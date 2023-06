Che cos'è il Trazodone e caratteristiche generali Il trazodone è un farmaco ad azione antidepressiva altresì capace di esercitare effetti ansiolitici e ipnotici. In Italia, il trazodone è disponibile all'interno della specialità medicinale avente nome commerciale Trittico®. Tale medicinale è disponibile in diverse formulazioni adatte alla somministrazione orale (compresse, compresse a rilascio prolungato, gocce orali) e alla somministrazione parenterale (soluzione iniettabili). Per acquistare i medicinali a base di trazodone è necessario presentare apposita ricetta medica ripetibile; essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Shutterstock Trazodone - Struttura chimica

A cosa serve il Trazodone? Indicazioni terapeutiche del Trazodone: quali sono? Il trazodone per uso orale è indicato nel trattamento degli adulti affetti da depressione, anche quando si accompagna ad ansia. Il trazodone per uso parenterale , invece, è indicato: Nel trattamento della depressione , anche quando associata ad ansia ;

, anche quando ; Come supporto nella terapia del dolore ;

; Per potenziare l'anestesia.

Sovradosaggio da Trazodone In caso di sovradosaggio da trazodone possono manifestarsi sintomi quali nausea, vomito, sonnolenza, vertigini. Nei casi più gravi potrebbero altresì comparire: Ipotensione;

Iponatremia;

Tachicardia, bradicardia, aritmie;

Convulsioni;

Gravi difficoltà respiratorie;

Coma. Tali sintomi possono comparire entro 24 ore o più dall'avvenuta assunzione del farmaco. Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio da trazodone. Possono essere utili l'utilizzo di carbone attivo e una lavanda gastrica entro un'ora dall'assunzione della dose eccessiva. Ad ogni modo, qualora si sospetti di aver assunto una dose eccessiva di farmaco è necessario rivolgersi immediatamente al più vicino centro ospedaliero, dove saranno forniti tutti i trattamenti sintomatici e di supporto necessari.

Come agisce Trazodone? Trazodone meccanismo d'azione: come funziona? Dal punto di vista chimico, il trazodone è un derivato triazolpiridinico. La sua azione terapeutica sembra dovuta principalmente all'azione antagonista del farmaco sui recettori della serotonina 5-HT₂. L'attivazione di questi recettori, infatti, è comunemente associata ad ansia, insonnia, agitazione psicomotoria e alterazioni della funzione sessuale. Il trazodone, inoltre, è anche un inibitore della ricaptazione della serotonina. L'inibizione del reuptake di serotonina fa sì che questa rimanga nel vallo sinaptico (lo spazio presente fra terminazione nervosa presinaptica e postsinaptica) per un periodo prolungato, favorendo così un aumento della trasmissione serotoninergica.

Modo d'uso e posologia Come somministrare Trazodone? Il trazodone è disponibile in forme farmaceutiche adatte alla via di somministrazione orale (compresse, compresse a rilascio prolungato, gocce orali) e parenterale (soluzione iniettabile). Le gocce orali vanno assunte in poca acqua o altro liquido, preferibilmente a stomaco pieno. Anche le compresse rivestite vanno assunte preferibilmente a stomaco pieno, le compresse possono essere divise in modo da frazionare la dose durante la giornata secondo quanto prescritto dal medico. Le compresse a rilascio prolungato vanno prese a stomaco vuoto o dopo i pasti, a seconda del giudizio del medico. Le compresse possono essere suddivise in modo da frazionare la dose secondo indicazioni mediche. La dose serale deve essere assunta prima di coricarsi. La soluzione iniettabile può essere somministrata per via endovenosa o per via intramuscolare. Questo tipo di somministrazione solitamente viene effettuata da personale sanitario specializzato. Posologia e durata del trattamento verranno stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite da questa figura sanitaria. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al medico .

Uso in gravidanza e allattamento Il Trazodone può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione prima di iniziare ad assumere il trazodone. Il principio attivo dovrebbe essere usato in questa categoria di pazienti solo se il medico lo ritiene strettamente necessario e solo ed esclusivamente sotto il suo stretto controllo. In caso di assunzione di trazodone da parte della gestante nelle ultime fasi della gravidanza, i neonati devono essere attentamente monitorati per individuare l'eventuale insorgenza di effetti avversi.