Trauma psicologico Il trauma è un'esperienza che lascia una traccia profonda in chi lo vive. Si verifica a seguito di un evento che crea una "rottura" nella vita psichica, manifestandosi attraverso segnali che non sempre il cervello riesce prontamente a elaborare.

Cos'è il trauma? Il trauma è un'esperienza altamente destabilizzante che porta la persona a sentire minacciata la propria incolumità e sopravvivenza fisica o psicologica. La parola "trauma" deriva dal greco antico e significa "lacerare", "ferire": la situazione traumatica crea una rottura, uno shock talmente violento da disorganizzare la mente di chi lo vive e le capacità di risposta personali. Si pensi a eventi estremamente stressanti o pericolosi, quali incidenti automobilistici, abusi fisici o sessuali, perdite significative, disastri naturali o qualsiasi altra situazione che metta in pericolo la vita o l'integrità di una persona. Il trauma è un episodio altamente impattante, al punto da non essere sempre integrabile all'interno della vita psichica. In questi casi, l'esperienza traumatica può rimanere fuori dalla coscienza e dalla consapevolezza, portando a sintomi di dissociazione e all'insorgenza del disturbo da stress post-traumatico (PTSD)

Quali sono i segnali del trauma Non è sempre facile riconoscere quali sono i segnali di un trauma. Imparare a individuare le manifestazioni del trauma è un passo importante per iniziare a prendere consapevolezza e favorire la sua elaborazione. Flashback e pensieri intrusivi : ricordi, sogni, flashback in cui si ritorna all'evento traumatico, come se stesse accadendo di nuovo. Questi flashback possono portare alla completa perdita di consapevolezza dell'ambiente circostante e possono presentarsi improvvisamente, in modo molto vivido e minaccioso, anche in risposta a un trigger, ossia uno stimolo "attivatore" che riporti la persona alla situazione traumatica.

: ricordi, sogni, flashback in cui si ritorna all'evento traumatico, come se stesse accadendo di nuovo. Questi flashback possono portare alla completa perdita di consapevolezza dell'ambiente circostante e possono presentarsi improvvisamente, in modo molto vivido e minaccioso, anche in risposta a un trigger, ossia uno stimolo "attivatore" che riporti la persona alla situazione traumatica. Esplosioni di rabbia : il trauma può manifestarsi attraverso cambiamenti di umore, irritabilità, aggressività, portando anche a esplosioni di rabbia, dopo minima o nessuna provocazione, spesso espresse con aggressione verbale o fisica nei confronti di persone, oggetti, oppure verso se stessi con condotte autolesive.

: il trauma può manifestarsi attraverso cambiamenti di umore, irritabilità, aggressività, portando anche a esplosioni di rabbia, dopo minima o nessuna provocazione, spesso espresse con aggressione verbale o fisica nei confronti di persone, oggetti, oppure verso se stessi con condotte autolesive. Disturbi del sonno : difficoltà a dormire o incubi frequenti. Il sonno può essere disturbato da incubi, ricordi traumatici o da una condizione di ipervigilanza.

: difficoltà a dormire o incubi frequenti. Il sonno può essere disturbato da incubi, ricordi traumatici o da una condizione di ipervigilanza. Stato di allerta costante: le persone traumatizzate possono essere facilmente scosse o agitate, in uno stato di ipervigilanza che si manifesta con esagerate risposte di allarme, problemi di concentrazione, ansia e attacchi di panico. Si è costantemente in allerta, con un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

le persone traumatizzate possono essere facilmente scosse o agitate, in uno stato di ipervigilanza che si manifesta con esagerate risposte di allarme, problemi di concentrazione, ansia e attacchi di panico. Si è costantemente in allerta, con un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Senso di colpa o vergogna : le persone traumatizzate possono provare spesso senso di colpa o vergogna riguardo all'evento, pur non essendone responsabili.

: le persone traumatizzate possono provare spesso senso di colpa o vergogna riguardo all'evento, pur non essendone responsabili. Evitamento : vengono evitate situazioni, luoghi, pensieri che possano riportare all'evento traumatico, portando, in alcuni casi, anche a isolamento sociale.

: vengono evitate situazioni, luoghi, pensieri che possano riportare all'evento traumatico, portando, in alcuni casi, anche a isolamento sociale. Difficoltà nelle relazioni: le persone con trauma possono ritirarsi dalla vita sociale e familiare, provando a evitare situazioni che potrebbero scatenare ricordi dolorosi. Il trauma può influenzare negativamente le relazioni personali, portando a problemi di fiducia, intimità e comunicazione.

le persone con trauma possono ritirarsi dalla vita sociale e familiare, provando a evitare situazioni che potrebbero scatenare ricordi dolorosi. Il trauma può influenzare negativamente le relazioni personali, portando a problemi di fiducia, intimità e comunicazione. Amnesia e percezione distorta : vengono dimenticati aspetti relativi all'evento traumatico, sviluppando convinzioni e percezioni distorte su se stessi, sugli altri o sulla causa/conseguenza dello stesso evento traumatico.

: vengono dimenticati aspetti relativi all'evento traumatico, sviluppando convinzioni e percezioni distorte su se stessi, sugli altri o sulla causa/conseguenza dello stesso evento traumatico. Dipendenze : eventuale uso d alcol o sostanze per far fronte al trauma, generando problemi di dipendenza.

: eventuale uso d alcol o sostanze per far fronte al trauma, generando problemi di dipendenza. Sintomi dissociativi di depersonalizzazione e derealizzazione: in alcuni casi può capitare di sentirsi distaccati dai propri processi mentali o vivere esperienze persistenti o ricorrenti di irrealtà dell'ambiente circostante. Considerata la portata destabilizzante dell'episodio traumatico, spesso i ricordi legati al trauma restano al di fuori della consapevolezza, per permettere alla persona di continuare a vivere e proseguire nella sua quotidianità. L'amnesia dissociativa permette alla persona di andare avanti nella propria vita, evitando i ricordi dolorosi. Le conseguenze del trauma, però, possono, poi, presentarsi sotto forma di sensazioni corporee e immagini intrusive: non appena uno stimolo richiama in memoria la situazione traumatica, il corpo si attiva in maniera estrema e disregolata, rivivendo spesso l'episodio e lo shock attraverso flashblack o pensieri intrusivi.

Non tutt i traumi sono uguali Il dolore e le reazioni psicologiche che si verificano a seguito dell'esposizione a un evento traumatico possono variare notevolmente da persona a persona.

Esistono, infatti, diverse forme di esperienze potenzialmente traumatiche a cui si può andare incontro nel corso della vita: l'effetto sulla persona può dipendere dal tipo e dalla gravità del trauma, pertanto, esperienze traumatiche diverse sono associate a differenti probabilità di sviluppare uno o più segnali descritti in precedenza, fino a portare a un disturbo da stress post-traumatico. Inoltre, non tutti gli eventi negativi sono definibili come "traumatici". Anche per quanto riguarda la percezione dell'evento, è importante considerare la componente individuale di lettura, soprattutto, per quanto riguarda i "piccoli traumi", ossia l'esposizione a esperienze quali, ad esempio, umiliazioni, invalidazioni e conflitti, caratterizzate da una percezione di pericolo non molto intensa, ma sentite come soggettivamente molto disturbanti.