Leucemia: Trapianto di Cellule staminali e di Midollo Osseo

Cosa Sono e Scopo Trapianto di Cellule Staminali e di Midollo Osseo: Cosa Sono? Nei casi recidivanti o quando i trattamenti standard non promettono una buona prognosi, si può pensare ad alternative terapeutiche più aggressive, come il trapianto autologo o allogenico di cellule staminali. Premessa: le sorgenti di cellule staminali sono rappresentate dal midollo osseo, dal sangue periferico e dal cordone ombelicale. Si può distinguere fra trapianto: Autologo : il paziente dona a se stesso le cellule staminali. midollo osseo del paziente; sangue periferico (mobilizzazione).

Allogenico : le cellule staminali sono di un donatore. midollo osseo del donatore; sangue periferico (mobilizzazione); cordone ombelicale (sangue cordonale).

Un trapianto di cellule staminali è una procedura che ha l'obiettivo di sostituire il midollo osseo alterato con un patrimonio di cellule sane, ottenuto da un donatore o dal paziente stesso, capace di ricostituire il sistema emopoietico ed immunitario del ricevente. Shutterstock Prima di un trapianto di cellule staminali, il paziente è sottoposto ad alte dosi di chemioterapia o di radioterapia per ridurre il residuo neoplastico e per distruggere il midollo osseo malato (terapia mieloablativa). In seguito, l'organo ematopoietico, in condizione di aplasia midollare, deve essere ricostruito, mediante: Trapianto di cellule staminali : le cellule sono prelevate dal sangue periferico (mediante mobilizzazione con terapia citostatica ad alte dosi) del paziente stesso oppure raccolte da un donatore compatibile e, in seguito, reinfuse nel soggetto leucemico tramite una trasfusione di sangue. La sospensione di cellule staminali aiuterà a ricostruire il midollo osseo.

Trapianto di midollo osseo: le cellule sono prelevate direttamente dall'organo ematopoietico mediante agoaspirato. Trapianto Autologo vs Allogenico: Quali Differenze? Shutterstock Si possono distinguere due forme diverse di trapianto: Trapianto autologo : al paziente, prima della chemioterapia ad alto dosaggio, vengono prelevate delle cellule staminali o un campione di midollo osseo, che vengono crioconservati.

Trapianto allogenico: il soggetto riceve le cellule staminali o il midollo osseo da un donatore idoneo parzialmente o totalmente istocompatibile (esempio: fratello HLA-identico, familiare aploidentico o donatore HLA-identico non familiare). Nel caso del trapianto allogenico le cellule staminali trapiantate, i linfociti T e NK del donatore possono reagire contro gli eventuali cloni leucemici residui (effetto anti-tumorale immunomediato, chiamato "Graft Versus Leukemia"), oltre a consentire la ricostituzione immunologica. Anche per questo motivo, il trapianto allogenico, a differenza di quello autologo, sembra essere potenzialmente curativo, soprattutto se il trattamento avviene prima che i pazienti abbiano registrato chemio-resistenza.

Come Avviene il Trapianto di Midollo Osseo? Razionale alla base del trapianto di midollo osseo: nella fase preparatoria iniziale, detta "regime di condizionamento", viene somministrata una terapia citostatica anti-tumorale a dose sovra-massimale. Tale intervento ha lo scopo di ridurre il residuo neoplastico e di indurre aplasia (insufficienza midollare) prolungata o irreversibile. Nella fase sucessiva, l'iniezione di cellule staminali (trasfusione) consentirà il recupero della funzione midollare. Il condizionamento (fase preparatoria al trapianto) ha il duplice scopo di: ridurre al massimo le cellule patologiche residue (eradicare la patologia)

nel trapianto di midollo osseo allogenico, "preparare" l'attecchimento delle cellule staminali del donatore all'interno della cavità midollare del ricevente ed indurre profonda immunosoppressione per evitare il rigetto. A 24-48 ore dal termine del condizionamento, si passa alla fase del trapianto vero e proprio. Le cellule sane, in precedenza raccolte e crioconservate, vengono infuse (o "reinfuse" se si tratta di un trapianto autologo) per via endovenosa. Grazie a meccanismi di riconoscimento mediati da molecole specifiche, le cellule infuse sono in grado di trovare da sole la strada fino al midollo osseo. Durante la successiva fase "di attecchimento ematopoietico" le cellule staminali sono in grado di insediarsi nel microambiente midollare e di avviare la ripresa dell'emopoiesi, con la risalita della conta leucocitaria, piastrinica ed emoglobinica dopo 15-30 giorni.