Toccarsi il viso: perché andrebbe fatto il meno possibile

La gamma di probabili conseguenze negative è vasta: si va dal semplice rischio di contrarre infezione da virus influenzali , al raffreddore , alle irritazioni cutanee, fino al Covid-19 . Trasmettendosi per via aerea infatti, per contagiarsi da quest'ultimo potrebbe bastare toccarsi il naso con un dito infetto perché precedentemente venuto in contatto con il virus .

Toccarsi il viso fa parte di quei tanti gesti istintivi e involontari che tutte le persone compiono moltissime volte al giorno senza rendersene conto. Nonostante sembri un'abitudine innocua non è affatto così perché le mani sono tra i veicoli di trasmissione di germi più potenti e anche se si cerca di tenerle lavate il più possibile non risultano mai del tutto pulite.

Quante volte al giorno ci si tocca il viso

Raramente ci si pensa ma toccarsi il viso è una delle azioni che si compiono più spesso durante la giornata. Capita ad esempio quando si sente un leggero prurito al naso, mentre si sposta una ciocca di capelli dalla fronte, ci si gratta un occhio e in molte altre occasioni.

A confermare questa tendenza sono anche diversi studi. In uno del 2008 10 soggetti sono stati osservati da soli in un ambiente d'ufficio per 3 ore e a seguito di questo lasso di tempo i ricercatori hanno scoperto che si erano toccati il viso in media 16 volte all'ora.

In un altro studio del 2015 condotto in Australia i numeri sono risultati essere ancora più alti. Dopo l'osservazione di 26 studenti universitari di medicina è stato infatti riscontrato che si toccassero il viso in media 23 volte all'ora. Inoltre, è stato osservato che quasi la metà dei tocchi avevano coinvolto la bocca, il naso o gli occhi, ovvero le vie più facili per l'ingresso di virus e batteri nel corpo umano.

Un particolare curioso di quello studio è che anche i medici coinvolti, pur conoscendo la pericolosità del gesto, durante le osservazioni si erano toccati il viso in media 19 volte in 2 ore.

Questo fenomeno, quindi, esattamente come mangiarsi le unghie o toccarsi i capelli, sfugge quasi sempre dal controllo umano e si verifica prevalentemente quando le persone sono mentalmente impegnate in altro come mentre stazionano davanti al pc per lavoro o allo schermo di una tv intenti a guardare un film o durante una conversazione con un interlocutore.