Trigliceridi alti: sintomi e cause dell'ipertrigliceridemia

Ricordando che la trigliceridemia si misura in milligrammi di trigliceridi su decilitro di sangue, in termini numerici, si parla di trigliceridi alti o ipertrigliceridemia ogniqualvolta le analisi ematiche evidenziano valori di trigliceridi superiori ai 200 mg/dl .

Trasportati nel plasma dalle lipoproteine (soprattutto da chilomicroni e VLDL , e solo in piccola parte da LDL e HDL ), i trigliceridi sono una classe di lipidi che il corpo umano sintetizza prevalentemente a partire dai grassi ingeriti attraverso la dieta e che sfrutta come fonte di energia.

I trigliceridi alti si associano a una maggiore suscettibilità a malattie come coronaropatie , ictus , angina pectoris , infarto del miocardio , aterosclerosi ecc.; in sostanza sono associati all'aumento del rischio cardiovascolare .

È doveroso precisare che, in genere, dietro una condizione di trigliceridi alti sintomatica si cela una malattia genetica come l'ipertrigliceridemia familiare o l' iperlipidemia combinata familiare.

In genere, la presenza di trigliceridi alti non produce sintomi ; in altre parole, è asintomatica .

Il quesito è alquanto complesso e una risposta esauriente richiede profonde conoscenze di come funziona la digestione dei cibi . Pertanto, in questa sede, l'articolo si limiterà a spiegare solo per punti sintetici da cosa origina l'innalzamento della trigliceridemia e la presenza di trigliceridi alti.

Quali esami fare per la diagnosi?

Per formulare una diagnosi di trigliceridi alti, è sufficiente un esame del sangue, effettuato dopo un canonico prelievo.

In genere, alla quantificazione dei trigliceridi in un campione sanguigno, i medici accompagnano anche la misurazione del colesterolo totale, delle HDL e delle LDL, in quanto solo in questo modo ottengono un profilo lipidico completo e attendibile dei pazienti sotto osservazione.

Appurata la presenza di trigliceridi alti, il passo successivo è individuarne le cause, allo scopo di pianificare la terapia più adeguata.

Come prepararsi all'esame dei trigliceridi

Affinché l'esame sanguigno per la valutazione dei trigliceridi sia attendibile, è necessario che il paziente sia a digiuno, al momento del prelievo, da almeno 12 ore e abbia consumato, alla sera del giorno precedente, un pasto leggero.

La mancata osservazione di tale norme preparatoria può comportare un falso positivo, ossia una diagnosi di trigliceridi alti in persone in cui il livello di trigliceridi è, in realtà, nella norma.

Nella tabella sottostante, il lettore potrà prendere atto di altre regole relative a come prepararsi adeguatamente all'esame del sangue per la valutazione dei trigliceridi.