Poiché è difficile trovare donatori appropriati per tutti coloro che necessitano di un cuore sano, le richieste di trapianto superano, e di molto, quelle che sono le disponibilità. Nel 2018, in Italia, sono stati eseguiti 233 interventi a fronte di più di 700 pazienti in attesa di ricevere un cuore nuovo.

L'operazione di trapianto di cuore è molto delicata e non priva di possibili complicazioni. Tuttavia, in quei pazienti con cuori gravemente malati, può rappresentare l'unica vera soluzione terapeutica.

Il donatore deve essere compatibile con il ricevente, prima di tutto in termini di gruppo sanguigno e di dimensioni del cuore. Tutto ciò, come si vedrà più avanti, può ridurre la probabilità di ricevere un organo e allunga i tempi d'attesa.

Questa condizione in molti casi può essere tenuta in equilibrio con la terapia con farmaci e, in alcuni casi, con un pacemaker – defibrillatore . Quando ciò diventa difficile dovrebbe essere valutata la candidatura a trapianto di cuore.

Quando il cuore di un individuo è danneggiato e non "lavora" più come dovrebbe, si parla di insufficienza cardiaca .

Alcune pazienti meritano una profilassi (con antibiotici , antifungini, o antivirali ) per prevenire le infezioni tipiche del trapianto, in rapporto alle caratteristiche individuali e all'intensità della terapia immunosoppressiva. Va ricordato però che l'uso estensivo e prolungato di antibiotici quando non sono necessari facilita lo sviluppo di ceppi resistenti , che rappresentano un pericolo soprattutto per i soggetti fragili (tra cui gli immunocompromessi).

Il fallimento del trapianto può verificarsi per diverse ragioni: il cuore del donatore può avere alterazioni preesistenti non riconosciute o ritenute non importanti. In prossimità del decesso del donatore, il cuore può subire un danno non visibile ma critico, che si manifesta quando dovrebbe riprendere a funzionare dopo un periodo di arresto a temperatura controllata. L'adattamento alle condizioni del ricevente può essere difficile, specie in particolari circostanze ( ipertensione polmonare ) o in caso di discrepanza di taglia. Infine, vi possono essere problemi di natura chirurgica.

Per fallimento del trapianto s'intende la situazione in cui il cuore nuovo, appena impiantato, interrompe il battito improvvisamente o non comincia neppure la sua azione, o comunque ha una contrattilità scadente e gravemente insufficiente. In tali circostanze, il paziente è in serio pericolo di vita.

Esistono due forme di rigetto: rigetto acuto, che si sviluppa in poco tempo e più frequentemente nei primi mesi dopo l'intervento, determinato per lo più da un livello insufficiente di immunosoppressione in rapporto alle necessità del paziente; rigetto cronico, che si sviluppa e si manifesta a distanza di mesi o anni dall'operazione, caratterizzato da una particolare forma di malattia coronarica.

Il pericolo di rigetto si riduce nel tempo, ma purtroppo non si esaurisce mai del tutto. Pertanto, l'assunzione di immunosoppressori e i controlli periodici diventano, per chi si è sottoposto a un trapianto (di cuore o di qualsiasi altro organo), normale routine.

Il trapianto di cuore è un'operazione seria eseguita in pazienti con una grave malattia cardiaca, che non di rado ha intaccato in parte la funzionalità di altri organi o apparati ( reni , polmoni , fegato , apparato muscolare ). Non può quindi meravigliare che esistano rischi e siano possibili complicazioni a breve e a lungo termine.

Preparazione

Come ci si prepara all'intervento?

Poiché la disponibilità di cuori trapiantabili non soddisfa tutte le richieste, e l'intervento comporta rischi e richiede una complessa terapia di mantenimento, é necessario identificare tra i molti pazienti con insufficienza cardiaca quelli che hanno effettiva necessità del trapianto e nei quali il trapianto abbia una buona probabilità di successo.

La selezione dei candidati a trapianto che vanno a costituire una lista d'attesa è responsabilità dei Centri Trapianti. I potenziali candidati vengono sottoposti a diversi esami e visite specialistiche, mirati a valutare la gravità dell'insufficienza cardiaca, la possibilità di controllarla con terapie più facilmente disponibili, la presenza o meno di malattie di altri organi o apparati, e anche l'equilibrio psicologico del soggetto, e la sua attitudine nei confronti della malattia. Vanno considerati la capacità e volontà di prendersi cura di sé, la storia di disturbi psichici, la dipendenze da droghe, alcol o fumo, etc. Queste valutazioni spettano a un'equipe multidisciplinare che generalmente include almeno il cardiochirurgo il cardiologo e lo psicologo.

Una volta che un paziente viene inserito in una lista d'attesa, dovrà essere sempre reperibile e organizzarsi, in caso di convocazione per il trapianto, per potere raggiungere il Centro Trapianti in tempo utile. Va detto peraltro che, benché quanto sopra descritto rimanga vero, al giorno d'oggi più spesso che in passato accedono al trapianto soprattutto pazienti in condizioni gravemente compromesse, già in ospedale al momento della disponibilità del donatore.

Come avviene l'inserimento nella lista d'attesa?

Generalmente un paziente viene segnalato al centro trapianti da un medico (nel caso del trapianto di cuore, più spesso un cardiologo) che riconosce la gravità o l'aggravarsi della malattia. In sinergia con l'equipe di esperti del centro trapianti, il malato viene sottoposto a diversi controlli:

Esami del sangue, delle urine e screening tumorali. Servono per valutare la funzione renale ed epatica, lo stato nutrizionale, la presenza di malattie endocrine infettive o neoplastiche, per valutare il profilo beneficio/rischio del trapianto.

Esami cardiologici: Visita, ecg, ecocardiogramma, risonanza magnetica, test da sforzo cardiorespiratorio, cateterismo cardiaco, coronarografia… in rapporto alla storia clinica e alle condizioni del soggetto. Servono a inquadrare la gravità della cardiopatia e la possibilità di migliorare le condizioni del paziente con altre terapie, e a verificare l'assenza di un'ipertensione polmonare grave e irreversibile che metterebbe a rischio il successo precoce del trapianto.

Esami extracardiaci: ecotomografia addominale, eco-Doppler delle carotidi e degli arti inferiori, test di funzionalità respiratoria, tac Toracica o toracoaddominale, panoramica dentaria, valutazione ginecologica o urologica, gastroscopia, colonscopia, in rapporto all'età e alla storia clinica. Servono a escludere la presenza di condizioni non cardiache che possono compromettere la sopravvivenza indipendentemente dal trapianto, o che possono aumentare il rischio di insuccesso o di complicanze in caso di trapianto.

Valutazione psicologica. La prima valuta se il possibile candidato è mentalmente stabile, se conosce le implicazioni di un trapianto di cuore e se sa prendersi cura della propria persona.

Se l'insieme delle valutazioni sarà positivo (cioè a favore dell'intervento), allora il paziente verrà inserito in lista d'attesa.

In quali situazioni si è esclusi dalla lista d'attesa? Nel corso degli anni i criteri di selezione dei candidati al trapianto si sono modificati, in rapporto all'evoluzione delle cure, alla capacità di far fronte a diverse complicanze e alla disponibilità dei donatori. Ad esempio il limite d'età dei 65 anni può essere superato in soggetti ben selezionati, ma va tenuto conto che l'età del candidato rimane tra i fattori di rischio di insuccesso del trapianto. Così pure un'infezione da HIV controllata con le terapie antiretrovirali contemporanee non è incompatibile con il trapianto di cuore, anche se richiede un'autorizzazione specifica e la presenza di personale esperto.Trascorso un certo numero di anni dopo il trattamento di un tumore, la candidabilità a trapianto deve essere valutata in rapporto al rischio di recidiva e alla disponibilità di terapie efficaci. Si preferisce parlare di fattori di rischio anziché di controindicazioni perché spesso è dalla combinazione di più fattori di rischio che deriva la decisione di non candidare un soggetto al trapianto. Tra questi fattori rientrano: Età superiore ai 65 anni

Gravi malattie infettive, come l'AIDS

Grave insufficienza renale associata ai problemi cardiaci

Tumore in una qualsiasi parte del corpo

Dipendenza da droghe, alcol e fumo

Instabilità mentale

Quanto dura l'attesa per un trapianto?

I tempi di attesa possono variare da poche settimane a mesi o anni. Addirittura, nei casi più sfortunati, il paziente può morire prima di ricevere il trapianto. Anche per questo si stanno sviluppando e sempre più affermando terapie di supporto meccanico (Left Ventricular Assist Device: LVAD) che suppliscono per mesi o anni alla funzione del ventricolo sinistro. Non tutti i pazienti con insufficienza cardiaca avanzata sono idonei all'impianto di questi dispositivi, che per contro possono essere impiegati anche in soggetti giudicati non suscettibili di trapianto.

Incidono sui tempi d'attesa:

Il gruppo sanguigno del ricevente, che deve essere compatibile con quello del donatore (compatibilità da sangue). Contrariamente a quanto si ritiene, i pazienti con gruppo sanguigno raro possono avere l'opportunità del trapianto più facilmente rispetto ai candidati di gruppo Zero, che è il più comune. Questo accade perché esiste un maggior numero di "concorrenti" in lista, e perché, in caso d'urgenza, i donatori di gruppo Zero possono essere assegnati a candidati di altri gruppi sanguigni, mentre non è possibile il contrario.

La taglia del candidato: si ricerca una carta proporzionalità tra ricevente e donatore, comunque si cerca di evitare soprattutto "l'undersizing", cioè l'impiego di cuori di donatori sottodimensionati. Per questo motivo, nel nostro come in altri Paesi, i soggetti di taglia grande hanno minor probabilità di accedere al trapianto.

La sensibilizzazione, cioè la presenza in circolo di anticorpi che possono facilitare rigetti precoci e gravi verso un'ampia fascia di popolazione.

Lo stato di gravità che contribuisce a determinare la priorità in lista.

La chiamata dal Centro Trapianti

Una volta inseriti nella lista, la chiamata dal centro trapianti può avvenire in un qualsiasi momento della giornata. Pertanto, è bene farsi trovare sempre pronti alla convocazione e non ritardare, perché ogni minuto che passa è importante. Infatti, un cuore da trapiantare, anche se ben conservato, diventa inutilizzabile dopo 5-6 ore.

Dopo la chiamata, è bene attenersi al consiglio medico di non mangiare e non bere nulla, in quanto l'intervento si esegue in anestesia generale.

Giunti nella struttura ospedaliera, al paziente spettano dei rapidi accertamenti sullo stato di salute (misura della pressione sanguigna, della temperatura ecc.), per essere certi che ci siano tutti i presupposti per l'operazione.