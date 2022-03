Togliere le scarpe prima di entrare in casa: perché è meglio?

Nel 96% dei casi le suole delle scarpe tratengono batteri delle feci, incluso l'Escherichia Coli. Il contatto con il materiale fecale, mentre si cammina all'esterno, quindi calpestando anche inavvertitamente feci animali all'aperto o micro particelle nei bagni pubblici, rischiano di fare il loro ingresso in casa. Nonostante la maggior parte di questi batteri non causino danni di grave entità per l'organismo, alcuni ceppi possono provocare la comparsa di diarrea, infezioni delle vie urinarie, irritazioni. Un altro batterio che prolifera nella suole delle scarpe è lo Stafilococco aureo, responsabile dell'insorgenza di rush cutanei, infezioni cardiache e al sangue.

Non togliere le scarpe prima di entrare in casa è un rischio: i patogeni intrappolati nelle suole possono essere resistenti agli antibiotici (inclusi lo Staphylococcus aureus e il Clostridium), ma anche le tossine residue dell'asfalto in grado di interferire con il sistema endocrino e dall'elevato potere cangerogeno. Da non sottovalutare anche la presenza di metalli pesanti e tossici come arsenico, cadmio e piombo; diserbnati e fertilizzanti chimici (nel caso in cui si cammini in aree di campagna, giardini, ecc); gas di scarico dei veicoli, e contaminazioni varie in base ai differenti luoghi in cui ci si è trovati a camminare.

Riassumento, le sostanze che si possono trovare sulle suole delle scarpe, e che finiscono in casa se non si levano le calzature prima di entrare, sono: