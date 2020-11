Generalità Shutterstock La tracheite è l'infiammazione a carico della trachea, il condotto elastico e flessibile che unisce la laringe ai bronchi primari.

La tracheite riconosce diverse cause. Nella maggior parte dei casi, è la conseguenza di un'infezione: i batteri sono i principali responsabili (in particolare Staphylococcus aureus e lo Streptococcus pneumoniae); tuttavia, anche i virus giocano un ruolo di una certa rilevanza.

Una classica tracheite dovuta ad agenti infettivi produce: tosse, naso che cola, febbre, dolore retrosternale, emissione di suoni anomali durante la respirazione (stridore e rantolii) e difficoltà respiratorie.

Se l'infiammazione è particolarmente grave, la trachea può occludersi completamente e il paziente rischia l'arresto respiratorio.

Una diagnosi accurata e l'individuazione della cause scatenanti permette di pianificare il trattamento più adeguato.

Quando la tracheite è molto severa, il paziente necessita di una terapia immediata e del ricovero ospedaliero.

Cos'è Tracheite: Cos’è? La tracheite è l'infiammazione della trachea.

Come si vedrà successivamente, la tracheite può essere una condizione di natura infettiva oppure di natura non-infettiva. Cos’è la Trachea: un breve ripasso Struttura tubulare di natura perlopiù cartilaginea, la trachea è il tratto delle vie respiratorie che collega la laringe ai bronchi.

Lunga in media 12 centimetri, la trachea contribuisce al transito dell'aria inspirata e di quella espirata. Epidemiologia della Tracheite Chiunque può sviluppare una tracheite, specialmente le forme infettive; l'infiammazione della trachea, tuttavia, è di più comune riscontro in particolari categorie di persone, come per esempio i bambini, i fumatori e coloro che sono esposti quasi quotidianamente a sostanza irritanti per le vie respiratorie.

Sintomi e Complicanze Tracheite: i Sintomi Shutterstock Le forme di tracheite infettiva sono tipicamente responsabili di sintomi, quali: Tosse grave e profonda;

Febbre alta (superiore a 38°C);

Naso che cola;

Stridori e rantolii durante la respirazione;

Dolore retrosternale o al petto. Questa sensazione si accentua con i colpi di tosse;

Mal di gola, congestione nasale, starnuti, raucedine e dolore alla deglutizione. Sono manifestazioni comuni soprattutto nelle tracheiti secondarie, successive alla presenza di una rinite, una faringite o una laringite;

Lievi difficoltà respiratorie. Avvertite dal paziente come un affanno durante la respirazione, tali difficoltà sono il risultato di un edema generalizzato a carico della trachea, che causa il restringimento di quest'ultima.

Attraverso una trachea più ristretta, l'aria transita con maggiori difficoltà. In genere, la tosse, il naso che cola e la febbre sono caratteristici della fase d'esordio della tracheite; mentre le anomalie respiratorie (stridore, affanno ecc.) e il dolore retrosternale contraddistinguono la fase più tardiva dell'infiammazione, comparendo solitamente 2-5 giorni dopo le prime manifestazioni. I sintomi connessi a condizioni come rinite, faringite o laringite (quindi mal di gola, congestione nasale, starnuti ecc.) possono presentarsi prima ancora che la trachea si infiammi oppure insorgere assieme alle manifestazioni più tardive della tracheite. Per approfondire: Sintomi Tracheite Tracheite Non Infettiva: i Sintomi A eccezione di febbre e di pochi altri sintomi, la tracheite non infettiva si manifesta in modo molto simile alla tracheite infettiva. Tracheite: le Complicazioni In presenza di una tracheite molto severa, l'edema interno alla trachea è grave al punto da pregiudicare drasticamente il passaggio dell'aria diretta ai polmoni. Ciò si traduce in un aggravamento profondo delle difficoltà respiratorie e nella comparsa di cianosi. Con il termine "cianosi", i medici indicano la condizione in cui il sangue contiene una quantità insufficiente di ossigeno (N.B: è un effetto della riduzione degli scambi alveolari a livello polmonare) e la pelle assume una colorazione bluastro-violacea. Se la trachea subisce un'occlusione totale e i soccorsi non sono tempestivi, una grave tracheite può sfociare, dapprima, nell'arresto respiratorio e, successivamente, nella morte del paziente. Complicanze della Tracheite dovuta Staphylococcus aureus In caso di tracheite da Staphylococcus aureus, il paziente potrebbe sviluppare la cosiddetta sindrome da shock tossico (TSS), una condizione infiammatoria multisistemica.

