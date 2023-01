Trastuzumab: cos'è, a cosa serve, effetti collaterali

Che cos'è il Trastuzumab e caratteristiche generali Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale impiegato nell'immunoterapia antitumorale. Somministrato per via parenterale, il trastuzumab viene impiegato nel trattamento del cancro della mammella HER2 positivo e del cancro gastrico HER2 positivo. I medicinali a base di trastuzumab vengono impiegati in ambito ospedaliero e possono essere somministrati solo dal medico o da un infermiere che siano specializzati nell'uso di simili farmaci. Esempi di medicinali contenenti Trastuzumab Herceptin®

Herzuma®

Kanjinti®

Ogivri®

Ontruzant®

Trazimera®

Zercepac® Lo sapevi che… Il trastuzumab è disponibile anche in forma coniugata a farmaci (è questo il caso del trastuzumab deruxtecan e del trastuzumab emtansine) o in associazione ad altri anticorpi monoclonali (quale il prtuzumab). In questo articolo, tuttavia, ci occuperemo delle principali caratteristiche del solo trastuzumab e dei medicinali che lo contengono, e non del trastuzumab coniugato a farmaci antitumorali o in associazione con altri anticorpi monoclonali. Shutterstock

A cosa serve il Trastuzumab? Indicazioni terapeutiche del Trastuzumab: quando si usa? L'uso del trastuzumab è indicato nel trattamento delle seguenti patologie: Carcinoma mammario in fase iniziale con alti livelli di HER2;

Carcinoma mammario metastatico con alti livelli di HER2, da solo o in associazione a farmaci chemioterapici come paclitaxel o docetaxel;

Carcinoma mammario metastatico con alti livelli di HER2 e con recettori ormonali positivi (ossia, carcinoma sensibile agli ormoni sessuali femminili), in associazione ad inibitori dell'aromatasi;

Carcinoma gastrico metastatico con alti livelli di HER2, in associazione a farmaci antitumorali come capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare il trattamento con il Trastuzumab Prima che il paziente riceva il trastuzumab, il medico dovrà essere informato delle sue condizioni di salute generali e della presenza di qualsiasi altro disturbo o malattia lo affligga. Poiché il trastuzumab può causare problemi al cuore, sia quando usato da solo che quando usato in associazione a taxani o antracicline, la funzionalità cardiaca deve essere monitorata prima, durante e dopo il trattamento con il farmaco. Ala luce di quanto appena detto è quindi molto importante informare il medico se si hanno o se si è sofferto in passato di problemi cardiaci, se si stanno assumendo farmaci per abbassare la pressione sanguigna o se si stanno assumendo o sono stati recentemente assunti antracicline (come, ad esempio, doxorubicina o epirubicina) o taxani (ad esempio, docetaxel, paclitaxel, ecc.). Va usata molta cautela nella somministrazione di trastuzumab in pazienti che soffrono di mancanza di respiro, poiché il farmaco può causare difficoltà respiratorie. È quindi importante informare il medico se si ha mancanza di respiro o si hanno difficoltà respiratorie e si stanno assumendo taxani. Nota Bene L'uso di trastuzumab in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età non è raccomandato.

Il trastuzumab può causare effetti indesiderati in grado di alterare la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Trastuzumab e altri farmaci Come accennato, la somministrazione concomitante di trastuzumab e taxani o antracicline (farmaci antitumorali) può causare un peggioramento degli effetti collaterali a carico del cuore indotti dal trastuzumab stesso. In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con i medicinali a base di trastuzumab, il medico deve essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc. È importante, inoltre, tenere a mente che, dopo il termine del trattamento con trastuzumab, possono essere necessari fino a 7 mesi affinché il farmaco venga eliminato dal corpo .

Meccanismo d'azione Come funziona il Trastuzumab? Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale ottenuto da tecniche di DNA ricombinante. Gli anticorpi monoclonali sono proteine in grado di riconoscere e di legarsi in maniera selettiva e specifica ad altre proteine, gli antigeni. Il trastuzumab svolge la sua azione antitumorale riconoscendo e legandosi selettivamente all'antigene denominato "recettore del fattore di crescita epiteliale umano 2" (HER2). L'HER2 si trova iper-espresso sulla membrana di alcuni tipi di cellule tumorali e ne stimola la crescita. Pertanto, inibendo questo recettore, il trastuzumab è in grado di arrestare la crescita delle cellule maligne e di ucciderle.

Dosaggio e modo d'uso Come si somministra il Trastuzumab? In funzione della formulazione farmaceutica presa in considerazione, la somministrazione del trastuzumab può essere fatta per via endovenosa (infusione) o per via sottocutanea (iniezione), ma solo ed esclusivamente dal medico o da un infermiere che sia specializzato nella somministrazione di farmaci di questo tipo. La posologia di trastuzumab deve essere stabilita dal medico su base strettamente individuale per ciascun paziente. La dose da somministrare, infatti, può dipendere da diversi fattori, fra i quali vi è il peso corporeo del paziente.

Gravidanza e allattamento Il Trastuzumab può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? In alcune donne in gravidanza trattate con trastuzumab, si è verificata una riduzione del liquido amniotico che circonda il bambino. Questa riduzione potrebbe essere molto dannosa per il feto, poiché è stata associata a una maturazione polmonare incompleta che può portare al decesso dello stesso. Pertanto, qualora fosse necessario iniziare un trattamento con trastuzumab, le donne in gravidanza devono necessariamente informare il medico della loro condizione. Inoltre, devono essere adottati adeguati metodi contraccettivi per prevenire l'insorgenza di eventuali gravidanze, sia durante il trattamento con il farmaco che per un periodo di almeno sette mesi dal termine dello stesso. Poiché il trastuzumab può essere escreto nel latte materno, le madri che assumono il farmaco non devono allattare al seno, sia durante la terapia che per un periodo di almeno sette mesi dal termine della stessa.