalla parola "fibrinolisi", nella quale "lisi" significa disgregazione/distruzione, mentre "fibrino" fa riferimento alla fibrina.

Pertanto, "fibrinolisi" e gli aggettivi derivati, come per esempio "fibrinolitico", vogliono dire, letteralmente, "distruzione della fibrina".