Più frequente nelle donne, TSS è causa di: febbre alta, vertigini (da ipotensione), nausea, vomito, diarrea, mal di gola, dolori muscolari, debolezza, brividi, problemi di sanguinamento e desquamazione cutanea. Tracheite: Quando Rivolgersi al Medico? Una persona dovrebbe sottoporsi a un consulto medico immediato, se: La febbre è molto alta e non accenna a ridursi con il passare dei giorni;

Le difficoltà respiratorie peggiorano, invece di migliorare;

Compare cianosi;

La tosse diventa sempre più grave e ci sono serie difficoltà di deglutizione dei cibi.

Diagnosi L'esame obiettivo, comprensivo di una valutazione accurata delle capacità respiratorie, e l'anamnesi sono spesso sufficienti a diagnosticare la presenza di tracheite. Tuttavia, i medici sono soliti ricorrere comunque a esami e test più specifici, in quanto è loro intenzione: Accertare i sospetti clinici ed eliminare eventuali dubbi. La tracheite causa sintomi simili all'infiammazione dell'epiglottide, condizione meglio nota come epiglottite ;

; Capire l'esatta natura della tracheite in atto (se è batterica, virale o non infettiva);

Chiarire la gravità della condizione. Per il raggiungimento di questi tre obiettivi, sono fondamentali l'ossimetria, gli esami colturali sulle cellule del tratto nasofaringeo e talvolta anche del tratto tracheale, la radiografia della trachea e, alle volte, anche l'endoscopia delle vie respiratorie. Cos'è l'Epiglottite? L'infiammazione dell'epiglottide, o epiglottite, è una condizione delicata, che può provocare l'improvvisa occlusione delle vie respiratorie e causare la morte la paziente. Esame Obiettivo Shutterstock L'esame obiettivo comincia tipicamente con un'indagine volta a chiarire la sintomatologia, durante la quale il medico pone al paziente domande del tipo: Quali sono i sintomi presenti?

Quando sono comparse le prime manifestazioni? Sono insorte dopo una circostanza particolare?

I sintomi sono peggiorati con il passare dei giorni o c'è stato un miglioramento?

Ci sono momenti della giornata in cui i disturbi peggiorano? Dopo queste domande, l'esame obiettivo prosegue con la valutazione medica delle capacità respiratorie del paziente (auscultazione); tale analisi è fondamentale all'individuazione di eventuali difficoltà o suoni anomali durante la respirazione (rantolii, stridore ecc.). Anamnesi Durante l'anamnesi, il medico indaga lo stato di salute generale del paziente, la sua età, le sue abitudini, la sua storia familiare, la città di residenza, la sua attività lavorativa, se soffre di una qualche allergia ecc., con l'intento di capire se esistono relazioni con la sintomatologia presente. L'anamnesi stabilisce se il paziente rientra in una situazione di rischio e se è giustificato pensare alla presenza di tracheite. Ossimetria L'ossimetria è un test semplice e immediato, che serve a misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Una bassa saturazione di ossigeno nel sangue indica che le difficoltà respiratorie (come quelle che può indurre una tracheite) sono di una certa rilevanza e meritano una cura appropriata. Esami Colturali Gli esami colturali su un campione di cellule nasofaringee o tracheali opportunamente prelevate permettono di chiarire due aspetti: Stabilire se il paziente soffre di una qualche infezione batterica (si ricorda che i batteri sono i principali responsabili di tracheite);

