Che cos'è la tirzepatide? Tirzepatide è un farmaco recentemente autorizzato in Italia con indicazioni specifiche per il trattamento del diabete di tipo 2 e per la gestione del peso corporeo. La tirzepatide, pertanto, si aggiunge alla lista dei farmaci finora approvati per il trattamento non solo di pazienti diabetici, ma anche di pazienti che soffrono di condizioni come sovrappeso ed obesità. Lista cui appartiene anche la semaglutide. Tirzepatide è disponibile all'interno di una sola specialità medicinale in forma di soluzione iniettabile e avente nome commerciale Mounjaro®.

Tirzepatide meccanismo d'azione Come funziona il tirzepatide? Tirzepatide esercita la sua azione terapeutica grazie alla sua capacità di esercitare un'azione agonista a lunga durata d'azione nei confronti dei recettori per il peptide-1 simil-glucagone (GLP-1) e per il polipeptide insulinotropico glucosiodipendente (GIP). Entrambi i suddetti recettori sono localizzati nelle cellule endocrine pancreatiche (sia di tipo alfa che di tipo beta), nell'intestino, nei reni, nel sistema vascolare, nel cuore e nei leucociti, oltre ad essere espressi anche in aree del cervello deputate alla regolazione dell'appetito. I recettori per il GIP, inoltre, sono localizzati anche sugli adipociti. Grazie alle attività di cui sopra, la tirzepatide è in grado di: Esercitare un controllo glicemico , abbassando le concentrazioni glicemiche a digiuno e quelle post-prandiali nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 ( nota : la tirzepatide riduce i livelli di zucchero nel sangue solo quando questi sono alti);

, abbassando le concentrazioni glicemiche a digiuno e quelle post-prandiali nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 ( : la tirzepatide riduce i livelli di zucchero nel sangue solo quando questi sono alti); Ridurre il peso corporeo e la massa grassa attraverso la regolazione dell'appetito. Studi clinici, infatti, dimostrano che il principio attivo riduce l'apporto energetico e l'appetito aumentando la sensazione di sazietà e diminuendo la sensazione di fame.

Avvertenze e precauzioni: cosa sapere? A cosa prestare attenzione prima di utilizzare la tirzepatide? Qualora il medico prescrivesse l'uso del medicinale a base di tirzepatide, prima di utilizzarlo è opportuno che il paziente informi questa figura sanitaria se: Soffre di gravi problemi della digestione, inclusa gastroparesi grave;

Soffre o ha mai sofferto di pancreatite;

È affetto da retinopatia diabetica o da edema maculare;

Sta utilizzando altri farmaci per il trattamento del diabete, insulina compresa;

Sta utilizzando altri farmaci o prodotti, di qualsiasi tipo. Durante la terapia con tirzepatide, inoltre, è importante assumere molti liquidi per evitare la disidratazione che potrebbe manifestarsi in seguito ai suoi più comuni effetti indesiderati, quali diarrea e vomito. Quando la tirzepatide è usata in associazione ad altri farmaci per il diabete, può esserci un aumento del rischio di ipoglicemia. Quest'ultima può manifestarsi con sintomi come ad esempio: mal di testa, sonnolenza, debolezza, capogiri, sensazione di fame, confusione, irritabilità, battito cardiaco accelerato e sudorazione. In simili casi, il medico va subito contattato poiché potrebbe essere necessario un aggiustamento delle dosi dei farmaci assunti. Naturalmente, qualora dovessero manifestarsi sintomi di ipoglicemia, è indispensabile evitare di guidare veicoli e utilizzare macchinari.

Come si usa? Come si somministra la tirzepatide La tirzepatide è disponibile in forma di soluzione iniettabile, sia all'interno di flaconcini che in penne preriempite pronte all'uso. Il farmaco si somministra attraverso un'iniezione sottocutanea nelle dosi e nei tempi prescritti dallo specialista. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi ad esso.

Sovradosaggio da tirzepatide Se si utilizza una dose eccessiva di tirzepatide, il medico deve essere immediatamente informato, poiché vi è il rischio di insorgenza di ipoglicemia.

Uso in gravidanza e allattamento Il tirzepatide non deve esser utilizzato durante la gravidanza, poiché non sono noti gli effetti che può avere sul nascituro. Poiché non è noto se il tirzepatide viene escreto nel latte materno, la madre e il medico dovranno discutere della possibilità di interrompere l'allattamento al seno a favore dell'assunzione della tirzepatide o se ritardare l'inizio della terapia con il farmaco a favore dell'allattamento.

Dove comprarlo? Dove acquistare il farmaco tirzepatide? Il farmaco tirzepatide può essere acquistato solo ed esclusivamente in farmacia dietro presentazione di apposita ricetta medica.