Individuare il batterio coinvolto. Dal punto di vista procedurale, gli esami colturali consistono nell'inoculare il campione cellulare in terreni di coltura diversi, ciascuno dei quali è adatto alla crescita di un preciso batterio, e vedere dove ha luogo una proliferazione batterica. Il terreno che consente la crescita batterica indica il batterio responsabile. L'identificazione del batterio responsabile permette al medico di pianificare la cura più adeguata. Esame Colturale su un campione di cellule del tratto Nasofaringeo Immediato e non fastidioso, il prelievo del campione cellulare nasofaringe ha luogo sulla mucosa nasale o della gola. Un'eventuale presenza di batteri in questa sede sta a significare che, probabilmente, la tracheite è di tipo secondario (cioè deriva da una forma di rinite o faringite). Esame Colturale su un campione di cellule del tratto Tracheale La raccolta del campione di cellule tracheali è alquanto complessa e richiede la sedazione del paziente, perché altrimenti quest'ultimo avvertirebbe dolore. Il ricorso alla coltura tracheale avviene solo se strettamente necessario; per esempio, quando la sintomatologia è grave o quando il medico sospetta un'infezione batterica severa, della quale è fondamentale conoscere l'agente responsabile. Raggi X alla Trachea (RX-Trachea) Una scansione ai raggi X della trachea fornisce un'immagine abbastanza chiara del condotto che unisce la laringe ai bronchi; pertanto, permette al medico di delineare qual è lo stato di salute del condotto tracheale e che cosa ha indotto l'infiammazione a suo carico.

Terapia Come Curare la Tracheite? Il trattamento delle tracheite dipende da almeno due fattori, che sono: La causa dell'infiammazione ai danni della trachea e

dell'infiammazione ai danni della trachea e La gravità della condizione in corso. La gestione terapeutica dei fattori scatenanti è fondamentale per il raggiungimento della guarigione, mentre una terapia a misura dei sintomi in atto (terapia sintomatica) permette di evitare conseguenze spiacevoli, talvolta anche drammatiche. Tracheite Batterica: Come Curarla? Una tracheite batterica richiede, prima di tutto, una cura a base di farmaci antibiotici.

La scelta degli antibiotici da somministrare spetta al medico curante e dipende dall'agente batterico che ha scatenato l'infiammazione della trachea (N.B: ecco perché è importante l'esame colturale). Quindi, in secondo luogo, è bene che il paziente si attenga ad alcune importanti indicazioni mediche, valide ogniqualvolta sia presente un'infezione, quali: riposo assoluto per alcuni giorni, apporto costante di liquidi per evitare fenomeni di disidratazione e assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per alleviare la sintomatologia. Tracheite Virale: Come Curarla? Una tracheite virale non richiede, solitamente, cure farmacologiche particolari; infatti, è molto raro, in questi frangenti, che i medici somministrino farmaci antivirali. Poiché la tracheite virale è un'infezione, ha un'importanza fondamentale l'osservanza delle indicazioni mediche citate poc'anzi per le tracheiti batteriche, ossia: riposo assoluto, apporto costante di liquidi a scongiurare eventuali episodi di disidratazione e assunzione di FANS per ridurre la sintomatologia. Tracheite da Allergeni: Come si Cura? Il trattamento di una tracheite dovuta ad allergeni prevede, in primis, l'individuazione del fattore scatenante e la sua esclusione dall'ambiente in cui il paziente solitamente vive; dopodiché, include il ricorso ad antistaminici e/o cortisonici, allo scopo di ridurre la reazione allergica. Tracheite Grave: Cosa Fare? A prescindere da quali siano le cause, i casi severi di tracheite richiedono l'immediato ricovero ospedaliero, perché i pazienti hanno bisogno di un supporto respiratorio. Tale supporto respiratorio avviene tramite l'inserimento, nella trachea del paziente, di un tubo endotracheale, collegato a una macchina per la ventilazione meccanica. Il ricorso all'ausilio respiratorio termina nel momento in cui il paziente dimostra chiari miglioramenti ed è in grado di respirare autonomamente e con buoni risultati. Durante il ricovero ospedaliero, il personale medico provvede a somministrare al paziente farmaci (antibiotici, se la tracheite è batterica, antinfiammatori ecc.) e a controllarne i parametri vitali, come il battito cardiaco, la saturazione dell'ossigeno ecc.). Tracheite: Rimedi Naturali In presenza di tracheite, è importante bere molto, non fumare, mangiare molta frutta e verdura, ed evitare i pasti troppo abbondanti. Inoltre, può giovare all'organismo il ricorso a suffumigi a base di acqua e sale, e ai preparati a base di sostanze naturali, quali propoli, camomilla, eucalipto, echinacea e malva.